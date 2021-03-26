68% українців виступають за жорсткий карантин у "червоних" регіонах

Частка противників карантинних обмежень скоротилася на фоні рекордних госпіталізацій.

У міру погіршення епідемічної ситуації в країні змінюється і ставлення українців до жорстких карантинних обмежень. Так, на початку березня на введення в країні локдауну були згодні 56%, то тепер — 61%. Такими є результати опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг" 23-24 березня.

При цьому 68% виступають за введення жорсткого карантину тільки в регіонах, де ситуація із захворюваністю небезпечна, а 26% — на всій території України.

Дані МОЗ уже кілька тижнів говорять про погіршення епідемічної ситуації в країні, тепер це помітили й українці. З початку місяця значно збільшилася кількість тих, хто вважає, що рівень захворюваності коронавірусом зростає. Сьогодні так вважають 68% опитаних (на початку березня їх було 37%). Ще 22% вважають, що рівень не змінився, але 5% говорять, що він зменшився.

Аудиторія опитування: населення України віком від 18 років у всіх областях, крім тимчасово окупованих територій. Вибірка репрезентативна за віком, статтю та типом поселення. Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Метод опитування: CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів Помилка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95: не більше 2,0%.

Нагадаємо, що за добу 25 березня в Україні зафіксували 18 132 нових випадків захворювання на COVID-19 — це найвищий показник з початку пандемії. Також за добу госпіталізували 4826 осіб, померло — 326;

За 25 березня госпіталізували найбільше в Києві, Дніпропетровській і Львівській областях. Станом на вечір четверга, 25 березня, в Україні зайняті 42 631 з 74 683 ліжок для пацієнтів з підозрою або підтвердженим діагнозом COVID-19 (57,08%).

У НАН України заявили, що смертність від коронавірусу в Україні зросла на 30% порівняно з осінню. За їхніми прогнозами, пік захворюваності коронавірусом припаде на квітень.

71% українців вважає, що коронавірус створили штучно. Більшість прихильників цієї теорії впевнена, що хворобу створили спеціально для скорочення населення Землі. При цьому тільки 7% українців не стежать за новинами про коронавірус, а 59% регулярно цікавляться ними. Такими є результати опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг".

За рівнем лояльності до вакцинації від коронавірусу українці розділилися майже порівну. 37% лояльні до проведення щеплення (26% — суперлояльні, 11% — лояльні). 41% — критики вакцинації (31% — суперкритики, 10% — критики).