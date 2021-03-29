Как ухаживать за щенком

Уход необходим домашним животным любого возраста, но особенно важен для маленьких щенков, более беспомощных и уязвимых, чем взрослые собаки. Основные составляющие ухода за щенком – соблюдение режима, правил гигиены и организация питания в соответствии с возрастными потребностями.

Как купать щенка

Специалисты рекомендуют впервые купать щенка не раньше чем через 2 недели после ревакцинации, до этого лучше удалять загрязнения с помощью влажных салфеток. Основные правила, как купать щенка в период приучения к водным процедурам:

отнести малыша в ванную на руках и осторожно опустить в емкость с водой (ванну, мойку, тазик) сначала задние лапы, затем передние;

душем пользоваться нежелательно, лучше аккуратно поливать тело водой из кружки, а мордочку умыть рукой, чтоб струя не попала в уши, глаза или нос;

использовать специальный шампунь для щенков;

следить, чтоб уровень воды не поднимался выше половины роста щенка.

После купания промокнуть шерсть, завернуть малыша в сухое мягкое полотенце, отнести в теплое место без сквозняков. Длинную шерсть можно просушить феном, но струя воздуха не должна быть горячей.

Как стричь когти щенку

Следить за когтями щенка необходимо с 3-недельного возраста, частота подстригания определяется в индивидуальном порядке. Когтерез подбирается в соответствии с размерами щенка, перед первой процедурой малыша нужно приучить к виду, запаху инструмента, а также к манипуляциям хозяина с его лапками, пальчиками. Непосредственно перед стрижкой когтей следует вымыть лапы, успокоить щенка и успокоиться самому, подготовить любимое лакомство:

выбрать хорошо освещенное место, усадить щенка между своих ног, вытянуть одну лапку и нажать на подушечку пальца, чтоб коготь вытянулся;

уверенным движением отсечь когтерезом кончик когтя на расстоянии 2-3 мм от ложа, под которым проходит кровеносный сосуд;

повторить манипуляцию со всеми пальцами, если щенок нервничает, делать перерывы, чтоб отвлечь и успокоить его;

края, если нужно, обработать пилочкой;

если между пальцами растет длинная шерсть, выстричь ножницами с закругленными кончиками;

после завершения процедуры обязательно угостить питомца лакомством.

Как чистить зубы

Как чистить зубы щенку, зависит от его возраста. Молочные зубы чистить не обязательно, но нужно постепенно приучать малыша к гигиене полости рта. Он должен спокойно, терпеливо относиться к тому, что хозяин приподнимает ему губу, раскрывает пасть, осматривает и ощупывает зубы. Процедура чистки зубов взрослой собаки занимает 7-12 минут, в процессе приучения к ней щенка для начала достаточно почистить несколько единиц, в следующий раз – чуть больше. Использовать чистящие средства (обязательно предназначенные для собак!) и щетки с жесткой щетиной можно только после окончания смены зубов. Пока зубы меняются, их протирают влажным марлевым тампоном или чистят мягкой щеткой без пасты. Также для удаления налета и профилактики зубного камня полезно давать специальные твердые лакомства.

Как кормить щенка

Каждый хозяин должен знать, как правильно кормить щенка. Оптимальный возраст для полного перехода с молока на домашние или готовые корма – 1,5 месяца. Сначала нужно давать еду понемногу и часто, 6-7 раз в день, к 10-12 месяцам постепенно перевести на 2-разовое кормление. Специалистами разработаны средние рекомендации относительно объема дневной порции в зависимости от возраста и веса. Регулярный контроль прироста и привеса поможет понять, как кормить щенка, стоит увеличить стандартную норму, или, напротив, сократить ее.

Важно не только соблюдать график кормлений и рассчитать оптимальный размер порций, но и определиться, чем кормить щенка. Нельзя смешивать домашние и промышленные корма, резко переводить с одного типа питания на другой. Любой новый корм вводят понемногу, наблюдают за реакцией минимум в течение 5 дней. Домашний рацион сложно сбалансировать, лучше давать щенкам готовый корм, разработанный специалистами под возрастные потребности. Сухие корма для щенков отличаются высокой калорийностью, в них увеличено содержание белков, жиров и других веществ, особенно важных в период активного роста.

Сухой корм для щенка

Питание щенков должно быть максимально качественным, поэтому сухой корм для них лучше выбирать класса супер-премиум. Рассмотрим одни из самых популярных рационов этой категории.

Optimeal Puppies All Breeds – корм супер-премиум класса из мяса индейки (не менее 33% сухого, 5% свежей мякоти). Процентное содержание белков/жиров – 32/21. Корм богат полезными веществами:

защищает пищеварительную систему благодаря оптимальному соотношению кальция и фосфора в сочетании с витамином D3;

жирные кислоты Омега 3 EPA и DHA способствуют умственному развитию щенка, улучшают способность к обучению;

комплекс Immunity Support Mix (бета-глюканы, пребиотики, антиоксиданты) обеспечивает поддержку формирующегося иммунитета.

Цена – от 155 грн/кг.

Brit Care Puppy Lamb and Rice – корм с ягненком (45% сушеной ягнятины) и рисом (30%), содержит 32% белков, 18% жиров. Подходит для щенков с чувствительным пищеварением и кожей, содержит важные для растущего организма:

жирные кислоты, витамины, минералы;

селен, витамин Е, пребиотики для иммунной системы;

добавки хондроитина и глюкозамина для формирование здоровых суставов.

Хотя корм относится к классу супер-премиум, куриный жир в нем консервирован с помощью токоферолов. Это дешевый консервант, использование которого характерно для сегмента премиум.

Цена от 158 грн/кг.

Purina Pro Plan Puppy Medium Sensitive Skin OptiDerma – корм с лососем (17%) и рисом (14%), также содержит кукурузу и ее производные (зерно, крупа, клейковина, крахмал), соевую муку. Кукуруза – неплохой ингредиент, но в больших количествах может вызывать аллергию и расстройства пищеварения. Соотношение белков /жиров – 32/20%. Специализированный, для чувствительной кожи. Содержит:

кальций, фосфор, витамин Д3 для формирования костной ткани;

омега 3 и 6 кислоты, цинк, витамины для кожи, шерсти;

корень цикория – пребиотик для поддержки пищеварительной и иммунной системы.

Цена – 170 грн/кг.

Уход за щенком – ответственная задача

От особенностей ухода за щенком зависит здоровье взрослой собаки, ее привычки, отношение к важнейшим гигиеническим процедурам. Производители кормов для щенков позаботились о том, чтоб обеспечить их полноценным, сбалансированным питанием. А владельцу щенка необходимо правильно организовать кормление и с раннего возраста приучать малыша к гигиене.