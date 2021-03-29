Як доглядати за цуценям

Догляд необхідний домашнім улюбленцям будь-якого віку, але особливо важливий для маленьких цуценят, більш безпорадних і вразливих, ніж дорослі собаки. Основні складники догляду за цуценям — дотримання режиму, правил гігієни й організація харчування відповідно до вікових потреб.

Як купати цуценя

Фахівці рекомендують вперше купати цуценя не раніше ніж через 2 тижні після ревакцинації, до цього краще видаляти забруднення за допомогою вологих серветок. Основні правила, як купати цуценя в період привчання до водних процедур:

віднести малюка у ванну на руках та обережно опустити в ємність з водою (ванну, мийку, тазик) спочатку задні лапи, потім передні;

душем користуватися небажано, краще акуратно поливати тіло водою з кухля, а мордочку умити рукою, щоб струмінь не потрапив у вуха, очі або ніс;

використовувати спеціальний шампунь для цуценят;

стежити, щоб рівень води не піднімався вище половини зросту цуценя.

Після купання промокнути шерсть, загорнути малюка в сухий мʼякий рушник, віднести в тепле місце без протягів. Довгу шерсть можна просушити феном, але струмінь повітря не повинен бути гарячим.

Як стригти кігті цуценяті

Стежити за кігтями цуценяти необхідно з 3-тижневого віку, частота підстригання визначається в індивідуальному порядку. Когтеріз підбирають відповідно до розмірів цуценяти, перед першою процедурою малюка потрібно привчити до вигляду, запаху інструменту, а також до маніпуляцій господаря з його лапками, пальчиками. Безпосередньо перед стрижкою кігтів слід вимити лапи, заспокоїти цуценя і заспокоїтися самому, підготувати улюблені ласощі:

обрати добре освітлене місце, посадити цуценя між своїх ніг, витягнути одну лапку і натиснути на подушечку пальця, щоб кіготь витягнувся;

впевненим рухом відсікти когтерізом кінчик кігтя на відстані 2-3 мм від ложа, під яким проходить кровоносна судина;

повторити маніпуляцію з усіма пальцями, якщо щеня нервує, робити перерви, щоб відволікти і заспокоїти його;

краї, якщо потрібно, обробити пилкою;

якщо між пальцями росте довга шерсть, вистригти ножицями із закругленими кінчиками;

після завершення процедури обовʼязково пригостити вихованця ласощами.

Як чистити зуби

Як чистити зуби цуценяті, залежить від його віку. Молочні зуби чистити не обовʼязково, але потрібно поступово привчати малюка до гігієни порожнини рота. Він повинен спокійно, терпляче ставитися до того, що господар піднімає йому губу, розкриває пащу, оглядає та обмацує зуби. Процедура чищення зубів дорослої собаки триває 7-12 хвилин, у процесі привчання до неї цуценяті для початку достатньо почистити кілька зубів, наступного разу — трохи більше. Використовувати чистячі засоби (обовʼязково призначені для собак!) і щітки із жорсткою щетиною можна тільки після закінчення зміни зубів. Поки зуби змінюються, їх протирають вологим марлевим тампоном або чистять мʼякою щіткою без пасти. Також для видалення нальоту і профілактики зубного каменю корисно давати спеціальні тверді ласощі.

Як годувати цуценя

Кожен господар повинен знати, як правильно годувати цуценя. Оптимальний вік для повного переходу з молока на домашні чи готові корми — 1,5 місяці. Спочатку потрібно давати їжу потроху і часто, 6-7 разів на день, до 10-12 місяців поступово перевести на 2-разове годування. Фахівцями розроблені середні рекомендації щодо обсягу денний порції залежно від віку та ваги. Регулярний контроль росту та ваги допоможе зрозуміти, як годувати цуценя, варто збільшити стандартну норму, або, навпаки, скоротити її.

Важливо не тільки дотримуватися графіка годувань і розрахувати оптимальний розмір порцій, але й визначитися, чим годувати цуценя. Не можна змішувати домашні та промислові корми, різко переводити з одного типу харчування на інший. Будь-який новий корм вводять потроху, спостерігають за реакцією мінімум протягом 5 днів. Домашній раціон складно збалансувати, краще давати цуценятам готовий корм, розроблений фахівцями під вікові потреби. Сухий корм для цуценят відрізняються високою калорійністю, у них збільшений вміст білків, жирів та інших речовин, особливо важливих у період активного росту.

Сухий корм для цуценят

Харчування цуценят повинно бути максимально якісним, тому сухий корм для них краще вибирати класу супер-преміум. Розглянемо одні з найпопулярніших раціонів цієї категорії.

Optimeal Puppies All Breeds — корм супер-преміум класу з мʼяса індички (не менше 33% сухого, 5% свіжої мʼякоті). Процентний вміст білків/жирів — 32/21. Корм багатий корисними речовинами:

захищає систему травлення завдяки оптимальному співвідношенню кальцію і фосфору в поєднанні з вітаміном D3;

жирні кислоти Омега 3 EPA і DHA сприяють розумовому розвитку цуценяти, покращують здатність до навчання;

комплекс Immunity Support Mix (бета-глюкан, пребіотики, антиоксиданти) забезпечує підтримку імунітету, що формується.

Ціна — від 155 грн/кг.

Brit Care Puppy Lamb and Rice — корм з ягням (45% сушеної ягнятини) і рисом (30%), містить 32% білків, 18% жирів. Підходить для цуценят із чутливим травленням і шкірою, містить важливі для організму, що росте:

жирні кислоти, вітаміни, мінерали;

селен, вітамін Е, пребіотики для імунної системи;

добавки хондроїтину і глюкозаміну для формування здорових суглобів.

Хоча корм належить до класу супер-преміум, курячий жир у ньому консервований за допомогою токоферолів. Це дешевий консервант, використання якого характерне для сегменту преміум.

Ціна від 158 грн/кг.

Purina Pro Plan Puppy Medium Sensitive Skin OptiDerma — корм із лососем (17%) і рисом (14%), також містить кукурудзу та її похідні (зерно, крупа, клейковина, крохмаль), соєве борошно. Кукурудза — непоганий інгредієнт, але у великих кількостях може викликати алергію і розлади травлення. Співвідношення білків/жирів — 32/20%. Спеціалізований, для чутливої шкіри. Містить:

кальцій, фосфор, вітамін Д3 для формування кісткової тканини;

омега 3 і 6 кислоти, цинк, вітаміни для шкіри, шерсті;

корінь цикорію — пребіотик для підтримки травної та імунної системи.

Ціна — 170 грн/кг.

Догляд за цуценям — відповідальне завдання

Від особливостей догляду за цуценям залежить здоровʼя дорослої собаки, його звички, ставлення до найважливіших гігієнічних процедур. Виробники кормів для цуценят подбали про те, щоб забезпечити їх повноцінним, збалансованим харчуванням. А власнику цуценяти необхідно правильно організувати годування і з раннього віку привчати малюка до гігієни.