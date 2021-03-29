Поврежденные двери ОП реставрируют и вернут на место, – Мендель

Ремонт дверей, считает секретарь Зеленского, дешевле покупки новых.

Поврежденные двери здания Офиса президента 29 марта отправляют на реставрацию. Об этом написала в Instagram пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель. По ее словам, реставрировать двери значительно дешевле, чем купить новые.

Офис президента не будет отдавать никакие поврежденные части здания на какие-либо выставки. "Мы не считаем эти вещи объектами искусства, а относимся ко всем повреждениям как к доказательствам вандализма", – добавила Мендель.

За вандализм нужно отвечать. "По закону за то, что сделал, в той мере, как сделал", – считает пресс-секретарь.

Напомним, ранее Киевская художественная галерея "Речовий доказ", которая организовывает фестиваль Senka, заинтересовалась покупкой разрисованных дверей от Офиса президента. В документе, который подали на имя главы ОП Андрея Ермака, указывается, что двери имеют художественную ценность, и их реставрация будет фактическим уничтожением арт-объекта. Поэтому "Речовий доказ" готов выкупить двери по стоимости на 10% выше, чем новые двери.

В студию программы "Право на власть" доставили дверную створку из Офиса президента, которую повредили во время митинга 20 марта. Выпуск, посвященный протестам, показали 26 марта.

20 марта прошла акция сторонников осужденного Сергея Стерненко, во время которой был разрисован фасад Офиса президента. Протестующие выбили стекла входящих дверей, а также пытались поджечь табличку "Офис президента Украины". Среди прочих надписей и граффити на фасаде была обнаружена свастика.

22 марта в Киеве начали отмывать граффити с фасада Офиса президента. Ранее в ОП называли сумму в 2 млн гривен для очистки фасада.