Пошкоджені двері ОП реставрують і повернуть на місце, — Мендель

Ремонт дверей, вважає секретар Зеленського, дешевше покупки нових.

Пошкоджені двері будівлі Офісу президента 29 березня відправляють на реставрацію. Про це написала в Instagram прес-секретар президента України Юлія Мендель. За її словами, реставрувати двері значно дешевше, ніж купити нові.

Офіс президента не віддаватиме ніякі пошкоджені частини будівлі на будь-які виставки, "оскільки не вважає ці речі об'єктами мистецтва, а ставиться до всіх пошкоджень як до доказів вандалізму", — додала Мендель.

За вандалізм потрібно відповідати: "згідно із законом за те, що зробив, в тій мірі, як зробив", — вважає прес-секретар.

Нагадаємо, раніше Київська художня галерея "Речовий доказ", яка організовує фестиваль Senka, зацікавилася купівлею розмальованих дверей від Офісу президента. У документі, який подали на ім'я голови ОП Андрія Єрмака, вказується, що двері мають художню цінність, і їх реставрація буде фактичним знищенням арт-об'єкту. Тому "Речовий доказ" готовий викупити двері за вартістю на 10% вище, ніж нові двері.

До студії програми "Право на владу" доставили дверну стулку з Офісу президента, яку пошкодили під час мітингу 20 березня. Випуск, присвячений протестам, показали 26 березня.

20 березня пройшла акція прихильників засудженого Сергія Стерненка, під час якої був розмальований фасад Офісу президента. Протестувальники вибили скло вхідних дверей, а також намагалися підпалити табличку "Офіс президента України". Серед написів і графіті на фасаді виявили свастика.

22 березня в Києві почали відмивати графіті з фасаду Офісу президента. Раніше в ОП називали суму 2 млн гривень для очищення фасаду.