В Украине обнаружили "южноафриканский" штамм COVID-19, – Степанов

Агрессивную мутацию коронавируса, по словам главы Минздрава, обнаружили в двух областях Украины. Но каких именно – уточнять не стал.

"Южнофариканский" штамм коронавируса уже зафиксирован в двух украинских регионах. Об этом в четверг, 1 апреля, заявил в эфире телеканала "Украина 24" министр здравоохранения Максим Степанов.

"Британский" штамм, который есть сейчас в Украине, сейчас распространен по всей территории Украины. Мы вчера поздно вечером получили данные из Лондона, куда мы отправляли образцы, – во всех областях он зафиксирован. Более того, у нас в двух областях зафиксирован и "южноафриканский" штамм. Это два штамма, которые являются более агрессивными, меняют клиническую картину", – заявил глава ведомства.

Министр отметил, что для Украины главное сейчас – соблюдение правил эпидемиологической безопасности.

Глава ведомства, однако, не стал уточнять, в каких именно регионах была обнаружена мутация вируса из Южной Африки.

Впервые этот вариант коронавируса был обнаружен в декабре прошлого года в Южно-Африканской Республике. Он отличается высокой заразностью, поскольку ему проще связываться с рецепторами в человеческом организме. В самой ЮАР вирус стал основным во второй волне эпидемии и протекает в тяжелой форме даже у молодых и прежде здоровых людей.

Ранее стало известно о появлении в Украине "британского" штамма коронавируса. В середине марта его зафиксировали в Винницкой и Закарпатской областях страны.

Позже Максим Степанов заявил, что в ближайшее время число заболевших и умерших будет расти из-за распространения "британской" вариации вируса по Украине. Он также отметил, что большинство пациентов с "британским" штаммом ждет реабилитация от 3 до 6 месяцев.

В НАН Украины заявили, что смертность от коронавируса в Украине возросла на 30% в сравнении с осенью. По их прогнозам, пик заболеваемости коронавирусом придется на апрель месяц.

Следует отметить, что за прошедшие сутки, 31 марта, в Украине зафиксировали 421 смерть от коронавируса. Это рекордное количество летальных исходов за все время пандемии.