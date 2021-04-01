В Україні зафіксували "південноафриканський" штам COVID-19, — Степанов

Агресивну мутацію коронавірусу, за словами глави МОЗ, зафіксували в двох областях України. Але яких саме — не уточнив.

"Південноафриканський" штам коронавірусу вже зафіксований в двох українських регіонах. Про це в четвер, 1 квітня, заявив в ефірі телеканалу "Україна 24" міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Британський" штам, який є зараз в Україні, поширений по всій території України. Ми вчора пізно ввечері отримали дані з Лондона, куди ми відправляли зразки, — у всіх областях він зафіксований. Більш того, у нас у двох областях зафіксований і "південноафриканський" штам. Це два штами, які є більш агресивними, змінюють клінічну картину", — заявив глава відомства.

Міністр зазначив, що для України головне зараз — дотримання правил епідеміологічної безпеки.

Глава відомства, однак, не став уточнювати, в яких саме регіонах була виявлена мутація вірусу з Південної Африки.

Вперше цей варіант коронавірусу був зафіксований в грудні минулого року в Південно-Африканській Республіці. Він відрізняється високою заразністю, оскільки йому простіше зв'язуватися з рецепторами в людському організмі. Власне в ПАР вірус став основним у другій хвилі епідемії і протікає у важкій формі навіть у молодих і раніше здорових людей.

Раніше стало відомо про появу в Україні "британського" штаму коронавірусу. У середині березня його зафіксували у Вінницькій і Закарпатській областях країни.

Пізніше Максим Степанов заявив, що найближчим часом кількість хворих і померлих зростатиме через поширення "британської" варіації вірусу по Україні. Він також зазначив, що більшість пацієнтів із "британським" штамом чекає реабілітація від 3 до 6 місяців.

У НАН України заявили, що смертність від коронавірусу в Україні зросла на 30% порівняно з осінню. За їхніми прогнозами, пік захворюваності коронавірусом припаде на квітень.

Слід зазначити, що за минулу добу, 31 березня, в Україні зафіксували 421 смерть від коронавірусу. Це рекордна кількість летальних випадків за весь час пандемії.