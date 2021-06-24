Більше, ніж доставка: як онлайн-ресторану SMILEFOOD вдалось розширитись у період пандемії

Другого червня цього року всеукраїнській компанії SMILEFOOD виповнилось 8 років. SMILEFOOD — це не просто чергова доставка їжі, а саме ресторан, хоча й онлайн-формату. Згідно з Вікіпедією, це перший онлайн-ресторан в Україні. Далеко не кожен ресторан, а тим більше доставка, може пишатись таким терміном свого існування та широтою географії — є філії в Одесі, Херсоні, Миколаєві та Києві. На черзі — ще кілька міст України, з яких майбутні клієнти вже пишуть у соціальних мережах з питаннями про відкриття в їх містах. Ще більшої популярності SMILEFOOD набув після появи фірмової машини-креветки в другому сезоні комедійного телесеріалу "Папік". У чому ж секрет такого успіху та всеукраїнської любові?

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Насправді, все дуже просто — люди завжди потребують позитивних емоцій та вражень, а в період постійних карантинів ця потреба дійсно стала нагальною. Також пандемія для всіх компаній стала ще тим випробуванням на цінності.

Компанія SMILEFOOD з початку пандемії одна з перших зголосилась забезпечувати обідами медиків Одеси та Одеської області, які стояли на передовій в боротьбі з коронавірусом. До того ж, кожен клієнт ресторану міг зробити свій внесок, просто додавши до свого замовлення антивірусний вітамінний смузі. Кошти з продажів смузі використовувались для приготування обідів. Ще більше посмішок медикам подарували листівки зі словами підтримки від співробітників SMILEFOOD та клієнтів, які в соціальних мережах миттєво підтримали, і доєднались до акції.

Іншим важливим кроком назустріч клієнту у непростий для всіх час став перегляд маркетингової стратегії та запуск довгострокової вигідної пропозиції. Так в SMILEFOOD з’явилось SMART-меню. Завдяки цьому меню можна більш вигідно скуштувати всі топ-страви з меню. Наприклад, є можливість замовити SMART-піцу з двома різними смаками в одній піці, або BBQ-страви з двох позицій. Щодо ролів, то відтепер можна замовити меншу кількість шматочків, але набагато вигідніше у порівнянні зі стандартною порцією.

Як зауважив засновник SMILEFOOD, Олександр Соколов, головним випробуванням для самої компанії стало те, що з посиленням карантинних заходів всі ресторатори та інвестори в один момент поглянули в сторону доставки. Велика кількість ресторанів і звичайних доставок раптом стали "онлайн-ресторанами". Для SMILEFOOD це стало новим викликом, адже в червні 2020 року відкривалась філія в Києві.

Ще до початку пандемії компанія рухалась в напрямку вдосконалення якості — ресторан працював за міжнародними стандартами якості ISO 9001:2015, ISO 22000:2018 і HACCP. А також одні з перших повністю замінили поліетиленові пакети на еко-пакети з кукурудзяного крохмалю, задовго до вступу в дію закону про їх заборону. Інша особливість пакування — це механічне прошивання ниткою крафтових пакетів із замовленням. Важливим кроком для компанії стало те, що в 2020 році SMILEFOOD отримав грант від Європейського банку реконструкції та розвитку на впровадження японської системи менеджменту кайдзен. Ця система заснована на безперервному вдосконаленні. Вона допомагає мінімізувати втрати та налаштувати робочий процес максимально ефективно на всіх рівнях: від процесів на кухні до роботи вищого керівництва. Очевидно, що ці стандарти компанія проходить не задля того, щоб похвалитись і кудись їх повісити, а тому, що конкурентний ринок посилюється щодня. За словами О. Соколова, без високої якості та стандартів — просування компанії неможливе. За рік успішної роботи в Києві можна з упевненістю сказати, що висока планка, яку поставила перед собою компанія, була досягнута.

Завдяки стандартизації процесів виробництва і налагодженій системі управління, компанії SMILEFOOD у розпал пандемії вдалось не лише бути на крок попереду конкурентів по якості, а ще й відкрити свою філію у столиці. Може здатись неймовірним, але спочатку одна, за кілька місяців друга філія, були відкриті фактично дистанційно. Питання по відкриттю та запуску відбувались переважно в телефонному режимі з Одесою. Звичайно, Київ в плані конкуренції виявився більш жорстким у порівнянні з Одесою, чи Миколаєвом і Херсоном. В Києві потенційні клієнти скептичні до всього нового. На відміну від Одеси, де все нове викликає інтерес, в Києві новим брендам не довіряють. І цьому є пояснення: доставки там з’являються з періодичністю одна на тиждень. Для киян ближче підхід "ви рік попрацюйте, тоді ми вас спробуємо". Рік роботи SMILEFOOD в Києві минає, і дійсно видно, що велика кількість киян вже більш лояльна.

Труднощі під час пандемії сфокусували увагу не лише на тому, як виділитись серед конкурентів, а й на питанні як підняти продажі, і при цьому залишитися для клієнта цікавими. Так народилась проста ідея, що потрібно дати заробити тим, хто продає продукт компанії. Почали працювати над створенням програми мотивації для call-центру. Далі вирішили розширили коло до тих, хто любить продукт, адже добре продавати можна лише те, що любиш та обираєш для себе. Саме так з’явилась ідея, та в результаті був створений проєкт SMILEFOODER. Це унікальна для України реферальна програма, завдяки якій можна заробляти на своїх замовленнях та замовленнях друзів до 14%, а згодом оплачувати SMILECOIN-ами до 100% суми свого замовлення.

Напередодні восьмого дня народження компанії SMILEFOOD, її засновник О.Соколов нагадав, що за вісім років компанія не зупинялась ні на один день, ні на одну секунду. На зустрічі з колективом компанії він сказав: "Ми будемо працювати до останнього клієнта в будь-якому місті. Ми повинні дарувати посмішки, бо ми SMILEFOOD. Якщо людина отримала нашу продукцію, скуштувала її, посміхнулась, і зробила висновок, що прийняла вірне рішення не піти в ресторан, значить, наша місія досягнута". Як жартує О.Соколов, "попереду — доставка на дроні та на Марс".