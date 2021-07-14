Озеро Вырлица: заказник, или зона отдыха для киевлян

Все стороны согласны, что озеро должно приносить пользу жителям города

В Киеве продолжаются дискуссии вокруг самого большого в столице озера Вырлица, сообщает Апостроф. Правильное решение в отношении его судьбы уже несколько недель подряд пытаются принять местные власти. Из позитивного — судьба озера в самом густонаселенном районе города в фокусе внимания всех участников дискуссии, а мэр и депутаты дают возможность всем сторонам вести диалог в стенах КГГА. Теперь основная задача депутатов Киевсовета решить, какой статус должно получить озеро и его берег, а также ответить на не менее важный вопрос – кто профинансирует необходимые мероприятия по сохранению озера и благоустройству набережной. Ведь все участники дискуссии согласны с тем, что состояние озера ухудшается из года в год и оно накапливает небезопасные химические вещества и мусор.

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Сегодня существуют две основных позиции, полярные в реализации, но солидарные в одном: озеро необходимо сохранить и сделать доступным и комфортным для киевлян. Депутат Киевсовета Евгения Кулеба и эко-активисты настаивают на создании на Вырлице ландшафтного заказника, чтобы сохранить действующую экосистему озера. Представители громады и бизнеса уверены, что заказник не позволит использовать рекреационный потенциал озера людьми — островки природы сохранить нужно, но добавить рядом с ними благоустроенную набережную с рекреационной инфраструктурой для горожан.

13 июля в здании Киевсовета состоялось целых два мероприятия, в рамках которых прошло обсуждение вопроса озера Вырлица: заседание экологической комиссии Киевсовета и рабочей группы постоянной комиссии землепользования, где обсуждался вопрос Вырлицы. Дискуссия получилась горячей, но конструктивной. Итогом рабочей группы, что поддержали и глава экологической комиссии Денис Москаль, и председатель комиссии по вопросам архитектуры, градостроительства и земельных отношений Михаил Терентьев, стало протокольное решение. Суть которого — собрать со всех профильных комиссий Кивсовета и департаментов мэрии, представителей Метрополитена, КП "Плесо", арендаторов прибрежных территорий дополнительную информацию, обсудить ее, и лишь затем принимать комплексное и взвешенное решение в интересах жителей столицы.

Вопросы преткновения

Первое – юридическая процедура предоставления статуса ландшафтного заказника, на что обратили внимание представитель департамента земельных ресурсов и депутат Киевсовета, председатель Постоянной комиссии по вопросам архитектуры, градостроительства и земельных отношений Михаил Терентьев. "Вопрос в том, чтобы проект решения, любой проект, который принимает Киеврада на своем заседании, не мог ни в коем случае быть оспорен… Вот за что я переживаю. Чтобы была соблюдена полностью вся процедура и проведены все необходимые согласования", — прокомментировал Михаил Терентьев. Согласно закону про Природно-заповедный фонд Украины, проект заказника, а не только графические материалы, как в случае с Вырлицей, должен пройти согласование КГГА. Чего не было сделано.

Второе – необходимость защиты от подтоплений ближайшей ветки метрополитена. Создание ландшафтного заказника сделает невозможным любые работы по берегоукреплению в будущем. А такая необходимость уже назрела — по словам заместителя генерального директора "Киевметробуд" Олега Борисова, если не укрепить береговую линию Вырлицы, это может грозить серьезными последствиями для данной линии метро. "Сама станция (станция метро Вырлица – авт.) – ее, когда в марте 2006г открыли, то в июле уже пришлось закрыть, так как станцию постоянно подтапливало. Ее и сейчас продолжает подтапливать, срабатывает антипаводковая защита. Туннели строились еще в 90-е годы прошлого века, и тогдашние изоляционные материалы рассчитывались на срок службы 15 лет. Поэтому всем нам нужно быть готовыми, что скоро придется выделять достаточно большие финансовые средства, чтобы предотвратить будущее затопление", — сообщил он. Выяснилось, что изначально искусственное озеро Вырлица, которое ранее занимало всего 10 га, а сейчас увеличилось до 90 га, собирались засыпать для строительства депо. Но из-за продления ветки метро и подтоплений, от этой идеи отказались.

Третье – вопрос аренды земли. Дело в том, что у предприятия "Мрия-Инвест", которая арендовала несколько земельных участков рядом с озером Вырлица, в 2010 году закончился срок права аренды одного из земельных участков. Эко-активисты считают, что предприятие больше не имеет права аренды земли у озера Вырлица. Представитель предприятия Александр Крупник считает, наоборот. По его словам, предприятие за последние три года заплатило в местный бюджет более 30 млн гривен только арендной платы за землю и предприятие подало документы на продление аренды земельного участка, но киевская власть до сих пор не вынесла своего решения. Юристы в зале – участники дискуссии уточнили, что, если арендатор продолжает использование земельного участка, выполняет свои финансовые обязательства и по арендованным участкам не были вынесены другие решения, аренда считается продленной.

Четвертое – есть ли вообще финансирование и у кого на реализацию мероприятий по сохранению озера и благоустройство его берега. "Любая дискуссия – это всегда хорошо и громада Киева благодарна депутатам Киевсовета и Евгении Кулебе, что озером Вырлица наконец обеспокоились и этот вопрос обсуждается на таком высоком уровне. Единственное – важно понимать, кто будет финансировать любые изменения, принятые в результате обсуждения. В проекте решения о признании Вырлицы ландшафтным заказником нет финансового обоснования. Плесо, в подчинение которого хотят передать озеро, сможет выделить деньги на него? Или мы получим тоже самое, что имеем вокруг других озер? А это – ничего. Из-за отсутствия финансирования", — выступил член Общественного совета при Дарницкой РГА Александр Кулабухов.

Пока ответов на главные вопросы нет. Поэтому, по итогам рассмотрения вопросов озера Вырлицы, рабочая группа приняла решение не спешить и взять время, чтобы разобраться более детально в ситуации.

А что за рубежом?

Во всем мире вопросы поддержки на должном уровне объемов "зеленого" фонда в контексте развития современных мегаполисов всегда являются наиболее дискуссионными. Как сохранить в большом городе достаточное количество уголков живой природы, обеспечив одновременно удовлетворение запросов его жителей в современной инфраструктуре? Что должно являться приоритетом — потребности горожан, или, флоры и фауны, обитающих на обсуждаемых "зеленых" территориях? Обычно, когда подобные темы поднимаются в общественном дискурсе, как и у нас, — там превалируют две полярные точки зрения — от "все для людей так как город развивается" до "все для природы". Однако в большинстве случаев истина находится где-то посредине.

Так, в немецком Гамбурге есть озера с минимальной застройкой таких территории, к примеру, озеро Штадпарк в одноименном парке, и тут же — полностью окруженные зданиями озера, вроде Бинненальстер и Альстер, в непосредственной близости от которых находятся универмаги, жилые дома и различные социальные и культурные объекты, такие, как Гамбургская картинная галерея.

Поэтому, в свете накопившихся вопросов как к одной, так и другой инициативам по озеру Вырлица, решение киевских властей — отложить и публично найти компромисс в этом вопросе можно считать, на данный момент, наиболее взвешенным. Учитывая, что таким решением судьба озера будет определена как минимум на несколько десятилетий вперед. Мы и далее будем следить, как будут развиваться события.