Смерть Виталия Шишова: следствие не исключает версию суицида

Это дело находится на личном контроле Ирины Венедиктовой и его детали не разглашаются.

Следователи не исключают версию самоубийства главы Белорусского дома в Украине Виталия Шишова. Об этом заявила генеральный прокурор Ирина Венедиктова в комментарии для Униан.

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"Это дело у меня на особом контроле, я знаю детали, но пока разглашать их не могу. Мы заслушиваем его каждый день. Мы рассматриваем тщательно как версию суицида, так и версию убийства. Ни одна версия из двух основных еще не отвергнута", — заявила генпрокурор Украины.

Также Венедиктова считает, что на сегодняшний день рано связывать смерть Шишова с ранними резонансными делами, такими как убийство журналиста Шеремета. "Нужно двигаться шаг за шагом, чтобы понять, какая версия станет приоритетной", уверена генпрокурор.

Напомним, главы Белорусского дома в Украине Виталий Шишов исчез 2 августа после того, как был замечен выходящим на привычную для него пробежку. На следующий день его нашли повешенным в парке у дома. На его теле были обнаружены ссадины. Соратники Шишова, как и западное сообщество, сразу назвали его смерть делом рук режима Лукашенко. Коллеги Виталия заявляют, что белорус давно говорил о слежке за ним, а о возможной ликвидации им сообщали заранее. Помимо суицида и убийства белорусскими спецслужбами, существует версия убийства, организованного ультраправыми во главе с "Боцманом". По данным СМИ, "Белорусский дом в Украине", который возглавлял покойный, связан с Сергеем Коротких, известным по прозвищу "Боцман". О взаимоотношениях между Шишовым и Боцманом ничего неизвестно, но внимание журналистов привлек еще один интересный факт — в начале июня в Киеве были замечены билборды, целью которых было привлечь внимание к погибшим при странных обстоятельствах троих бойцах "Азова". На плакатах было написано: "Его убили свои! Требуем независимого расследования этого преступления". Все умершие были напрямую связанны с "азовским движением", одним из руководителей которого был "Боцман". Правоохранители в этих случаях пришли к выводу о суициде, однако родные покойных не верят в эту версию.