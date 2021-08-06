Смерть Віталія Шишова: слідство не виключає версію суїциду

Ця справа перебуває на особистому контролі Ірини Венедіктової, і її деталі не розголошуються.

Слідчі не виключають версію самогубства глави Білоруської дому в Україні Віталія Шишова. Про це заявила генеральна прокурорка Ірина Венедіктова в коментарі для УНІАН.

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"Ця справа в мене на особливому контролі, я знаю деталі, але поки розголошувати їх не можу. Ми заслуховуємо її кожен день. Ми розглядаємо ретельно як версію суїциду, так і версію вбивства. Жодна версія з двох основних ще не відкинута", — заявила генпрокурорка України.

Також Венедіктова вважає, що на сьогодні рано пов'язувати смерть Шишова з ранніми резонансними справами, такими як вбивство журналіста Шеремета. "Потрібно рухатися крок за кроком, щоб зрозуміти, яка версія стане пріоритетною", впевнена генпрокурорка.

Нагадаємо, глава Білоруського дому в Україні Віталій Шишов зник 2 серпня після того, як був помічений при виході на звичну для нього пробіжку. Наступного дня його знайшли повішеним у парку біля будинку. На його тілі були виявлені садна. Соратники Шишова, як і західна спільнота, відразу назвали його смерть справою рук режиму Лукашенка. Колеги Віталія заявляють, що білорус давно говорив про стеження за ним, а про можливу ліквідацію їм повідомляли заздалегідь. Крім суїциду і вбивства білоруськими спецслужбами, існує версія вбивства, організованого ультраправими на чолі з "Боцманом". За даними ЗМІ, "Білоруський дім в Україні", який очолював покійний, пов'язаний із Сергієм Коротких, відомим на прізвисько "Боцман". Про взаємовідносини між Шишовим і Боцманом нічого невідомо, але увагу журналістів привернув ще один цікавий факт — на початку червня в Києві були помічені білборди, метою яких було привернути увагу до загиблих за дивних обставин трьох бійців "Азова". На плакатах було написано: "Його вбили свої! Вимагаємо незалежного розслідування цього злочину". Усі померлі були безпосередньо пов'язані з "азовських рухом", одним з керівників якого був "Боцман". Правоохоронці в цих випадках дійшли висновку про суїцид, проте рідні покійних не вірять у цю версію.