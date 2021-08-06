Дело Чауса: НАБУ рассекретило кадры слежки за экс-судьей (видео)

На них экс-судья обсуждает вынесение "правильного" решения по делу и то, как ему будут передавать взятку в размере $150 тыс.

В пятницу, 6 августа, в сети появился ролик силовиков о взяточничестве экс-судьи Днепровского райсуда Киева, опубликованное НАБУ: Чаус на нем обсуждает сумму в размере 150 тысяч долларов (более 3.7 млн грн на тот момент) за вынесение нужного решения по делу о распространении наркотиков. Ролик опубликовала пресс-служба ведомства.

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"Учитывая общественный резонанс, приводим фрагменты рассекреченных материалов негласных следственных (розыскных) действий, которые осуществляли Национальное антикоррупционное бюро Украины и САП в рамках расследования вымогательства и получения неправомерной выгоды судьей Днепровского районного суда города Киева", — говорится в подписи

На опубликованном ролике-слежке НАБУ Чаус выразил опасения, что человек, подозреваемый в распространении наркотиков и прекурсоров может оказаться в тюрьме, так как "она больной человек".

"Нет, нет, я… Допустим, что мы все можем, вынесем решение. Вот. Я вынесу. Что вы можете по тому, что мы говорили?", — говорит он.

После этого на слежке НАБУ Чаус предлагает заявительнице листок бумаги с ручкой, чтобы она написала, какую сумму готова предложить ему в качестве "вознаграждения" за вынесение "выгодного" решения. После того как женщина определилась с суммой, Чаус ответил, что "понял" и готов "попробовать" ей помочь. При этом на ролике НАБУ Чаус потребовал, чтобы вся сумма взятки была предоставлена ему сразу, хотя женщина предлагала заплатить часть до вынесения решения, а часть — после. По версии следствия, события, запечатленные на этом фрагменте, произошли 21 марта 2016 года.

На следующем фрагменте слежки НАБУ Чаус рассказывает сотрудничавшему со следствием лицу, что "после Нового года расценки поднялись в два раза".

По факту получения взятки, НАБУ Чауса пытались арестовать на месте, но не смогли — Верховная Рада не дала на это разрешение.

Напомним, 3 апреля 2021 года беглого судью похитили возле жилого дома в Кишиневе. По данным журналистов-расследователей из Молдовы и Украины, к его похищению могли быть причастны украинские спецслужбы.

Но уже 30 июля экс-судью нашли в селе Мазуровка Винницкой области, после чего сотрудники СБУ перевезли его в Киев. В тот же день сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины устроили погоню за автомобилем СБУ, чтобы "отбить" клиента у ведомства. Однако сделать это Бюро не удалось.

Вечером во вторник, 3 августа, детективы НАБУ Чауса задержали в столичной больнице "Феофания". 4 августа Высший антикоррупционный суд (ВАКС) отправил экс-судью под круглосуточный домашний арест на 60 суток.