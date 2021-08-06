Справа Чауса: НАБУ розсекретило кадри стеження за екссуддею (відео)

На них екссуддя обговорює винесення "правильного" рішення по справі й те, як йому передаватимуть хабар у розмірі $ 150 тис.

У п'ятницю, 6 серпня, у мережі з'явився ролик силовиків про хабарництво екссудді Дніпровського райсуду Києва, опубліковане НАБУ: Чаус на ньому обговорює суму в розмірі 150 тисяч доларів (більш 3.7 млн грн на той момент) за винесення потрібного рішення у справі про поширення наркотиків. Ролик опублікувала пресслужба відомства.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

"З огляду на суспільний резонанс, наводимо фрагменти розсекречених матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій, які здійснювали Національне антикорупційне бюро України і САП у межах розслідування вимагання й одержання неправомірної вигоди суддею Дніпровського районного суду міста Києва", — йдеться у підписі

На опублікованому ролику-стеженню НАБУ Чаус висловив побоювання, що людина, підозрювана в розповсюдженні наркотиків і прекурсорів може опинитися у в'язниці, оскільки "вона хвора людина".

"Ні, ні, я ... Припустимо, що ми все можемо, винесемо рішення. Ось. Я винесу. Що ви можете по тому, що ми говорили?" — говорить він.

Після цього на стеженні НАБУ Чаус пропонує заявниці листок паперу з ручкою, щоб вона написала, яку суму готова запропонувати йому в якості "винагороди" за винесення "вигідного" рішення. Після того, як жінка визначилася з сумою, Чаус відповів, що "зрозумів" і готовий "спробувати" їй допомогти. При цьому на ролику НАБУ Чаус зажадав, щоб уся сума хабара була надана йому відразу, хоча жінка пропонувала заплатити частину до винесення рішення, а частину — після. За версією слідства, події, зафіксовані на цьому фрагменті, відбулися 21 березня 2016 року.

На наступному фрагменті стеження НАБУ Чаус розповідає особі, яка співпрацювала зі слідством, що "після Нового року розцінки піднялися в два рази".

За фактом отримання хабара, НАБУ Чауса намагалися заарештувати на місці, але не змогли — Верховна Рада не дала на це дозвіл.

Нагадаємо, 3 квітня 2021 року суддю-втікача викрали біля житлового будинку в Кишиневі. За даними журналістів-розслідувачів із Молдови та України, до його викрадення могли бути причетні українські спецслужби.

Але вже 30 липня екссуддю знайшли в селі Мазурівка Вінницької області, після чого співробітники СБУ перевезли його до Києва. У той же день співробітники Національного антикорупційного бюро України влаштували погоню за автомобілем СБУ, щоб "відбити" клієнта у відомства. Однак зробити це Бюро не вдалося.

Увечері у вівторок, 3 серпня, детективи НАБУ Чауса затримали в столичній лікарні "Феофанія". 4 серпня Вищий антикорупційний суд (ВАКС) відправив екссуддю під цілодобовий домашній арешт на 60 діб.