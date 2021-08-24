Победа над каблуком. Почему обувь курсанток говорит об армии больше, чем техника на параде

Размер в сантиметрах имеет значение. Особенно, если речь о высоте каблука, на котором приходится подолгу маршировать в строю. На параде, приуроченном к 30-й годовщине Независимости Украины, пока другие зрители делали селфи на фоне боевых машин, я рассматривала ноги женщин, идущих в колоннах.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Порадовали два момента. Во-первых, все, кого мне удалось разглядеть, были в обуви на низком ходу, которая на глаз казалась вполне удобной. Во-вторых, на ногах курсанток Военного института Киевского национального университета имени Тараса Шевченко на сей раз не оказалось пластыря, налепленного в несколько слоев, который я видела на многих из них во время репетиций парада. Видимо, за прошедшие дни раны успели зажить, а волдыри и водянки подсохнуть. Так, практически хеппи эндом завершилась история, начавшаяся несколько месяцев назад, когда кто-то из чиновников Министерства обороны решил, что на параде в День независимости девушки должны маршировать на каблуках.

Важно

Парад, флагшток и 1000 лет истории. Что власть пыталась сказать украинцам на 30-летие Независимости

В конце июня социальные сети уже пестрели фотографиями курсанток военного вуза, марширующих в "парадной" обуви. Подготовка к мероприятию, приуроченному ко Дню независимости, предполагала ежедневные тренировки продолжительностью по четыре часа каждая, все это в форменных туфлях на каблуках. Когда в Сети появились жалобы курсанток на то, что в такой обуви тяжело маршировать, сразу несколько женщин из украинского политикума отреагировали на это, как на команду "фас". Депутатка от "Евросолидарности" Ирина Геращенко, вице-премьерка по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, вице-спикер Верховной Рады Елена Кондратюк и активистки женского ветеранского движения очень резко высказывались о fashion-инициативе Минобороны. Называли ее "унижением" и "лютым трешем". В начале июля министр обороны Андрей Таран даже получил очень своеобразное подношение от фракции Геращенко – туфли на каблуках с предложением сходить в них на парад. Трудно сказать, чего здесь было больше — желания попиариться на эффектной теме гендерного неравенства в армии или искреннего желания облегчить жизнь девушкам в форме. Так или иначе, публичные заявления очень видных персон посыпались одно за другим. Историей заинтересовались крупные западные масс-медиа уровня CNN и DW.

Представители министерства в первое время пытались отстоять официальную позицию, давая комментарии о том, что обувь, дескать, удобная, каблук устойчивый, но остановить уже двинувшуюся на них информационную лавину они не смогли. Ранее принятое решение пришлось пересмотреть. Не только курсанткам из Шевченко, а всем участницам парада из Вооруженных сил разрешили маршировать на низком ходу. Этому предшествовала занятная образцово-показательная встреча министра Андрея Тарана с недовольными курсантками. Требовалась она, главным образом, для исправления подпорченной скандалом репутации. Суть претензий к тому времени много раз была подробно изложена в открытых источниках. Глава оборонного ведомства просто не мог не знать, чего именно от него ждут. Однако, готовность лично встречаться с ущемленными и выслушивать жалобы почти всегда благотворно сказывается на реноме политической фигуры.

Боевую единицу не нужно украшать. Она впечатляет зрителя уже потому, что является одним из слагаемых военной мощи страны.

Итак, информационная война сторонников и противников каблуков в парадной-армейской форме закончилась сокрушительной победой последних. Кому-то она может показаться подобием войны Лилипутии и Блефуску из "Путешествия Гулливера" Джонатана Свифта, когда причиной противостояния было то, что одни хотели разбивать яйцо с тупого конца, другие – с острого. Некоторые политические и военные эксперты, комментирующие конфликт, увидели в нем свидетельство того, что женщины и вправду не созданы для армейской службы, раз, обсуждая мероприятие, призванное продемонстрировать оборонную мощь страны, они сосредоточили внимание на туфлях.

Впрочем, если рассмотреть ситуацию менее поверхностно, становится понятным, что высота каблуков в парадной форме — не самостоятельная проблема, а симптом, признак очень специфического отношения к женщинам в Вооруженных Силах Украины. На предыдущем параде они маршировали в берцах, обычной форме и с оружием. Вполне адекватная презентация для тех, кто считается реальной силой. Боевую единицу не нужно украшать. Она впечатляет зрителя уже потому, что является одним из слагаемых военной мощи страны. Показывать женщин таким образом значит признавать их значимость в армии и заслуги в деле защиты отечества. В этом году кто-то решил, что женский контингент нужно вывести на парад "в красивом". Курсантки военного института оказались в центре внимания общественности, но на самом деле речь шла не только о них. Общий подход к организации парада изменился. В новой парадигме женщины в форме рассматривались уже не как слагаемое мощи, а как "украшение" ВСУ.

Хорошая новость в том, что в 2021 году попытка обесценить вклад женщин в обороноспособность страны провалилась. Впрочем, есть еще одна новость — решение, принятое в министерстве, было явно и кардинально пересмотрено под давлением общественного мнения.

Тут нет ничего уникального, тысячи представительниц гражданского населения постоянно сталкиваются с таким же отношением, на работе их то и дело называют "украшением коллектива". Слово "украшение", как правило, используют для обозначения чего-то приятного глазу, но не значимого. При необходимости без него запросто можно обойтись. Назвать кого-то "украшением" фактически значит отрицать его/ее практический вклад в достижение общего результата. Того же эффекта можно достичь, если презентовать кого-то как "украшение" невербально, соответствующим образом нарядив. Женщины, марширующие на каблуках, это уже не парад, а костюмированное шоу. Не демонстрация обороноспособности Украины, а мероприятие для увеселения публики. Хорошая новость в том, что в 2021 году попытка обесценить вклад женщин в обороноспособность страны провалилась. Впрочем, есть еще одна новость — решение, принятое в министерстве, было явно и кардинально пересмотрено под давлением общественного мнения. Это очень хороший прецедент. Похоже, в стране заработала здоровая политическая система, и у народа появились реальные рычаги воздействия на власть. Отметив 30-ю годовщину независимости мы наконец получили очевидное подтверждение того, что живем в по-настоящему демократическом государстве. И вправду – есть с чем себя поздравить.