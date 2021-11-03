Без системы онлайн-мониторинга игорный бизнес будет работать в тени - СМИ

Легализуя рынок азартных игр, власти ставили задачу вывести его из "тени". Одним из важнейших элементов детенизации должен был стать финансовый онлайн мониторинг операторов игорного бизнеса. Однако именно его решили отодвинуть еще на несколько лет, хотя без этой системы контроль над игорным бизнесом невозможен, пишет "Зеркало недели" в статье "Дикий гемблинг: как легализовали мошенничество в игорном бизнесе".

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Онлайн мониторинг позволил бы государству следить в режиме реального времени за деятельностью операторов игорного бизнеса и исключал бы возможность уклонения от уплаты налогов и отмывания денежных средств. Но введение этой системы власти решили отложить до 2024 года, пишет автор.

"Помощь в регулировании системы гемблинга, формировании законодательных норм, их имплементации предлагали украинским властям иностранные специалисты. Но их услуги и советы никому не понадобились", — отмечает автор публикации.

Украина отказывается покупать уже готовую, отлаженную и проверенную годами систему мониторинга, которая зарекомендовала себя в других странах. Вместо нее решила создать собственную. Но пока система не работает, рынок игорного бизнеса — белое пятно для всех контролирующих органов, говорится в статье.

"Реформаторы создали идеальные условия для "тени" вместо детенизации. Сформировали рынок для местных дельцов и криминалитета вместо западных инвесторов", — делает вывод автор материала. Как считает журналист, подобная ситуация происходит потому, что на украинский игорный рынок оказывают влияние лоббисты, например, Борис Баум.

Ранее в поле зрения правоохранителей попал регулятор игорного рынка — Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей. Так в августе текущего года за получение неправомерной выгоды в сумме 90 тыс долларов был задержан член КРАИЛ Евгений Гетьман. По данным следствия, он заявлял, что контролирует аппарат ведомства и наладил взаимодействие с другими членами КРАИЛ о принятии решений на коммерческой основе.