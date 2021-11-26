ДТП в Харькове: мать водителя Infiniti рассказала, что сын посещал психолога (видео)

Марина Дегтяр винит в произошедшем не только свое воспитание, а и "улицу". По ее словам, Николай Харьковский "рано стартовал" и хотел жизни "на высшем социальном уровне".

Мать виновника харьковского ДТП Марина Дегтяр рассказала, что ее сын Николай Харьковский уже попадал в аварии, из-за чего был вынужден посещать психолога. Ее слова приводит "Суспільне".

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По словам женщины, ее старший сын Николай садился без разрешения за предыдущий автомобиль семьи и гонял на нем по городу. За это парень получил условный срок, сбив двух людей.

"Для меня было шоком, когда я узнала, что он сел за руль моего предыдущего авто. С ним проводили беседы, он был наказан компьютером, но выезжая я забрала с собой все – документы, техпаспорт на авто, ключи. В Германии я сделала нотариальное заверение техпаспорта, оно делается по оригиналу", — сказала мать Николая Харьковского.

В то же время она уточнила, что после получения условного срока парень посещал психолога.

"Мы посещали психолога, пытались насытить его жизнь разными видами спорта, отдыхом. Где-то не успели присмотреть, что-то не сделали, но нет идеальных родителей. После этого события, когда он получил условный срок, мы посещали психолога, все соцслужбы посещали нас, он занимался иппотерапией, я старалась не потерять связь, быть другом", — рассказала женщина.

В то же время она признала, что Николай был достаточно активным парнем и хотел "жизни на высшем социальном уровне".

"Николай – активный парень, может, он имел не очень хорошую цель – жизнь на высшем социальном уровне. Его влекло к такой жизни, такое у него было окружение – люди с высоким социальным статусом. Может, где-то он сменил реалии на картинку, понимаете, как сейчас часто дети живут в Интернете, а их реальная жизнь – другая. Так, он шел к этой цели, с 14 лет работал, помогал отцу, не стеснялся, хотя не каждый ребенок стартует с такого возраста", — добавила Дегтяр.

Напомним, 26 октября на улице Одесской в Харькове произошла авария, виновником которой стал 16-летний водитель Infiniti Николай Харьковский. Парень промчался на красный сигнал светофора и врезался в Chevrolet Aveo. В результате инцидента погиб водитель второго авто Николай Носов.

Сперва парень отказывался сотрудничать с правоохранителями и сдавать кровь на анализ, несмотря на соответствующее разрешение суда. Также он утверждал, что у машины были неисправные тормоза, но позже эту информацию опровергла экспертиза.

Также Фокус писал, что правоохранителям удалось собрать достаточную доказательную базу, а подозреваемый признал свою вину.