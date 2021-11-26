ДТП в Харкові: мати водія Infiniti розповіла, що син відвідував психолога (відео)

Марина Дегтяр звинувачує в тому, що сталося, не лише своє виховання, а й "вулицю". За її словами, Микола Харківський "рано стартував" і хотів життя "на найвищому соціальному рівні".

Мати винуватця харківської ДТП Марина Дегтяр розповіла, що її син Микола Харківський уже потрапляв в аварії, через що змушений був відвідувати психолога. Її слова наводить "Суспільне".

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За словами жінки, її старший син Микола сідав без дозволу за попередній автомобіль сім'ї та ганяв на ньому містом. За це хлопець отримав умовний термін, збивши двох людей.

"Для мене було шоком, коли я дізналася, що він сів за кермо мого попереднього авто. З ним проводили бесіди, він був покараний комп'ютером, але виїжджаючи, я забрала з собою все – документи, техпаспорт на авто, ключі. У Німеччині я зробила нотаріальне засвідчення техпаспорта, воно робиться за оригіналом", — сказала мати Миколи Харківського.

Водночас, вона уточнила, що після отримання умовного терміну хлопець відвідував психолога.

"Ми відвідували психолога, намагалися наситити його життя різними видами спорту, відпочинком. Десь не встигли доглянути, щось не зробили, але немає ідеальних батьків. Після цієї події, коли він отримав умовний термін, ми відвідували психолога, всі соцслужби відвідували нас, він займався іпотерапією, я намагалася не втратити зв'язок, бути другом", — розповіла жінка.

Водночас, вона визнала, що Микола був досить активним хлопцем і хотів "життя на найвищому соціальному рівні".

"Микола – активний хлопець, може, він мав не дуже гарну мету – життя на найвищому соціальному рівні. Його тягло до такого життя, таке в нього було оточення – люди з високим соціальним статусом. Може, десь він змінив реалії на картинку, розумієте, як зараз часто діти живуть в інтернеті, а їхнє реальне життя — інше. Так, він ішов до цієї мети, з 14 років працював, допомагав батькові, не соромився, хоча не кожна дитина стартує з такого віку", — додала Дегтяр.

Нагадаємо, 26 жовтня на вулиці Одеській у Харкові сталася аварія, винуватцем якої став 16-річний водій Infiniti Микола Харківський. Хлопець промчав на червоний сигнал світлофора та врізався в Chevrolet Aveo. Унаслідок інциденту загинув водій другого авто Микола Носов.

Спершу хлопець відмовлявся співпрацювати з правоохоронцями та здавати кров на аналіз, незважаючи на відповідний дозвіл суду. Також він стверджував, що в машини були несправні гальма, але пізніше цю інформацію спростувала експертиза.

Також Фокус писав, що правоохоронцям удалося зібрати достатню доказову базу, а підозрюваний визнав свою провину.