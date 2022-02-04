Стрельба в Днепре: адвокат Рябчука объяснил, почему нацгвардеец отказался от показаний

По словам правозащитницы Тамилы Ульяновой, виновник трагедии в Днепре отказался от своих показаний, поскольку "не имел качественной защиты".

Солдат-срочник Артемий Рябчук, который расстрелял сослуживцев, отказался от всех даных показаний в связи с тем, что не имел ранее качественную защиту. Об этом сообщила его адвокат Тамила Ульянова, передает Укринформ.

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"Вчера Артемий Рябчук в нашем присутствии написал заявление об отказе от всех своих предварительных показаний в связи с тем, что у него не было на тот момент качественной защиты", — сказала она.

О деталях дела адвокат сообщит во время пресс-конференции с участием правозащитников, которая запланирована на 12 февраля.

Дело Артемия Рябчука

Трагедия произошла 27 января, в тот же день "днепровского стрелка" задержали. Позже Артемий Рябчук рассказал, как ночью убивал своих сослуживцев и работницу части, которая была на дежурстве.

Артемий Рябчук подозревается в совершении преступлений, предусмотренных сразу тремя статьями Уголовного кодекса: статья 115 — "Умышленное убийство"; статья 408 — "Дезертирство"; статья 410 — "Похищение, присвоение, вымогательство военнослужащим оружия…".

Известно об издевательствах командования над солдатами в части Нацгвардии, где служил Артемий Рябчук. Была информация и о травле нацгвардейца сослуживцами, которые называли его "стукачем" и "шестеркой" после того, как он разбранил драку солдат и доложил об этом руководству.

На заседании Кировского райсуда Днепра Артемий Рябчук полностью признал свою вину и рассказал, что поведал следствию все подробности расстрела сослуживцев. Он попросил его отправить в СИЗО, а не на гауптвахту (место в армии для принудительного содержания нарушителей военной дисциплины — ред.). Адвокат пояснила желание Рябчука тем, что над ним там издевались.

Поддерживающие Артемия Рябчука люди создали в Facebook сообщество, где собирают ему деньги на защиту, еду и одежду. Получить нового платного адвоката нацгвардеец смог благодаря деньгам сторонников.

Накануне стало известно об отказе от показаний нацгвардейцем Артемием Рябчуком, который устроил 27 января стрельбу в Днепре на "Южмаше", из-за чего пять человек погибли, еще пять получили ранения. В своем заявлении парень сообщил, что взял вину на себя из-за давления, которое осуществляли силовики.