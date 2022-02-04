Стрілянина у Дніпрі: адвокатка Рябчука пояснила, чому нацгвардієць відмовився від свідчень

За словами правозахисниці Таміли Ульянової, винуватець трагедії у Дніпрі відмовився від своїх показань, оскільки "не мав якісного захисту".

Солдат-строковик Артемій Рябчук, який розстріляв товаришів по службі, відмовився від усіх даних показань у зв'язку з тим, що не мав раніше якісного захисту. Про це повідомила його адвокатка Таміла Ульянова, повідомляє Укрінформ.

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"Вчора Артемій Рябчук у нашій присутності написав заяву про відмову від усіх своїх попередніх показань у зв'язку з тим, що він не мав на той момент якісного захисту", — сказала вона.

Про деталі справи адвокатка повідомить під час пресконференції за участю правозахисників, яку заплановано на 12 лютого.

Справа Артемія Рябчука

Трагедія сталася 27 січня, того ж дня "дніпровського стрільця" затримали. Пізніше Артемій Рябчук розповів, як уночі вбивав своїх товаришів по службі та робітницю частини, яка була на чергуванні.

Артемія Рябчука підозрюють у скоєнні злочинів, передбачених одразу трьома статтями Кримінального кодексу: стаття 115 — "Умисне вбивство"; стаття 408 — "Дезертирство"; стаття 410 — "Викрадення, присвоєння, вимагання військовослужбовцям зброї ...".

Відомо про знущання командування з солдатів у частині Нацгвардії, де служив Артемій Рябчук. Була інформація і про цькування нацгвардійця товаришами по службі, які називали його "стукачем" і "шісткою" після того, як він розібрав бійку солдатів і доповів про це керівництву.

На засіданні Кіровського райсуду Дніпра Артемій Рябчук повністю визнав свою провину та розповів, що розповів слідству всі подробиці розстрілу товаришів по службі. Він попросив його відправити до СІЗО, а не на гауптвахту (місце в армії для примусового утримання порушників військової дисципліни – ред.). Адвокатка пояснила бажання Рябчука тим, що з нього там знущалися.

Люди, які підтримують Артемія Рябчука, створили у Facebook спільноту, де збирають йому гроші на захист, їжу та одяг. Отримати нового платного адвоката нацгвардієць зміг завдяки грошам прихильників.

Напередодні стало відомо про відмову від показань нацгвардійцем Артемієм Рябчуком, який скоїв 27 січня стрілянину в Дніпрі на "Південмаші", через що п'ять людей загинули, ще п'ять отримали поранення. У своїй заяві хлопець повідомив, що взяв провину через тиск, який здійснювали силовики.