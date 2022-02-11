Сверлильные станки: разновидности, устройство и предназначение

Сверлильный станок – специализированное оборудование, используемое для механической обработки отверстий деталей и заготовок из твердых материалов (сталь, цветные металлы, чугун, нержавейка, пластмассы и т.д.).

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Основное предназначение сверлильного станка – проделывание сквозных и глухих отверстий в заготовках посредством вращения и продвижения внутрь обрабатываемой детали сверла. Кроме сверловки, оборудование используется для других видов мех обработки отверстий, в частности: зенкование, нарезка внутренней резьбы, развертка, прямолинейная фрезеровка и др. Для конкретного вида мех обработки подбирается соответствующий режущий инструмент: сверла, фрезы, метчики и т.д.

Классификация и предназначение

Сверлильные станки условно разделяют на 3 больших класса:

Универсальные – многофункциональные станки, позволяющие выполнять целый ряд операций по обработке металла. На универсальном станке можно сверлить и зенковать отверстия, нарезать внутреннюю резьбу в детали с помощью метчика, затачивать и полировать заготовки. Установка одного станка универсального типа позволит заменить несколько единиц узкопрофильного оборудования. Специализированные для глубоких отверстий – устанавливаются на производственных предприятиях для обработки типовых деталей. Отвечают за одну или несколько часто повторяющихся операций, что позволяет использовать оборудование при массовом производстве деталей. Узкоспециализированные сверлильные станки отличаются большой массой и мощным электродвигателем для быстрой сверловки глубоких отверстий. Специальные – позволяют одновременно производить несколько однотипных технологических операций или поэтапно обрабатывать типовые заготовки.

Виды сверлильных станков:

Настольные-сверлильные. Компактные переносные станки для мехобработки отверстий размером до 16 мм. Устанавливаются на столе (верстаке). Используются на производстве и в быту. Вертикально-сверлильные. По внешнему виду станки похожи на колонны. Позволяют работать с отверстиями диаметром до 50 мм. Габариты обрабатываемой заготовки ограничены. Регулировка под длину заготовки осуществляется посредством поднятия/опускания шпинделя при помощи зубчатой передачи. Радиально-сверлильные. Устанавливаются на крупных производствах и ремонтно-механических цехах для обработки отверстий в крупногабаритных деталях и узлах. За счет вылета шпинделя (до 2-х метров), можно регулировать точку опускания сверла по вертикали и горизонтали. Сверлильно-фрезерные. На оборудовании данного типа можно не только проделывать отверстия, но и выполнять фрезеровку деталей. Горизонтально-сверлильные. Предназначены для сверловки глубоких отверстий, независимо от размеров и веса обрабатываемых деталей. Многошпиндельные. Оснащаются несколькими шпинделями для возможности одновременной обработки двух и более отверстий с разных сторон и в разных плоскостях.

Конструкция сверлильного станка

К основным компонентам конструкции станка относят (на примере настольно-сверлильного станка):

● основание (станина) для устойчивости агрегата;

● рабочий стол для закрепления обрабатывающей детали;

● шпиндельная бабка и рукоять перемещения бабки;

● шпиндель и ручка подачи шпинделя;

● патрон для крепления режущего инструмента;

● привод (электродвигатель + шкивы + приводные ремни);

● колонка, кожух и кнопок пуск/стоп.

При выборе сверлильного станка нужно учесть: максимальный диаметр отверстий, высоту заготовки, вылет сверла, мощность двигателя, размеры и массу станины, скорость сверления и т.д.

Источник: vdr.com.ua