Свердлильні верстати: різновиди, пристрій та призначення

Свердлильний верстат – спеціалізоване обладнання, що використовується для механічної обробки отворів деталей та заготовок із твердих матеріалів (сталь, кольорові метали, чавун, нержавіюча сталь, пластмаси тощо).

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Основне призначення свердлильного верстата – пророблення наскрізних і глухих отворів у заготовках за допомогою обертання та просування всередину оброблюваної деталі свердла. Крім свердлівки, обладнання використовується для інших видів хутро обробки отворів, зокрема: зенкування, нарізка внутрішньої різьби, розгортка, прямолінійна фрезерування та ін. Для конкретного виду хутро обробки підбирається відповідний різальний інструмент: свердла, фрези, мітчики і т.д.

Класифікація та призначення

Свердлильні верстати умовно поділяють на 3 великі класи:

Універсальні – багатофункціональні верстати, що дозволяють виконувати низку операцій з обробки металу. На універсальному верстаті можна свердлити та зенкувати отвори, нарізати внутрішнє різьблення в деталі за допомогою мітчика, заточувати та полірувати заготовки. Установка одного верстата універсального типу дозволить замінити кілька одиниць вузькопрофільного обладнання. Спеціалізовані для глибоких отворів – встановлюються на виробничих підприємствах обробки типових деталей. Відповідають за одну або кілька операцій, що часто повторюються, що дозволяє використовувати обладнання при масовому виробництві деталей. Вузькоспеціалізовані свердлильні верстати відрізняються великою масою та потужним електродвигуном для швидкого свердління глибоких отворів. Спеціальні – дозволяють одночасно виконувати кілька однотипних технологічних операцій або поетапно обробляти типові заготовки.

Види свердлильних верстатів:

Настільні-свердлильні. Компактні переносні верстати для мехобробки отворів розміром до 16 мм. Встановлюються на столі (верстаку). Використовуються на виробництві та у побуті. Вертикально-свердлувальні. На вигляд верстати схожі на колони. Дозволяють працювати з отворами діаметром до 50 мм. Габарити оброблюваної заготівлі обмежені. Регулювання під довжину заготівлі здійснюється за допомогою підняття/опускання шпинделя за допомогою зубчастої передачі. Радіально-свердлувальні. Встановлюються на великих виробництвах та ремонтно-механічних цехах для обробки отворів у великогабаритних деталях та вузлах. За рахунок вильоту шпинделя (до 2-х метрів), можна регулювати точку опускання свердла по вертикалі та горизонталі. Свердлильно-фрезерні. На обладнанні даного типу можна не тільки робити отвори, але і виконувати фрезерування деталей. Горизонтально-свердлувальні. Призначені для свердловки глибоких отворів, незалежно від розмірів та ваги деталей, що обробляються. Багатошпиндельні. Оснащуються декількома шпинделями для можливості одночасної обробки двох і більше отворів з різних боків та різних площинах.

Конструкція свердлильного верстата

До основних компонентів конструкції верстата відносять (на прикладі настільно-свердлильного верстата):

● основа (станина) для стійкості агрегату;

● робочий стіл для закріплення обробної деталі;

● шпиндельна бабка та рукоятка переміщення бабки;

● шпиндель та ручка подачі шпинделя;

● патрон для кріплення ріжучого інструменту;

● привід (електродвигун + шківи + приводні ремені);

● колонка, кожух та кнопок пуск/стоп.

При виборі свердлильного верстата необхідно врахувати: максимальний діаметр отворів, висоту заготовки, виліт свердла, потужність двигуна, розміри та масу станини, швидкість свердління тощо.

Джерело: vdr.com.ua