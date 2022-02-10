Хотели ярких ощущений: на Волыни у подростков из уретры достали магнитные шарики (фото, видео)
Врачи говорят, что это не первые случаи. С проблемами после экспериментов попадают и юные девушки — к примеру, с инородными предметами в прямой кишке.
На Волыни из мочевых пузырей подростков достали 86 магнитных шариков. С одинаковой проблемой в больницу попали два подростка 15 и 16 лет, которые таким способом изучали свои половые органы, сообщает Волынский областной перинатальный центр.
Магнитные шарики попали в организм через уретру (мочеиспускательный канал). Таким образом подростки хотели усилить ощущения во время мастурбации. Как прокомментировал хирург Игорь Дородных, такие случаи — не единичны и очень опасны:
"Из-за этих шариков петли кишки или стенки крепятся между собой, и это большая проблема. Во многих случаях приходиться делать операции. Шарики даже могу соединяться в своеобразные кольца".
Медики говорят, что подростки часто экспериментируют в интимном плане и не думают о последствиях. К примеру, в ту же больницу попала девушка с тушью для ресниц в прямой кишке.
К счастью, подростков успешно прооперировали и уже выписали из больницы. Но при вмешательстве пришлось полностью рассекать мочевые пузыри, из-за чего им теперь требуется длительная реабилитация.
Врачи-хирурги призывают родителей быть более бдительными: объяснять своим детям уровень опасности таких процессов и предостерегать.
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