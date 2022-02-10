Хотіли яскравих відчуттів: на Волині в підлітків з уретри дістали магнітні кульки (фото, відео)

Лікарі кажуть, що це не перші випадки. З проблемами після експериментів потрапляють і юні дівчата, наприклад, зі сторонніми предметами у прямій кишці.

На Волині із сечових міхурів підлітків дістали 86 магнітних кульок. З однаковою проблемою до лікарні потрапили два підлітки 15 та 16 років, які в такий спосіб вивчали свої статеві органи, повідомляє Волинський обласний перинатальний центр.

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Магнітні кульки потрапили в організм через уретру (сечівник). Таким чином, підлітки хотіли посилити відчуття під час мастурбації. Як прокоментував хірург Ігор Дородних, такі випадки не поодинокі і дуже небезпечні:

"Через ці кульки петлі кишки або стінки кріпляться між собою, і це велика проблема. У багатьох випадках доводиться робити операції. Кульки навіть можуть з'єднуватися у своєрідні кільця".

[ + – ] Обидва пацієнти поза небезпекою [ + – ] Магнітні кульки з'єднуються в кільця [ + – ] Підлітки часто експериментують в інтимному плані

Медики кажуть, що підлітки часто експериментують в інтимному плані та не думають про наслідки. Наприклад, до тієї ж лікарні потрапила дівчина з тушшю для вій у прямій кишці.

На щастя, підлітків успішно прооперували та вже виписали з лікарні. Але при втручанні довелося повністю розсікати сечові міхури, через що їм тепер потрібна тривала реабілітація.

Лікарі-хірурги закликають батьків бути більш пильними: пояснювати своїм дітям рівень небезпеки таких процесів та застерігати.

[ + – ] Лікарі дістали із сечових міхурів підлітків 86 магнітних кульок

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