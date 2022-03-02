Министерство инфраструктуры Украины работает над мировой инфраструктурной изоляцией России

Министерство инфраструктуры Украины направило официальные письма в 11 крупнейших организаций мира в сфере инфраструктуры. Это крупнейшие и влиятельные мировые структуры в сфере авиационного, морского, железнодорожного транспорта, строительства и туризма. Об этом сообщает в Facebook Мининфраструктуры Украины.

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Адресатами стали:

▪ Международная ассоциация мостов, туннелей и магистралей (IBTTA)

▪ Международный Совет Аэропортов (ACI)

▪ Всемирная туристическая организация ООН (UNWTO)

▪ Международный союз железных дорог (UIC)

▪ Международная организация гражданской авиации (ICAO)

▪ Министерство транспорта Великобритании

▪ Европейская экономическая комиссия ООН (UNECE)

▪ Дунайская комиссия

▪ Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA)

▪ Федеральное авиационное управление США

▪ Международный транспортный форум (ITF)

"Речь идет об обращении к международному сообществу принять необходимые меры по закрытию для страны-агрессора авиационного пространства, доступу к морским портам, а также исключению России из состава международных организаций", — говорится в сообщении.

Изоляция страны-агрессора уже началась. Для ее самолетов закрыто воздушное пространство ЕС, Канады, США, Австралии и т.д. Великобритания и Канада закрыли порты для судов России, а также связанных с ней компаний. В портах Бельгии не обрабатывают грузы для РФ. Турция закрыла проливы Босфор и Дарданеллы для военных кораблей. Датская судоходная компания Maersk временно останавливает все контейнерные перевозки в россию и из нее. Логистические компании DHL и FedEx перестали поставлять товары из россии и в РФ.

Эти шаги, как отмечают в МИУ, уже становятся сильным ударом по экономике оккупанта. Но окончательная цель — полная инфраструктурная изоляция страны-агрессора.