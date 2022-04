Владимир Неверов: "Уметь думать, когда кажется, что очевидных решений нет, – бесценно"

Владимир Неверов — выдающийся ученый, программист и бэкэнд-разработчик, ведущий свою деятельность сразу в нескольких странах: Украине, Израиле и США. Так получилось, что работа IT-специалиста международного уровня всегда лежала в области Big Data и архитектуры вычислительных систем. О том, как научная карьера сочетается с карьерой IT-специалиста, рассказал Владимир Неверов.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

— Владимир, ваша научная деятельность началась в одном из топовых мировых ВУЗов, но уже тогда работа велась на международном уровне. И еще в 2012 году вы занимались поддержкой кластера и большими данными, связанными с моделированием состояний жидких кристаллов. Расскажите об этом подробнее.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Украина" в Facebook Подписаться

— Да, хотя все началось еще раньше. В 2007 году, защитив магистерскую работу, посвященную сравнительному анализу моделей воды, я заинтересовался вопросами применимости компьютерного моделирования молекулярной динамики конденсированного состояния к исследованию актуальных на тот момент физических проблем.

Компьютерное моделирование дает исчерпывающую картину происходящего в исследуемой системе, это незаменимое дополнение к любому научному эксперименту, изучающему структуру вещества. Но оно требовательно к компьютерным ресурсам: на практике это означает, что в большом количестве случаев интересных результатов приходится ждать неоправданно долго.

Есть множество разных подходов, как можно получить их быстрее, и самый прямолинейный — это, конечно, использовать более быстрый компьютер или вычислительный кластер большего размера. Однако это одновременно и весьма дорогостоящий способ, который естественным образом ограничен сверху бюджетом на исследования. Моя научная деятельность была связана как раз с развитием более остроумных подходов к ускорению вычислений, которые не связаны с вложением денег.

— Если глобально, вы работали над тем, как сделать вычисления быстрее, но не дороже. Получается, что жидкие кристаллы — лишь часть исследования. Но все равно интересно, как это связано.

— Жидкие кристаллы — очень интересный пример для проверки новых алгоритмов и "крупнозернистых" моделей, группирующих атомы вместе. С одной стороны, их все-таки можно исследовать с помощью обычного моделирования молекулярной динамики, иначе говоря, есть с чем сравнить результаты. С другой стороны, в жидкокристаллическом состоянии присутствует дальний ориентационный порядок, из-за чего слишком простые "крупнозернистые" модели дают слишком приблизительные результаты и, по сути, не могут быть использованы.

Моя работа как раз была посвящена разработке алгоритмов и таких "крупнозернистых" моделей, которые позволили бы воспроизводить жидкокристаллическую фазу вещества. Естественно, такие расчеты на практике проводятся только на вычислительных кластерах — одного компьютера уже давно недостаточно для того, чтобы получать результаты, имеющие практическое значение.

— Что эта работа дала научному сообществу?

— Методов ускорения расчетов великое множество, но, я надеюсь, команде, в которой я работал, удалось внести свой скромный вклад. Мне кажется, наиболее интересна идея о том, как за счет простого небольшого усложнения способа вычисления коэффициентов межатомного взаимодействия представить плоский молекулярный фрагмент бензольного кольца всего двумя центрами взаимодействия. Мы показали работоспособность этого подхода на трех разных жидких кристаллах, но сам метод, на мой взгляд, имеет гораздо более широкое применение.

— Что эта работа дала вам как специалисту международного уровня? С какими проблемами пришлось справляться?

— Что касается меня лично, подобная работа – это опыт, который трудно переоценить. Делать что-то новое — это всегда идти вслепую. Чаще всего ты не знаешь, что делать дальше. Научиться справляться с такой ситуацией, научиться пробовать разные подходы и продолжать думать, когда кажется, что ничего уже не поможет, и в конце концов получить результат — это бесценно. Это прекрасный личный опыт, который остается на всю жизнь и помогает в самостоятельной работе и в работе в команде.

— В тот период у вас были опубликованы несколько научных статей. В дальнейшем они помогли росту вашей известности на международной арене?

— Да, мы публиковали наши результаты за рубежом, в том числе, в журналах AIP (American Institute of Physics). Не могу сказать, что мы как-то думали об известности в тот момент, но в итоге можно сказать, что я и все члены команды стали востребованными специалистами на мировом уровне.

— Чем вы занимались после аспирантуры? Как известно, у вас были бизнес-проекты. Насколько это было связано с вашей научной деятельностью?

— Несколько лет я занимался разработкой программного обеспечения в крупной риэлтерской компании, потом стал IT-директором и занимался уже всем кругом технических вопросов. На первый взгляд, с научной деятельностью это никак не связано. Но, как ни странно, во многом приходилось заниматься тем же самым. Одним из наших продуктов было SaaS-решение для управления агентством недвижимости. А это, по сути, те же самые вычислительные кластеры, просто немного другой тип нагрузки. Так что мой опыт параллельного программирования пригодился.

— С 2008 года вы стали активно участвовать в разработке продуктов, баз данных и решений для крупных компаний за рубежом. Расскажите о самых значимых проектах.

— У агентств недвижимости есть специфика деятельности, и типовые решения для планирования ресурсов предприятия им не совсем подходят. Есть потребность в специальном ПО. Когда я пришел в эту сферу, рынка ПО в ней практически не существовало. Крупные компании, в частности, наша, пробовали разрабатывать свои in-house решения. В какой-то момент нам пришла в голову очевидная мысль: зачем делать это только для своей компании, если можно сделать сразу для всех.

Превратить продукт, предназначенный для сугубо внутреннего использования, в сервис, решающий проблемы, общие для всех компаний на рынке, сложнее, чем кажется на первый взгляд. Нам пришлось столкнуться и с отсутствующими исходниками, и с сопротивлением пользователей, и с особенностями ПО, о которых не упоминалось в документации. В конце концов, большую часть системы пришлось переписать с нуля. Основной задачей при этом было обеспечение непрерывной работы компании параллельно с внедрением существенных изменений. Каждое изменение должно было быть внедрено так, чтобы старое и новое ПО работали одновременно.

— SaaS по подписке — очень популярное направление сегодня, но тогда, в 2008 году, это скорее всего было уникальным явлением. Какую пользу рынку принес продукт, разработанный с вашим непосредственным участием?

— Под моим руководством была создана система управления агентством недвижимости. У системы поначалу была региональная специфика в силу ее происхождения от внутреннего продукта, но потом она стала универсальнее, и мы начали предлагать ее другим компаниям. Польза такой системы достаточно очевидна, если начать считать. Например, одно из основных направлений деятельности любого агентства недвижимости — это реклама объектов. До внедрения нашей системы многие делали ее, просто ведя табличку в экселе и отправляя электронную почту вручную. На это уходили многие часы сотрудников каждую неделю, и учет полностью зависел от их аккуратности.

Наша система полностью автоматизировала эту деятельность и добавила новых возможностей, упростила взаимодействие с новыми изданиями. При этом все клиенты, вне зависимости от размера их компании, сразу получали "из коробки" такие же возможности, которые используют большие компании: отчеты, делающие прозрачной операционную деятельность, кол-центр с интеграцией с рекламой и базой объектов и т.п.

— Расскажите, как в дальнейшем развивалась ваша деятельность за рубежом. Над какими значимыми проектами удалось поработать?

— Мне захотелось поменять сферу деятельности, и я возглавил команду разработки небольшого нью-йоркского стартапа по поиску и бронированию парковок. В США, и в первую очередь в Нью-Йорке — это очень развитая отрасль. Заниматься пришлось уже знакомыми вещами: модернизировать систему и готовить на ее основе white-labeled продукт для интеграции в другие проекты.

Например, у кого-то есть сеть кинотеатров и он хочет предоставить своим клиентам максимально удобный способ припарковаться на время сеанса. Мы разрабатывали систему, позволяющую операторам парковок и прочим бизнесам взаимодействовать через единый интерфейс, при этом так, чтобы их клиенты экономили деньги.

В результате наш стартап был довольно быстро куплен другой компанией, также занимавшейся парковками, но за пределами Нью-Йорка. Это была уникальная задача: интегрировать две очень разные системы в единый интерфейс таким образом, чтобы расширить область применимости обоих сервисов. Я рад, что мне пришлось столкнуться с таким вызовом, он многому меня научил. Самым интересным вызовом, наверное, был масштаб деятельности. За те три года, что я работал с парковочным сервисом, мне пришлось продумывать масштабирование сервиса от размеров Нью-Йорка до размеров сначала США, потом США и Канады, а затем еще и десятка крупнейших городов Европы — Берлина, Лондона, Парижа, Рима. Такой рост за три года — это было очень впечатляюще.

— Сложно было работать в международной команде?

— Да, работа в распределенной международной команде, в том числе, со специалистами из Украины — это крайне интересно, приходилось учиться прямо на лету. Кажется, самый первый навык, который пришлось освоить, — это, как ни странно, постоянно держать в уме часовые пояса в разных точках планеты. Часть команды в Штатах, часть на Филиппинах, часть в Восточной Европе, часть — в Израиле.

— Какие задачи стоят перед вами сейчас?

— Сегодня я работаю в Израиле уже в третьем по счету стартапе, мы занимаемся программным обеспечением для путешественников, клиентов туроператоров. Нас, как и всю отрасль, немного подкосила пандемия, но мы выкрутились и сейчас активно развиваемся.

— Параллельно с научной и бизнес-деятельностью вы еще занимались и преподаванием. Что это — необходимость делиться опытом? Потребность или жизненные обстоятельства?

— Думаю, потребность. Я всегда стараюсь учиться чему-то новому, мне это кажется очень естественным состоянием. И меня всегда тянуло делиться знаниями. Первый опыт преподавания у меня был еще в аспирантуре. Сейчас я преподаю в одной из международных IT компаний, и совместно с другим преподавателем у нас более 300 учеников.

— Как вы считаете, как будет развиваться IT сфера в ближайшее время?

— IT уже несколько лет как стало всеобъемлющим и всепроникающим. Я очень жду появления новых компаний, способных бросить вызов гигантам — Google, Meta, Apple, но пока не вижу для этого хороших предпосылок. В целом я думаю, что у IT еще хороший потенциал роста, но мне кажется, что эту сферу уже пора переставать называть "новыми технологиями": IT уже часть нашей жизни и никуда из нее не уйдет.

Что касается украинских IT-специалистов, то у них большое будущее. За последние годы появился целы пласт талантливых разработчиков, которые будут очень востребованы в западных странах.

— Какие у вас планы на будущее?

— Мне было бы интересно сделать стартап с нуля и довести его до точки безубыточности или до продажи. Так получилось, что я всегда приходил в уже готовую компанию, даже если ей было на тот момент всего несколько месяцев. Мне хочется поучаствовать в закладке фундамента, в первоначальном мозговом штурме, и увидеть, как это потом вырастает во что-то работающее и востребованное. Я хочу управлять крупными проектами.

Автор интервью Екатерина Пантелеева.