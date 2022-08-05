Топ 3 найпопулярніших товари у магазині для дорослих

Обираєте, чим потішити другу половинку, або ж людину, яка щоранку позирає на вас із дзеркала? Тоді саме час поговорити про такі актуальні подаруночки для себе та коханих, як секс іграшки — девайси, за допомогою яких можна презентувати найголовніше у житті людини — справжній і незабутній оргазм.

1.Вібратор для жінок

Найпопулярнішою секс іграшкою впевнено можна назвати вібратор для жінок Це величезна категорія, до складу якої входить безліч цікавинок — і звичні пінгвінчики для вакуумного задоволення, і кролики для стимуляції перлинки, а ще — віброяйця та вібропулі, які можна брати із собою навіть на вулицю.

Вібратори можуть не лише вібрувати у режимах, встановлених виробником, а ще й пульсувати, активно крутити головкою, масажувати зсередини, та нагріватись до температури людського тіла. Це не обов’язково мають бути іграшки у вигляді чоловічого члена — бувають й маленькі насадки на пальці, вібратори для сосків та ерогенних зон.

2. Фалоімітатор

Як і вібратор, фалоімітатор — найпопулярніший варіант іграшки для жінок і навіть чоловіків. І не дивно, оскільки він досить простий у застосуванні й допоможе додати до сексу пікантного різноманіття. Особливо така іграшка подобається парам, які можуть використовувати його один на одному, або ж імітувати подвійне проникнення.

Велика різноманітність фалосів робить їх підбір досить цікавим і пікантним заняттям. До прикладу, популярністю користуються скляні моделі, що мають ребристі насічки або унікальні вигини, що стимулюють найчутливіші точки — G та P. А от моделі на присосці — справжня знахідка для тих дівчат, які хочуть звільнити руки й спробувати себе у ролі справжнього ковбоя на родео!

3. Сексуальний одяг

Еротична білизна — це не лише про трусики з мереживом або ж відкритою зоною статевих органів, у яких спокушати та займатись сексом із другою половинкою стає трохи цікавіше. До цієї категорії належать також оригінальні боді, спідниці, пеньюари, костюми тощо.

Такі речі, як правило, дарують чоловіки своїм дівчатам, однак навіть жінки можуть обрати з розділу чоловічої еротичної білизни щось, що їм до вподоби. Наприклад, гарну спідню білизну, яку можна зірвати з його сексуального тіла, або ж навіть костюми для рольових ігор. Хочете — обирайте костюм моряка, який довго чекав зустрічі з вами, або мисливця, котрий вполював вас, неначе свою бажану здобич.

Не ставте собі жодних табу, сміливо заходьте на сторінки секс шопу й обирайте категорію іграшок, яка вам найбільше сподобалась. А якщо ви вперше хочете придбати щось собі або другій половинці — консультанти завжди зможуть порадити щось для новачків, з чого краще почати, не звертаючись до кіношного БДСМу!