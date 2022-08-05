Вывоз металла из Украины: Москва хочет в обмен снять санкции против металлургов из РФ

Евросоюз и Великобритания запретили импорт стальных и железных изделий из России. Кремль схватился за возможность торгов по включению экспорта украинского металла в зерновую сделку.

Москва ставит условие по вывозу металла из Украины – хочет решить вопрос по санкциям против российских металлургов. Об этом сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет агентство ТАСС.

Российская позиция по возможности включить вывоз металла в сделку по экспорту из Украины еще не сформирована, заявил он.

"Все зависит от деталей. Я сейчас не берусь формулировать какую-то позицию. Надо понимать, насколько будет четко сформулировано это предложение", – добавил Песков.

[ + – ] Песков вспомнил о санкциях против российских производителей металлов Фото: Flickr

По мнению пресс-секретаря Кремля, такие вопросы нельзя решить без прямой увязки с санкциями против российских производителей металлов.

"Поэтому здесь много чего обсуждать", – резюмировал он.

Санкции против России металл

Страны Евросоюза 15 марта запретили поставки стальных и железных изделий из РФ в рамках санкционного пакета за развязанную войну в Украине.

Россия не может экспортировать в Евросоюз следующую продукцию:

формы и профили из чугуна и углеродистой стали;

изделия из олова;

листы с металлическим покрытием;

горячекатаные листы из нелегированных и других сплавов;

холоднокатаные листы из нержавеющей стали;

изделия из арматуры и проволоки;

сварные и бесшовные трубы.

В апреле Великобритания ввела аналогичный запрет.

[ + – ] Великобритания и ЕС запретили импорт железа и стали из России

"Мы запрещаем импорт российских железа и стали, экспорт квантовых технологий и передовых материалов", – прокомментировала решение британский министр иностранных дел Лиз Трасс.

Вывоз металла из Украины: что говорят в Киеве

Идею о вывозе металла из Украины через так называемые зерновые коридоры озвучил заместитель министра экономики Украины Тарас Качка.

По его мнению, соглашение об экспорте зерна предусматривает налаживание логистики через Черное море и разницы между зерном и железной рудой нет.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк считает, что зерновое соглашение действует, поскольку в данный момент отвечает экономическим интересам РФ.

[ + – ] Первое судно с украинским зерном вышло 1 августа из одесского порта

В Кремле, по его словам, пошли на сделку из-за провала планов военного вторжения в Украину. Армия РФ хотела захватить порты Одессы и Николаева, но не смогла, обратил внимание советник.

"Эти караваны будут какое-то время ходить туда-сюда, параллельно с российскими. Россия будет искать способ снова все это заблокировать. Это мой пессимистический и оптимистический сценарий, собранный вместе", – говорил Подоляк.

Напомним, что 1 августа из одесского порта в Ливан выдвинулось первое судно с украинским зерном. Утром 5 августа отправились еще 3 судна с 50 тыс. тонн зерна.

Россияне крали украинское зерно на оккупированных территориях, суда с продовольствием видели в Сирии.

Вице-президент ТПП Украины Михаил Непран в общении с Фокусом говорил, что противостояние РФ и Украины происходит на зерновом рынке, обе страны – конкуренты в агросфере.