Вивезення металу з України: Москва хоче в обмін зняти санкції проти металургів з РФ

Євросоюз і Велика Британія заборонили імпорт сталевих і залізних виробів із Росії. Кремль схопився за можливість торгів щодо додавання експорту українського металу до зернової угоди.

Москва ставить умову щодо вивезення металу з України — хоче вирішити питання щодо санкцій проти російських металургів. Про це сказав журналістам речник президента РФ Дмитро Пєсков, пише агентство ТАСС.

Російську позицію щодо можливості додати вивезення металу в угоду з експорту з України ще не сформовано, заявив він.

"Усе залежить від деталей. Я зараз не беруся формулювати якусь позицію. Треба розуміти, наскільки буде чітко сформульована ця пропозиція", — додав Пєсков.

[ + – ] Пєсков згадав про санкції проти російських виробників металів Фото: Flickr

На думку прессекретаря Кремля, такі питання не можна вирішити без прямої ув'язки із санкціями проти російських виробників металів.

"Тому тут багато чого обговорюватимуть", — резюмував він.

Санкції проти Росії метал

Країни Євросоюзу 15 березня заборонили постачання сталевих і залізних виробів з РФ у межах санкційного пакету за розв'язану війну в Україні.

Росія не може експортувати до Євросоюзу таку продукцію:

форми та профілі з чавуну та вуглецевої сталі;

вироби з олова;

листи з металевим покриттям;

гарячекатані листи з нелегованих та інших сплавів;

холоднокатані листи з неіржавної сталі;

вироби з арматури та дроту;

зварені та безшовні труби.

У квітні Велика Британія ввела аналогічну заборону.

[ + – ] Велика Британія та ЄС заборонили імпорт заліза та сталі з Росії

"Ми забороняємо імпорт російських заліза та сталі, експорт квантових технологій і передових матеріалів", — прокоментувала рішення британська міністриня закордонних справ Ліз Трасс.

Вивезення металу з України: що говорять у Києві

Ідею щодо вивезення металу з України через так звані зернові коридори озвучив заступник міністра економіки України Тарас Качка.

На його думку, угода про експорт зерна передбачає налагодження логістики через Чорне море та різниці між зерном і залізною рудою немає.

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк вважає, що зернова угода діє, оскільки зараз відповідає економічним інтересам РФ.

[ + – ] Перше судно з українським зерном вийшло 1 серпня з одеського порту

У Кремлі, за його словами, пішли на угоду через провал планів військового вторгнення в Україну. Армія РФ хотіла захопити порти Одеси та Миколаєва, але не змогла, звернув увагу радник.

"Ці каравани будуть якийсь час ходити туди-сюди, паралельно з російськими. Росія шукатиме спосіб знову все це заблокувати. Це мій песимістичний та оптимістичний сценарій, зібраний разом", — говорив Подоляк.

Нагадаємо, що 1 серпня з одеського порту до Лівану висунулося перше судно з українським зерном. Вранці 5 серпня вирушили ще 3 судна з 50 тис. тонн зерна.

Росіяни крали українське зерно на окупованих територіях, судна з продовольством бачили в Сирії.

Віцепрезидент ТПП України Михайло Непран у спілкуванні з Фокусом говорив, що протистояння РФ та України відбувається на зерновому ринку, обидві країни — конкуренти в агросфері.