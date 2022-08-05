Вивезення металу з України: Москва хоче в обмін зняти санкції проти металургів з РФ
Євросоюз і Велика Британія заборонили імпорт сталевих і залізних виробів із Росії. Кремль схопився за можливість торгів щодо додавання експорту українського металу до зернової угоди.
Москва ставить умову щодо вивезення металу з України — хоче вирішити питання щодо санкцій проти російських металургів. Про це сказав журналістам речник президента РФ Дмитро Пєсков, пише агентство ТАСС.
Російську позицію щодо можливості додати вивезення металу в угоду з експорту з України ще не сформовано, заявив він.
"Усе залежить від деталей. Я зараз не беруся формулювати якусь позицію. Треба розуміти, наскільки буде чітко сформульована ця пропозиція", — додав Пєсков.
На думку прессекретаря Кремля, такі питання не можна вирішити без прямої ув'язки із санкціями проти російських виробників металів.
"Тому тут багато чого обговорюватимуть", — резюмував він.
Санкції проти Росії метал
Країни Євросоюзу 15 березня заборонили постачання сталевих і залізних виробів з РФ у межах санкційного пакету за розв'язану війну в Україні.
Росія не може експортувати до Євросоюзу таку продукцію:
- форми та профілі з чавуну та вуглецевої сталі;
- вироби з олова;
- листи з металевим покриттям;
- гарячекатані листи з нелегованих та інших сплавів;
- холоднокатані листи з неіржавної сталі;
- вироби з арматури та дроту;
- зварені та безшовні труби.
У квітні Велика Британія ввела аналогічну заборону.
"Ми забороняємо імпорт російських заліза та сталі, експорт квантових технологій і передових матеріалів", — прокоментувала рішення британська міністриня закордонних справ Ліз Трасс.
Вивезення металу з України: що говорять у Києві
Ідею щодо вивезення металу з України через так звані зернові коридори озвучив заступник міністра економіки України Тарас Качка.
На його думку, угода про експорт зерна передбачає налагодження логістики через Чорне море та різниці між зерном і залізною рудою немає.
Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк вважає, що зернова угода діє, оскільки зараз відповідає економічним інтересам РФ.
У Кремлі, за його словами, пішли на угоду через провал планів військового вторгнення в Україну. Армія РФ хотіла захопити порти Одеси та Миколаєва, але не змогла, звернув увагу радник.
"Ці каравани будуть якийсь час ходити туди-сюди, паралельно з російськими. Росія шукатиме спосіб знову все це заблокувати. Це мій песимістичний та оптимістичний сценарій, зібраний разом", — говорив Подоляк.
Нагадаємо, що 1 серпня з одеського порту до Лівану висунулося перше судно з українським зерном. Вранці 5 серпня вирушили ще 3 судна з 50 тис. тонн зерна.
Росіяни крали українське зерно на окупованих територіях, судна з продовольством бачили в Сирії.
Віцепрезидент ТПП України Михайло Непран у спілкуванні з Фокусом говорив, що протистояння РФ та України відбувається на зерновому ринку, обидві країни — конкуренти в агросфері.