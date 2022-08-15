Поджигатель из Одессы, суд в "ДНР" и 22 тысячи российских ударов: главные новости за 15 августа

Фокус в одном материале собрал все главные новости за уходящий день и рассказал, что произошло нового в Украине и мире.

Полиция в Одессе задержала мужчину за умышленный поджог гуманитарной помощи, а в оккупированном Донецке огласили обвинение пяти иностранным добровольцам, воевавшим в рядах ВСУ. Фокус в одном материале собрал все главные новости за 4 августа.

Поджигатель из Одессы

В Одессе полицейские задержали 63-летнего мужчину за поджог трейлера, в котором находилась гуманитарная помощь для переселенцев. В транспортном средстве находились медицинские препараты, средства гигиены и продукты питания для нуждающихся. Следствие установило, что подозреваемый облил трейлер горючей смесью и поджег его. Пожар распространился и на припаркованные рядом автомобили.

IKEA ушла окончательно

Шведский ритейлер IKEA закончил онлайн-продажу товаров в России для покупателей и корпоративных клиентов. Магазины компании закроются и будут работать только на выдачу оформленных заказов, возврат и обмен товаров. Заказы, оформленные до окончания онлайн-продаж, обработают в течение августа и сентября в согласованное при заказе время.

Фейковый суд в Донецке

Так называемый суд "ДНР" огласил обвинение пяти иностранным добровольцам, воевавшим на Донбассе на стороне Вооруженных сил Украины. Обвинения получили гражданин Хорватии Векослав Пребег, гражданин ШвецииМ атиас Густавссон и три гражданина Великобритании – Джон Хардинг, Эндрю Хилл и Дилан Хили.

Густавссону, Пребегу и Хардингу грозит смертная казнь.

Страна-агрессор бьет по гражданским

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк рассказал, что с начала полномасштабной войны Россия нанесла 22 тысячи ударов по гражданским объектам и 300 – по военным. Это означает, что удары по мирному населению в 73 раза превышают количество атак военных объектов. Подоляк подчеркнул, что термины "спецоперация" и "демилитаризация" явно не подходят для происходящего в Украине.

Подрыв Северо-Крымского канала

В Украине будут судить двух высокопоставленных военных РФ за подрыв Северо-Крымского канала. Речь идет о заместителе командующего Черноморского флота России и командира бригады. В результате действий россиян был нанесенный значительный ущерб гражданской инфраструктуре.

Дым над Запорожской АЭС

Около 16:00 в районе городской стелы и молитвенного дома в оккупированном Энергодаре были слышны взрывы. Позже над Запорожской атомной электростанцией снова появились клубы дыма. Соответствующие кадры появились в местных пабликах в Telegram.

Пострадал комбайн

Глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий сообщил, что во время полевых работ в регионе на мине подорвался комбайн. Водитель сельскохозяйственного транспортного средства сейчас находится в больнице.

В Харькове погибла женщина

Утром 15 августа российские войска обстреляли Салтовский район в Харькове из РСЗО. В результате восемь человек оказались ранены, а 75-летняя женщина погибла из-за множественных травм и осколочных ранений.

ВСУ уничтожили в Попасной 100 "вагнеровцов"

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай утверждает, что

в результате удара Вооруженных сил Украины по штабу частной военной компании "Вагнер" в оккупированной Попасной могли погибнуть более 100 наемников.

Российские теннисистки в США обиделись на украинский флаг на трибунах

Во время матча квалификации турнира WTA 1000 в американском Цинциннати произошел неприятный инцидент. Болельщицу с украинским флагом заставляли уйти с трибун после жалобы российских теннисисток Анастасии Потаповой и Анны Калинской.