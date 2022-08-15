Палій з Одеси, суд у "ДНР" та 22 тисячі російських ударів: головні новини за 15 серпня

Фокус в одному матеріалі зібрав усі головні новини за минулий день і розповів, що сталося нового в Україні та світі.

Поліція в Одесі затримала чоловіка за навмисний підпал гуманітарної допомоги, а в окупованому Донецьку оголосили звинувачення п'ятьом іноземним добровольцям, які воювали в лавах ЗСУ. Фокус в одному матеріалі зібрав усі головні новини за 4 серпня.

Палій з Одеси

В Одесі поліцейські затримали 63-річного чоловіка за підпал трейлера, в якому знаходилася гуманітарна допомога переселенцям. У транспортному засобі знаходилися медичні препарати, засоби гігієни та продукти харчування для нужденних. Слідство встановило, що підозрюваний облив трейлер горючою сумішшю та підпалив його. Пожежа поширилась і на припарковані поряд автомобілі.

IKEA пішла остаточно

Шведський ритейлер IKEA закінчив онлайн-продаж товарів у Росії для покупців та корпоративних клієнтів. Магазини компанії закриються і працюватимуть лише на видачу оформлених замовлень, повернення та обмін товарів. Замовлення, оформлені до закінчення онлайн-продажів, опрацюють протягом серпня та вересня у погоджений при замовленні час.

Фейковий суд у Донецьку

Так званий суд "ДНР" оголосив звинувачення п'ятьом іноземним добровольцям, які воювали на Донбасі на боці Збройних сил України. Звинувачення отримали громадянин Хорватії Векослав Пребег, громадянин Швеції Матіас Густавссон та троє громадян Великобританії – Джон Гардінг, Ендрю Хілл та Ділан Хілі.

Густавсону, Пребегу та Гардінгу загрожує смертна кара.

Країна-агресор б'є по цивільних

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк розповів, що з початку повномасштабної війни Росія завдала 22 тисяч ударів по цивільних об'єктах і 300 — по військових. Це означає, що удари по мирному населенню у 73 рази перевищують кількість атак військових об'єктів. Подоляк підкреслив, що терміни "спецоперація" та "демілітаризація" явно не підходять для того, що відбувається в Україні.

Підрив Північно-Кримського каналу

В Україні судитимуть двох високопосадовців РФ за підрив Північно-Кримського каналу. Йдеться про заступника командувача Чорноморського флоту Росії та командира бригади. Внаслідок дій росіян було завдано значної шкоди громадянській інфраструктурі.

Дим над Запорізькою АЕС

Близько 16:00 в районі міської стели та молитовного будинку в окупованому Енергодарі було чути вибухи. Пізніше над Запорізькою атомною електростанцією знову з'явилися клуби диму. Відповідні кадри з'явилися у місцевих пабліках у Telegram.

Постраждав комбайн

Голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький повідомив, що під час польових робіт у регіоні на міні підірвався комбайн. Водій сільськогосподарського транспортного засобу зараз перебуває у лікарні.

У Харкові загинула жінка

Вранці 15 серпня російські війська обстріляли Салтівський район у Харкові з РСЗВ. В результаті восьмеро людей поранено, а 75-річна жінка загинула через численні травми і осколкові поранення.

ЗСУ знищили у Попасній 100 "вагнерівців"

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай стверджує, що внаслідок удару Збройних сил України по штабу приватної військової компанії "Вагнер" в окупованій Попасній могли загинути понад 100 найманців.

Російські тенісистки у США образилися на український прапор на трибунах

Під час матчу кваліфікації турніру WTA 1000 в американському Цинциннаті трапився неприємний інцидент. Вболівальницю з українським прапором змушували піти з трибун після скарги російських тенісисток Анастасії Потапової й Анни Калинської.