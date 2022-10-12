Ракетные удары РФ: пограничники рассказали, сколько людей выехало из Украины

По данным Госпогранслужбы, в дни массированных ракетных ударов украинскую границу пересекли 75 тысяч человек. До атаки пассажиропоток был интенсивнее — до 90 тысяч в день.

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Государственную границу Украины в дни массированных ракетных ударов российских оккупантов с 10-11 октября пересекли 75 тысяч человек за сутки в обоих направлениях. Об этом рассказал агентству "РБК-Украина" спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

По его оценке, массового выезда украинцев из страны нет, пассажиропоток даже стал уменьшаться. Из Украины в эти дни выехало не больше людей, чем въехало, пассажиропоток в двух направлениях примерно одинаковый, проинформировал Демченко.

"Нет преимущества выезда над въездом при пересечении границы, то есть нет массового выезда. Нет очередей на границе", — добавил он.

В ГПСУ замечали более интенсивное движение в дни, предшествовавшие обстрелам.

[ + – ] До 10 октября пассажиропоток на границе Украины был на уровне 90 тысяч человек за день

"До 10 октября общий пассажиропоток колебался на уровне 90 тысяч человек в сутки по обоим направлениям", — заключил Демченко.

Напомним, что российские военные устроили массированный ракетный обстрел Украины утром 10 октября. В Киеве ракеты попадали в центр города. Россияне ударили по инфраструктурным объектам в 15 областях Украины.

На следующий день, 11 октября, массированная атака продолжилась. Российские бомбардировщики Ту-95 и Ту-160 выпустили по Украине ракеты Х-101 и Х-555 со стороны Каспийского моря. Взрывы были в западных и центральных регионах.

Во Львове после ракетного удара наблюдались перебои с водоснабжением и электроэнергией. Из-за ракетной атаки захватчиков погибли 19 человек, еще более 100 получили ранения.

НАТО не пересмотрит вопрос о закрытии неба над Украиной. На позицию Альянса не повлияли массированные ракетные удары войск РФ.