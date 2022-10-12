Ракетні удари РФ: прикордонники розповіли, скільки людей виїхало з України

За даними Держприкордонслужби, у дні масованих ракетних ударів український кордон перетнули 75 тисяч людей. До атаки пасажиропотік був інтенсивнішим — до 90 тисяч на день.

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Державний кордон України у дні масованих ракетних ударів російських окупантів із 10-11 жовтня перетнули 75 тисяч осіб за добу в обох напрямках. Про це розповів агентству "РБК-Україна" спікер Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

За його оцінкою, масового виїзду українців із країни немає, пасажиропотік навіть почав зменшуватись. З України цими днями виїхало не більше людей, ніж в'їхало, пасажиропотік у двох напрямках приблизно однаковий, проінформував Демченко.

"Немає переваги виїзду над в'їздом при перетині кордону, тобто немає масового виїзду. Немає черг на кордоні", — додав він.

У ДПСУ помічали інтенсивніший рух у дні, що передували обстрілу.

[ + – ] До 10 жовтня пасажиропотік на кордоні України був на рівні 90 тисяч осіб за день

"До 10 жовтня загальний пасажиропотік коливався на рівні 90 тисяч осіб на добу по обох напрямках", — сказав Демченко.

Нагадаємо, що російські військові влаштували масований ракетний обстріл України вранці 10 жовтня. У Києві ракети влучали в центр міста. Росіяни вдарили по інфраструктурних об'єктах у 15 областях України.

Наступного дня, 11 жовтня, масована атака продовжилася. Російські бомбардувальники Ту-95 та Ту-160 випустили по Україні ракети Х-101 та Х-555 з боку Каспійського моря. Вибухи були у західних і центральних регіонах.

У Львові після ракетного удару спостерігалися перебої з водопостачанням та електроенергією. Через ракетну атаку загарбників загинули 19 людей, ще понад 100 отримали поранення.

НАТО не перегляне питання про закриття неба над Україною. На позиції Альянсу не вплинули масовані ракетні удари військ РФ.