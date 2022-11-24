NASA показало, как выглядел блэкаут в Украине из космоса 23 ноября (фото)

Спутниковые снимки показывают, как страна погрузилась во тьму. Киев и большинство областей остались без электроэнергии и водоснабжения.

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Украина 23 ноября осталась без света из-за массированного ракетного удара армии России. Фотографии страны из космоса представило американское космическое агентство NASA.

По всей Украине начались аварийные отключения электроэнергии. Киевская, Одесская и Черниговская области были полностью обесточены.

На спутниковом снимке, сделанном 23 ноября, видно, что территория Украины (в правой части снимка) погрузилась во тьму. Темную часть можно сравнить с изображением Москвы и Петербурга в правом верхнем углу.

[ + – ] В Киеве около 80% жителей остались без электроэнергии и водоснабжения

Известно, что в Киеве около 80% жителей остались без электроэнергии и водоснабжения после обстрелов. Мэр столицы Виталий Кличко заявлял, что по городу выпустили 31 ракету, а украинские силы ПВО сбили 21 снаряд.

Кроме этого, были обесточены Харьков и Харьковская область. Власти Харькова объявили эвакуацию людей из метрополитена. Одесская, Днепропетровская и западные области Украины также ощутили блэкаут.

Отметим, что массированный ракетный обстрел Украины 23 ноября повлиял на соседнюю Молдову. Около 90% страны осталось без электричества.

По Украине развернули 4 тысячи "пунктов несокрушимости", чтобы у людей был бесплатный доступ к электричеству и воде.

Фокус ранее подробно объяснял, почему ВС РФ разрушают энергообъекты в Украине, в том числе линии электропередач, которые соединяют АЭС с общей энергосетью.