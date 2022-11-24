NASA показало, як виглядав блекаут в Україні з космосу 23 листопада (фото)

Супутникові знімки показують, як країна поринула у пітьму. Київ і більшість областей залишилися без електроенергії та водопостачання.

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Україна 23 листопада залишилася без світла через масований ракетний удар армії Росії. Фото країни з космосу представило американське космічне агентство NASA.

По всій Україні розпочалися аварійні відключення електроенергії. Київська, Одеська та Чернігівська області були повністю знеструмлені.

На супутниковому знімку, зробленому 23 листопада, видно, що територія України (у правій частині знімка) поринула у пітьму. Темну частину можна порівняти із зображенням Москви та Петербурга у правому верхньому кутку.

[ + – ] У Києві майже 80% мешканців залишилися без електроенергії та водопостачання

Відомо, що в Києві майже 80% мешканців залишилися без електроенергії та водопостачання після обстрілів. Мер столиці Віталій Кличко заявляв, що по місту випустили 31 ракету, а українські сили ППО збили 21 снаряд.

Окрім цього, були знеструмлені Харків і Харківська область. Влада Харкова оголосила евакуацію людей з метрополітену. Одеська, Дніпропетровська та західні області також відчули блекаут.

Зазначимо, що масований ракетний обстріл України 23 листопада вплинув на сусідню Молдову. Приблизно 90% країни залишилося без електрики.

По Україні розгорнули 4 тисячі "пунктів незламності", щоб у людей був безкоштовний доступ до електрики та води.

Фокус раніше докладно пояснював, чому ЗС РФ руйнують енергооб'єкти в Україні, зокрема лінії електропередач, які з'єднують АЕС із загальною енергомережею.