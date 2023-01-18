Крушение вертолета в Броварах: врач рассказал о состоянии пострадавших (видео)

По словам главврача Валентина Багнюка, пять человек находятся в тяжелом состоянии, среди них три ребенка.

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Пять человек, среди которых трое детей, находятся в тяжелом состоянии в местной больнице после авикатастрофы в Броварах, где утром, 18 января, разбился вертолет с руководством МВД. Об этом 18 января сообщил главврач местной больницы Валентин Багнюк, передает "Трибуна".

Также стало известно, что после крушения в больницу попала беременная женщина — она получила ранение в спину.

"У нее была рана спины достаточно большая. Это, по большому счету, случай амбулаторный, но мы ее положили в гинекологию, потому что у нее около 20 недель беременности. Положили, чтобы не было угрозы выкидыша", — рассказал главврач Броварской больницы.

По словам медика трое детей находятся в тяжелом состоянии.

"Отец с дочерью достаточно тяжелые, еще один ребенок тяжелый. Трое детей тяжелых и двое взрослых", — уточнил Валентин Багнюк.

Авиакатастрофа в Броварах 18 ноября: что известно

В среду утром, 18 января, вертолет, который вез сотрудников МВД (в том числе главу министерства Дениса Монастырского) в прифронтовые районы на востоке Украины потерпел крушение в Броварах Киевской области.

Вертолет упал в жилом квартале города рядом с детсадом и многоэтажным домом. Во время крушения он зацепил детский сад, там выбило окна и стены. На месте авиакатастрофы возник пожар. При падении вертолет также раздавил припаркованный возле жилого дома легковой автомобиль.

[ + – ] Место крушения вертолета Фото: Радио Свобода

Как сообщил советник министра внутренних дел Антона Геращенко, авиакатастрофа в Броварах сегодня могла произойти из-за ошибки пилота или же неисправности техники, не исключена и возможная диверсия.

По данным ГСЧС в результате авиакатастрофы погибли 14 человек, в том числе 1 ребенок. Травмы различной степени тяжести получили еще 25 человек, из них 11 детей.

[ + – ] Часть обломков вертолета упали на территорию детсада

Как позже стало известно, во время трагедии в Броварах погибла Елена Пономаренко и ее младшая дочь Милана. У женщины остался муж и старшая дочь.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский назвал случившееся ужасной трагедией. Глава государства также заявил, что крушение вертолета в Броварах не является несчастным случаем. По словам президента, случившаяся катастрофа — это результат войны, которую Россия ведет против Украины.

Ранее Фокус сообщал, что МВД обнародовало список погибших пассажиров и пилотов в авиакатастрофе 18 января в Броварах. Погибли семь сотрудников МВД, а также летный экипаж, находившийся на борту вертолета.