Падіння вертольоту у Броварах: лікар розповів про стан постраждалих (відео)
За словами головлікаря Валентина Багнюка, п'ятеро людей перебувають у тяжкому стані, серед них троє дітей.
П'ятеро людей, серед яких троє дітей, перебувають у тяжкому стані у місцевій лікарні після авікатастрофи у Броварах, де вранці, 18 січня, розбився вертоліт із керівництвом МВС. Про це 18 січня повідомив головлікар місцевої лікарні Валентин Багнюк, повідомляє "Трибуна".
Також стало відомо, що після краху до лікарні потрапила вагітна жінка — вона отримала поранення у спину.
"У неї була рана спини досить велика. Це, за великим рахунком, випадок амбулаторний, але ми її поклали в гінекологію, бо мала приблизно 20 тижнів вагітності. Поклали, щоб не було загрози викидня", — розповів головлікар Броварської лікарні.
За словами медика, троє дітей перебувають у важкому стані.
"Батько з дочкою досить тяжкі, ще одна дитина тяжка. Троє дітей тяжких і двоє дорослих", — уточнив Валентин Багнюк.
Авіакатастрофа у Броварах 18 листопада: що відомо
У середу вранці, 18 січня, вертоліт, який віз співробітників МВС (зокрема главу міністерства Дениса Монастирського) у прифронтові райони на сході України, зазнав аварії в Броварах Київської області.
Вертоліт упав у житловому кварталі міста поряд із дитсадком і багатоповерховим будинком. Під час аварії він зачепив дитячий садок, там вибило вікна та стіни. На місці авіакатастрофи виникла пожежа. При падінні гелікоптер також розчавив припаркований біля житлового будинку легковий автомобіль.
Як повідомив радник міністра внутрішніх справ Антона Геращенко, авіакатастрофа в Броварах сьогодні могла статися через помилку пілота або несправність техніки, не заперечується і можлива диверсія.
За даними ДСНС внаслідок авіакатастрофи загинули 14 людей, зокрема 1 дитина. Травми різного ступеня тяжкості отримали ще 25 осіб, з них 11 дітей.
Як пізніше стало відомо, під час трагедії у Броварах загинула Олена Пономаренко та її молодша донька Мілана. У жінки залишився чоловік і старша дочка.
Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський назвав те, що сталося, жахливою трагедією. Глава держави також заявив, що аварія вертольота в Броварах не є нещасним випадком. За словами президента, катастрофа, що сталася, — це результат війни, яку Росія веде проти України.
Раніше Фокус повідомляв, що МВС оприлюднило список загиблих пасажирів і пілотів в авіакатастрофі 18 січня у Броварах. Загинули семеро співробітників МВС, а також льотний екіпаж, що знаходився на борту вертольота.