Падіння вертольоту у Броварах: лікар розповів про стан постраждалих (відео)

За словами головлікаря Валентина Багнюка, п'ятеро людей перебувають у тяжкому стані, серед них троє дітей.

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П'ятеро людей, серед яких троє дітей, перебувають у тяжкому стані у місцевій лікарні після авікатастрофи у Броварах, де вранці, 18 січня, розбився вертоліт із керівництвом МВС. Про це 18 січня повідомив головлікар місцевої лікарні Валентин Багнюк, повідомляє "Трибуна".

Також стало відомо, що після краху до лікарні потрапила вагітна жінка — вона отримала поранення у спину.

"У неї була рана спини досить велика. Це, за великим рахунком, випадок амбулаторний, але ми її поклали в гінекологію, бо мала приблизно 20 тижнів вагітності. Поклали, щоб не було загрози викидня", — розповів головлікар Броварської лікарні.

За словами медика, троє дітей перебувають у важкому стані.

"Батько з дочкою досить тяжкі, ще одна дитина тяжка. Троє дітей тяжких і двоє дорослих", — уточнив Валентин Багнюк.

Авіакатастрофа у Броварах 18 листопада: що відомо

У середу вранці, 18 січня, вертоліт, який віз співробітників МВС (зокрема главу міністерства Дениса Монастирського) у прифронтові райони на сході України, зазнав аварії в Броварах Київської області.

Вертоліт упав у житловому кварталі міста поряд із дитсадком і багатоповерховим будинком. Під час аварії він зачепив дитячий садок, там вибило вікна та стіни. На місці авіакатастрофи виникла пожежа. При падінні гелікоптер також розчавив припаркований біля житлового будинку легковий автомобіль.

[ + – ] Місце аварії вертольота Фото: Радио Свобода

Як повідомив радник міністра внутрішніх справ Антона Геращенко, авіакатастрофа в Броварах сьогодні могла статися через помилку пілота або несправність техніки, не заперечується і можлива диверсія.

За даними ДСНС внаслідок авіакатастрофи загинули 14 людей, зокрема 1 дитина. Травми різного ступеня тяжкості отримали ще 25 осіб, з них 11 дітей.

[ + – ] Частина уламків вертольота впала на територію дитсадка

Як пізніше стало відомо, під час трагедії у Броварах загинула Олена Пономаренко та її молодша донька Мілана. У жінки залишився чоловік і старша дочка.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський назвав те, що сталося, жахливою трагедією. Глава держави також заявив, що аварія вертольота в Броварах не є нещасним випадком. За словами президента, катастрофа, що сталася, — це результат війни, яку Росія веде проти України.

Раніше Фокус повідомляв, що МВС оприлюднило список загиблих пасажирів і пілотів в авіакатастрофі 18 січня у Броварах. Загинули семеро співробітників МВС, а також льотний екіпаж, що знаходився на борту вертольота.