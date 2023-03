Четкая цель и команда: основатель Ananta Medicare Джаин Прадип рассказал о менеджменте успеха

Основатель и собственник группы компаний Ананта Медикеар Джаин Прадип Кумар за 25 лет сумел развить свой фармацевтический бизнес до международного рынка – компания успешно работает на рынках Украины, Индии и Великобритании. В своем интервью предприниматель решил раскрыть свой менеджмент успеха и рассказать о важности социальной ответственности бизнеса.

Прадип, Вы являетесь руководителем одной из ведущих фармацевтических компаний в Украине, которая специализируется на производстве и маркетинге диетических добавок и лекарственных средств в аптечном сегменте. Как Вы считаете в чем секрет такого успеха?

За годы своей кропотливой работы на пути к успеху я понял, что для построения эффективного бизнеса необходимо два важнейших фактора – четкая идея или цель, и конечно люди, команда, которая объединена этой идеей! Все это и становится основой основ, которая в совокупности с правильной маркетинговой политикой, отбором, мотивацией и обучением лучших специалистов в области менеджмента, маркетинга, экономики и права, оптимизацией и автоматизацией процессов выведут компанию в лидеры на рынке любой страны.

Известно, что АнантаМедикеар в настоящее время работает на рынке Украины, Индии, и Великобритании, и зарекомендовала себя как надежный и известный производитель диетических добавок и лекарств. Как Вам это удалось?

Компания Ананта Медикеар сегодня — более 600 сотрудников отрасли в Украине и Индии, оптимизированные и автоматизированные производственные процессы, аналитический подход к ведению бизнеса. Я горжусь тем, что за 25 лет своей работы, мне, как руководителю, удалось создать эффективную, вдохновленную, профессиональную команду, которая объединила знания и навыки талантливых, амбициозных, ответственных и инициативных специалистов различных структурных подразделений: производственного отдела, отдела маркетинга, регистрации лекарственных средств, отдела продаж, отделов перспективного развития и логистики, подразделения внешней службы.

"Бескомпромиссное качество" – основа философии компании. Мы строго придерживаемся политики тщательного контроля качества, охватывающего все стадии производства и хранения продукции, а также отвечаем самым требовательным международным стандартам. Рабочие операции и процедуры стандартизированы в соответствии с международными требованиями и нормами: GMP, GLP, GDP, PIC/S GMP, WHO GMP, ISO 9001, ISO 22000, HACCP.

Благодаря синергии всех этих факторов компания имеет возможность сохранять и расширять инновационную роль на рынке Украины, приумножать отличную репутацию не только среди специалистов (врачи, провизора/фармацевты), но и потребителей.

Прадип, Вы являетесь обладателем прав на более чем 160 свидетельств на торговые марки и патенты. А какие преимущества на рынке среди конкурентов Вам дает патентная защита?

Действительно,фармацевтика, как никакая другая отрасль, чувствительна к защите прав. В этой сфере больше всего тратится средств на разработки и исследования, ведь именно в себестоимости продукта (препаратов, диетических добавок и т.д.) очень высока доля затрат на инновации. Поэтому патентную защиту в свое время стали применять для стимулирования инновационных научных разработок. Я – автор и владелец 167 утвержденных свидетельств Украины на торговые марки, 2-х патентов Украины на полезную модель. Дополнительно на конечных этапах рассмотрения и регистрации в Укрпатенте находится еще 49 заявок на торговые марки и 4 заявки на получение патентов Украины на изобретение. Такой подход к ведению бизнеса позволяет мне защищать собственные инновационные изобретения как на украинском, так и международных рынках, способствует повышению уровня конкурентоспособности, а главное стимулирует условия для развития инноваций в моей компании.

Значительным результатом этой работы, является то, что ряд диетических добавок, таких как, АНАНТАВАТИ, МЕМОСТИМ, АДРИУС, НОКАМЕН, ГЛИБОФИТ, а также лекарственные препараты, заняли лидирующие позиции в Украине в структуре розничных продаж в своих сегментах и являются драйверами экономического роста не только рынка, но и в целом финансового сектора экономики Украины.

Прадип, Вы являетесь апологетом фармации в Украине, при этом Вы бизнесмен с высоким уровнем социальной ответственности. Нам также известно, что Вы принимаете активное участие в архитектурных проектах, которые важны не только для города Харькова, но и Украины в целом. Одним из таких социально ориентированных проектов является "ALISHA ESTATE LTD". Могли бы Вы подробнее рассказать о нем для наших читателей?

Конечно, я вижу много возможностей вокруг себя и поэтому стараюсь воплотить в жизнь свои идеи и диверсифицировать бизнес-риски. Одним из многочисленных проектов, которым я горжусь, является "ALISHA ESTATE LTD". Основным видом деятельности "ALISHA ESTATE LTD" является предоставление в аренду и эксплуатацию собственного или арендованного недвижимого имущества. Само предприятие расположено на территории бывшего Харьковского электротехнического завода "Укрэлектромаш" (ХЭЛЗ), который потерял свою производственную мощь, финансирование и штат сотрудников. Огромная территория завода осталась не востребованной. В 2020 году я принял решение выкупить производственные цеха бывшего завода ХЭЛЗ, которые расположены на участке площадью 7 гектар и с помощью своей высокопрофессиональной команды, работников предприятия "ALISHA ESTATE LTD" провести глобальную реконструкцию зданий бывшего завода, создав на его месте в городе Харькове новый технопарк "ANANTA CITY".

А какие именно инфраструктурные объекты Вы планируете воссоздать в технопарке "ANANTA CITY"?

"ANANTA CITY" станет тем центром в городе, где будут переплетены многие сферы нашей повседневной жизни. На огромной территории технопарка будут возвышаться торговый центр с паркингом и бизнес-центр с офисными помещениями для сдачи в аренду, гостиница и рестораны, развлекательный центр для взрослых и детей с огромным бассейном. В этом развлекательном центре будет все для полноценного отдыха для всей семьи: детские развивающие кружки, спортивные фитнес клубы, салоны красоты и многое другое. Также на территории технопарка будет построена социальная лечебно-диагностическая клиника, в которой будет обеспечиваться наивысший уровень медицинской помощи. Отдельное место в структуре "ANANTA CITY" займет современный, высокотехнологичный фармацевтический завод, мощность которого позволит обеспечивать население всей нашей огромной страны высококачественными, доступными лекарственными препаратами. Реализация этих инициатив дополнительно обеспечит работой около 2000 — 2500 человек, что положительно повлияет на значительное увеличение отчислений в местный бюджет от уплаты налогов, развитие города Харькова в целом и создание неповторимой архитектуры в городе. Это очень важно, особенно сейчас, когда в нашей стране идет война.

Прадип, многие годы Вы занимаетесь благотворительными и волонтерскими проектами, такими как FoodforLife, спонсорство в организации и проведении Чемпионатов по футболу среди докторов и фармацевтов "KharkivFootballMedicalCup", Чемпионатов Украины по Пауэрлифтингу, и Кубков Столицы, превратив зов сердца в волонтерское движение. А какими благотворительными проектами Вы занимаетесь в настоящее время?

Сейчас для меня особенно важно помогать городу, в котором я состоялся как бизнесмен. Именно поэтому моему любимому Харькову абсолютно безвозмездно от "ALISHA ESTATE LTD" было передано два огромных трансформатора, которые обеспечивают электроэнергией большую часть города, включая метрополитен. Так же, под моим руководством группой архитекторов и дизайнеров разработан проект реконструкции центральной части города Харькова. В этом проекте предусмотрены жилье, социальные объекты, такие как школы и другие учебные заведения. Это все будет особенно важно после нашей победы, ведь именно эти объекты инфраструктуры повреждены или уничтожены войной.

Прадип, разрешите поблагодарить Вас за выделенное время и исчерпывающее интервью, которое, уверен, будет интересно нашим читателям

Спасибо и Вам. Уверен, что впереди нас ждет окончание войны и главная победа в истории Украины. Гибкость бизнеса и рынка возрастет, ситуация в целом стабилизируется и придет время экспериментировать, активно внедрять новые проекты! Впереди у каждого из нас свой новый путь и новый менеджмент успеха!

Журанлист — Евгений Олийник