Чітка мета і команда: засновник Ananta Medicare Джаїн Прадіп розказав про менеджмент успіху

Засновник і власник групи компаній Ананта Медікеар Джаїн Прадіп Кумар за 25 років зумів розвинути свій фармацевтичний бізнес до міжнародного ринку — компанія успішно працює на ринках України, Індії і Великобританії. В своєму інтерв’ю підприємець вирішив розкрити свій менеджмент успіху і розказати про важливість соціальної відповідальності бізнесу.

Related video

Прадіпе, Ви є керівником однієї з провідних фармацевтичних компаній в Україні, яка спеціалізується на виробництві та маркетингу дієтичних добавок та лікарських засобів в аптечному сегменті. Як Ви вважаєте у чому секрет такого успіху?

За роки своєї кропіткої роботи на шляху до успіху я зрозумів, що для побудови ефективного бізнесу потрібні два найважливіші чинники — чітка ідея чи мета, і звичайно люди, команда, яка об'єднана цією ідеєю! Все це і стає основою основ, яка в сукупності з правильною маркетинговою політикою, відбором, мотивацією та навчанням найкращих фахівців у галузі менеджменту, маркетингу, економіки та права, оптимізацією та автоматизацією процесів виведуть компанію у лідери на ринку будь-якої країни.

Відомо, що Ананта Медікеар наразі працює на ринку України, Індії та Великобританії, і зарекомендувала себе як надійний та відомий виробник дієтичних добавок та ліків. Як Вам це вдалося?

Компанія Ананта Медікеар сьогодні – понад 600 співробітників галузі в Україні та Індії, оптимізовані та автоматизовані виробничі процеси, аналітичний підхід до ведення бізнесу. Я пишаюся тим, що за 25 років своєї роботи мені, як керівнику, вдалося створити ефективну, натхненну, професійну команду, яка об'єднала знання та навички талановитих, амбітних, відповідальних та ініціативних фахівців різних структурних підрозділів: виробничого відділу, відділу маркетингу, реєстрації лікарських засобів коштів, відділу продажу, відділів перспективного розвитку та логістики, підрозділи зовнішньої служби.

"Безкомпромісна якість" – основа філософії компанії. Ми суворо дотримуємося політики ретельного контролю якості, що охоплює всі стадії виробництва та зберігання продукції, а також відповідаємо найвибагливішим міжнародним стандартам. Робочі операції та процедури стандартизовані відповідно до міжнародних вимог та норм: GMP, GLP, GDP, PIC/S GMP, WHO GMP, ISO 9001, ISO 22000, HACCP.

Завдяки синергії всіх цих факторів компанія має можливість зберігати та розширювати інноваційну роль на ринку України, примножувати відмінну репутацію не лише серед фахівців (лікарі, провізори/фармацевти), а й споживачів.

Прадіпе, Ви є володарем прав на більш ніж 160 свідоцтв на торгові марки та патенти. А які переваги на ринку серед конкурентів Вам надає патентний захист?

Справді, фармацевтика, як жодна інша галузь, є чутливою до захисту прав. У цій сфері найбільше витрачається коштів на розробки та дослідження, адже саме у собівартості продукту (препаратів, дієтичних добавок тощо) дуже висока частка витрат на інновації. Тому патентний захист свого часу почали застосовувати стимулювання інноваційних наукових розробок. Я – автор та власник 167 затверджених свідоцтв України на торгові марки, 2-х патентів України на корисну модель. Додатково на кінцевих етапах розгляду та реєстрації в Укрпатенті знаходиться ще 49 заявок на торгові марки та 4 заявки на отримання патентів України на винахід. Такий підхід до ведення бізнесу дозволяє мені захищати власні інноваційні винаходи як на українському, так і на міжнародних ринках, сприяє підвищенню рівня конкурентоспроможності, а головне стимулює умови для розвитку інновацій у моїй компанії.

Значним результатом цієї роботи є те, що низка дієтичних добавок, таких як, АНАНТАВАТІ, МЕМОСТІМ, АДРІУС, НОКАМІН, ГЛІБОФІТ, а також лікарські препарати, зайняли провідні позиції в Україні сегменти і є драйверами економічного зростання не лише ринку, а й загалом фінансового сектору економіки України.

Прадіпе, Ви є апологетом фармації в Україні, при цьому Ви бізнесмен із високим рівнем соціальної відповідальності. Нам також відомо, що Ви берете активну участь в архітектурних проєктах, які є важливими не тільки для міста Харкова, а й України загалом. Одним із таких соціальноорієнтованих проєктів є "ALISHA ESTATE LTD". Чи могли б Ви докладніше розповісти про нього для наших читачів?

Звичайно, я бачу багато можливостей навколо себе і тому намагаюся втілити у життя свої ідеї та диверсифікувати бізнес-ризики. Одним із численних проєктів, яким я пишаюся, є ALISHA ESTATE LTD. Основним видом діяльності "ALISHA ESTATE LTD" є надання в оренду та експлуатацію власного або орендованого нерухомого майна. Саме підприємство розташоване на території колишнього Харківського електротехнічного заводу "Укрелектромаш" (ХЕЛЗ), який втратив свою виробничу міць, фінансування та штат співробітників. Величезна територія заводу залишилася не затребуваною. У 2020 році я ухвалив рішення викупити виробничі цехи колишнього заводу ХЕЛЗ, які розташовані на ділянці площею 7 гектарів та за допомогою своєї високопрофесійної команди, працівників підприємства "ALISHA ESTATE LTD" провести глобальну реконструкцію будівель колишнього заводу, створивши на його місці у місті Харкові новий технопарк "ANANTA CITY".

А які саме інфраструктурні об'єкти Ви плануєте відтворити у технопарку "ANANTA CITY"?

"ANANTA CITY" стане тим центром у місті, де буде переплетено багато сфер нашого повсякденного життя. На величезній території технопарку будуть височіти торговий центр з паркінгом та бізнес-центр з офісними приміщеннями для оренди, готель та ресторани, розважальний центр для дорослих та дітей з величезним басейном. У цьому розважальному центрі буде все для повноцінного відпочинку для всієї родини: дитячі гуртки, спортивні фітнес-клуби, салони краси та багато іншого. Також на території технопарку буде збудовано соціальну лікувально-діагностичну клініку, в якій забезпечуватиметься найвищий рівень медичної допомоги. Окреме місце у структурі "ANANTA CITY" займе сучасний високотехнологічний фармацевтичний завод, потужність якого дозволить забезпечувати населення всієї нашої величезної країни високоякісними, доступними лікарськими препаратами. Реалізація цих ініціатив додатково забезпечить роботою близько 2000 – 2500 осіб, що позитивно вплине на значне збільшення відрахувань до місцевого бюджету від сплати податків, розвиток міста Харкова загалом та створення неповторної архітектури у місті. Це дуже важливо, особливо зараз, коли у нашій країні йде війна.

Прадіпе, багато років Ви займаєтеся благодійними та волонтерськими проєктами, такими як FoodforLife, спонсорство в організації та проведенні Чемпіонатів з футболу серед докторів та фармацевтів "KharkivFootballMedicalCup", Чемпіонатів України з Пауерліфтингу, та Кубків Столиці, перетворивши поклик серця у волонтерський рух. А якими благодійними проєктами Ви зараз займаєтеся?

Зараз для мене особливо важливо допомагати місту, де я відбувся як бізнесмен. Саме тому моєму улюбленому Харкову абсолютно безоплатно від "ALISHA ESTATE LTD" було передано два величезні трансформатори, які забезпечують електроенергією більшу частину міста, включаючи метрополітен. Також під моїм керівництвом групою архітекторів та дизайнерів розроблено проєкт реконструкції центральної частини міста Харкова. У цьому проєкті передбачено житло, соціальні об'єкти, такі як школи та інші навчальні заклади. Це все буде особливо важливим після нашої перемоги, адже саме ці об'єкти інфраструктури пошкоджені або знищені війною.

Прадіпе, дозвольте подякувати Вам за виділений час і вичерпне інтерв'ю, яке, впевнений, буде цікавим для наших читачів.

Дякую і вам. Впевнений, що попереду на нас чекає закінчення війни та головна перемога в історії України. Гнучкість бізнесу та ринку зросте, ситуація загалом стабілізується та настане час експериментувати, активно впроваджувати нові проєкти! Попереду у кожного з нас свій новий шлях та новий менеджмент успіху!

Журналіст — Євген Олійник