Кредиты до зарплаты: закон Гетманцева ограничит украинцам доступ к "быстрым деньгам", — СМИ

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На этой пленарной неделе Верховная рада может проголосовать за законопроект об изменениях в госрегулировании рынков финуслуг (№ 9422) авторства главы налогового комитета Даниила Гетманцева и ряда других депутатов "Слуги народа". Авторы проекта утверждают, что законопроект поможет навести порядок на рынке микрокредитования. По словам участников рынка, законопроект позволит НБУ в ручном порядке устанавливать правила игры на рынке небанковских финучреждений. Об этом говорится в расследовании РБК-Украина "Мега-регулятор. Зачем в Раде превращают Нацбанк в новый центр власти".

По данным СМИ, в документе создаются условия, которые могут уничтожить т.н. "быстрые" кредиты до зарплаты. В частности, законопроект № 9422 планирует ограничить максимальную ставку на уровне 1% в день (сейчас средняя ставка на рынке небанковских кредитов — примерно 2-3% в день, — ред.)

По данным Объединения участников финансового рынка (ОУФР), сейчас средневзвешенная ставка — 2,5% в день. То есть, НБУ предлагает законодательно установить ставку более чем вдвое меньшую, и более выгодную, чем действующая ставка кредитования в коммерческих банках. Как отмечают авторы, "кредиты до зарплаты" берут потребители с низким кредитным рейтингом, которые не могут рассчитывать на получение в банке кредитной карты. Соответственно, и ставка по таким кредитам больше ставки по банковским кредитам и сопоставима с ломбардами.

"Безусловно, на этом рынке нужно наводить порядок. Есть недобросовестные компании, которые ставят большие проценты (5-7% в день). Но с другой стороны, это рынок, и эта услуга нужна миллионам украинцев. Учитывая, что средний чек кредита — около 4-4,5 тысяч гривен, это люди, которые реально нуждаются в деньгах", — считает Андрей Николаенко.

Журналисты отмечают, что согласно официальным данным НБУ, за первый квартал этого года клиенты взяли 7,5 млрд грн микрокредитов. Законодательное ограничение размера ставки сделает этот бизнес невыгодным — 21 тысяча сотрудников агентств по микрокредитованию останутся без работы, а 1,7 млн клиентов останутся без доступа к кредитам и деньгам на жизнь. Эксперты считают, что устанавливая ограничения, законодатель загоняет микробизнес в руки "черных ломбардников", которые занимают деньги кэшем.

По мнению Николаенко, попытки регулирования со стороны Нацбанка приведут к тому, что кредиты уйдут в тень. "Как было в начале 90-х: их будут раздавать в подворотнях и потом ломать за них руки. Этот законопроект в попытке что-то улучшить убьет микрокредитование на корню", — считает Николаенко.

Евгений Петруняк, нардеп от "Слуги народа" и один из авторов альтернативного законопроекта, подчеркивает, что этим проектом Нацбанк пытается монополизировать рынок финансовых услуг, в частности небанковских, что впоследствии может уничтожить рынок микрокредитования.

"Многие игроки, которые работают с быстрыми деньгами, уйдут с рынка. К сожалению, большое количество людей сегодня нуждаются в этих быстрых деньгах. Если закон примут, многие компании закроются, и люди потеряют доступ к дешевым и быстрым кредитам", — говорит он.