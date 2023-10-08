Массовое убийство животных: в харьковском экопарке отравлены обитатели контактной зоны

Десятки животных, с которыми играли самые маленькие посетители экопарка, были отравлены мышьяком. Полиция начала расследование.

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В харьковском экопарке погибли десятки животных. Все обитатели контактной зоны были отравлены неизвестными злоумышленниками в ночь на воскресенье, 8 октября. Об этом сообщила пресс-служба "Фельдман Экопарка" на своей странице в социальной сети Facebook.

"У нас произошло убийство. Да, настоящее убийство, причем массовое. Погибли все животные контактной зоны для самых маленьких: кролики, морские свинки и другие пушистики, которым так радовались дети. До открытия Бала хризантем мы сделали эту зону, и это действительно было самое хорошее место, которое очень любили дети. Было", – говорится в сообщении.

В экопарке сообщили, что уже получили результаты вскрытия. По результатам экспертизы, животных отравили мышьяком.

"Трудно понять мотивы того, кто это сделал. Неприятно осознавать, что по улицам нашего города где-то ходит лицо, ничем не лучше российских военных, которые убивали наших животных в начале полномасштабной войны. К сожалению, начатый ими экоцид продолжается, и это очередное звено", – заявили в экопарке.

Руководство "Фельдман Экопарка" подало заявление в полицию. По факту убийства животных начато расследование.

В полиции подтвердили гибель животных в экопарке. Следственная группа проводит проверку фактов и сбор доказательств.

Удары по "Фельдман Экопарку"

"Фельдман Экопарк" – это ландшафтный парк в Дергачевском районе Харьковской области, в котором до начала полномасштабного вторжения России в Украину жили около двух тысяч животных. Парк входит в число объектов природно-заповедного фонда Украины.

Экопарк был атакован в первый день войны, 24 февраля 2022 года. На территории, где содержатся животные, взорвалось пять снарядов. Часть животных погибла.

В марте 2022 года в результате российского обстрела в экопарке погибла пара кенгуру. Владелец экопарка, народный депутат Александр Фельдман забрал часть животных к себе домой. Спустя всего три недели во время обстрелов погибла пара бизонов, а их десятимесячный детеныш остался без родителей.

У погибшей в результате обстрела пары бизонов остался 10-месячный детеныш

В апреле началась эвакуация выживших животных. Четвероногих и крылатых переселенцев вызвались принять в Одессе, Киеве и других городах.

Из экопарка началась эвакуация животных

Из экопарка, который на тот момент находился на линии огня и постоянно обстреливался российскими войсками, удалось спасти львов, тигров и бурых медведей.

Львы и тигры успешно вывезены из "Фельдман Экопарка"

В общей сложности из-за российских обстрелов в экопарке погибли более 300 животных. Сотрудники "Фельдман Экопарка" намерены установить мемориал в честь погибших животных.

Напомним, в мае 2022 года во время эвакуации африканских буйволов из экопарка погиб 15-летний подросток, еще двое людей были тяжело ранены.