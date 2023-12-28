Робота для патріота: як кадрова політика АТБ сприяє розвитку стійкого бізнесу та підтримує суспільство у воєнний час

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Гуманітарний фронт і "військова бригада АТБ"

Аби мільйони українських громадян попри жахіття війни, економічний спад, небезпеку ракетних ударів, вимкнень світла та усі інші негаразди безперебійно мали доступ до понад,3, 5 тисяч гарантовано свіжих продуктів за чесною ціною, аби навіть у небезпечних прифронтових регіонах і на деокупованих територіях країни виключити ризик гуманітарної катастрофи, сьогодні самовіддано працює величезна фахова команда АТБ. Це все люди, які з першого дня повномасштабного вторгнення ворога перейшли на особливий режим роботи, забезпечили надійний тил та стали справжньою точкою опори для українських захисників.

Наочним доказом цих слів є особиста подяка від Головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного, яку компанія отримала цього року. Як вказано у документі за підписом генерала Залужного, компанію нагороджено "за активну громадянську позицію, патріотизм та допомогу Збройним силам України, що наближує Перемогу над ворогом". Для працівників це не просто документ чи грамота, це майже бойова нагорода.

Варто також зазначити, що близько 4300 працівників АТБ вже змінили звичну уніформу на військове спорядження, стали на захист нашої країни, долучилися до лав Збройних сил України, Тероборони та Національної гвардії.

"Це практично справжня військова бригада. Військова бригада АТБ! Дякуємо вам за те що захищаєте щохвилини. Дякуємо вам та усім нашим військовим за дива та можливість відзначати свята! Вічна пам’ять і слава Героям, які склали голови за Україну", — написав у привітанні з Днем ЗСУ на власній сторінці у Facebook Борис Марков, Генеральний директор та голова Ради директорів корпорації АТБ, назвавши українських захисників справжніми янголами-охоронцями.

Нажаль серед них вже є поранені (близько трьох сотень) та ті, хто воз'єднався з небесною сотнею, віддав життя заради майбутньої перемоги і волі. І цей сумний відлік ще триває…

На підприємствах корпорації станом на сьогоднішній день працевлаштовано близько 55 тисяч українців. Переважна більшість (67% з них — жінки) є працівниками флагмана корпорації — роздрібної торговельної мережі "АТБ-Маркет". Також до складу корпорації входять підприємства, які обіймають лідируючи позиції у своїх сегментах бізнесу. Це кондитерська фабрика ТОВ "Квітень", м'ясна фабрика ТОВ "Фаворит Плюс", а також спортивний клуб "Схід". Підприємствами партнерами корпорації є ТОВ "Логістик Юніон", яке забезпечує складську логістику, ПП "Транс Логістик", яке забезпечує транспортну логістику та ТОВ "Ритейл Девелопмент", що забезпечує будівельний інжиніринг корпорації.

АТБ, яка восени цього року відзначила тридцяту річницю з дня свого заснування, вже багато років поспіль є абсолютним лідером вітчизняної галузі роздрібної торгівлі, найбільшим платником податків та роботодавцем галузі. І це не просто цифри, показники, ефективність та прибутковість. За цим стоїть багатотисячна команда професіоналів, які не шкодують часу та зусиль на власному гуманітарному фронті. Також це ще й означає, що десятки тисяч українських родин мають стабільне джерело доходу і впевненість у завтрашньому дні, міцно тримаються на ногах.

Дотримуючись стратегії динамічного розвитку, компанія щороку відкривала в країні більше сотні нових супермаркетів, створюючи близько п'яти тисяч нових робочих місць. Звичайно, війна внесла свої корективи у цей процес. Цього непростого року прийняли перших покупців 20 нових магазинів, та ще 40 магазинів поновили роботу після ремонту та реконструкції. Відтак тисячі громадян отримали стабільну та цікаву роботу з виключно офіційним працевлаштуванням.

Кадрова політика та інвестиції у професіоналізм

Кадрова політика корпорації спрямована на розвиток так званого людського "капіталу" підприємства, який в АТБ вважають своїм найціннішим ресурсом і запорукою ефективного розвитку. Аби гарантовано мати у штаті менеджерів, продавців, логістів, бухгалтерів, товарознавців, керівників відділів та інших робітників вищого ґатунку, компанія розробила унікальний для українського бізнесу підхід до освіти та підготовки персоналу. Фактично компанія взялася забезпечувати їм фахову освіту власним коштом.

Так, десять років тому, у 2003-му у материнському регіоні АТБ — Дніпрі було відкрито перший власний навчальний центр. У 2011 році аналогічний заклад (на той момент дніпровська філія) з’явився у Києві. Це мало сенс, у столиці та пригороді працюють сотні магазинів та потужностей корпорації. Згодом висококваліфікованих фахівців почали готувати власні кадрові "майстерні" АТБ в Одесі та Львові. Щорічно в них безоплатно підвищують кваліфікацію, опановують нові навички та отримують можливість швидкого кар'єрного зростання понад 4000 чоловік.

Цікаво, що цей процес не зупинявся навіть у часи найбільш суворого коронавірусного карантину. Навчання проходило в онлайн-режимі, для чого були закуплені сотні сучасних ноутбуків, планшетів та іншого обладнання.

Власні навчальні центри є гордістю компанії, адже саме вони підтримують динамічний розвиток якісним кадровим резервом. Вони забезпечують не тільки професійне навчання працівників, а й особистий розвиток управлінських якостей керівників у тому числі й майбутніх. Більш того, така фахова підготовка сьогодні є обов'язковою для усього адміністративного персоналу компанії.

Цікаво, що понад 85% керівних співробітників АТБ свого часу прийшли в компанію на найпростіші, пересічні посади. Працюючи і навчаючись, вони стали фахівцями екстра-класу, збудували успішні кар'єри в міцній команді галузевого лідера.

Навіть вищезгаданий Борис Марков, нині Генеральний директор та голова Ради директорів корпорації у далекому 1998 році розпочав кар'єру в АТБ зі звичайної посади у юридичному департаменті.

Генеральна директорка "АТБ-Маркету" Наталія Шаповалова також влаштувалася у середині дев'яностих помічницею керівника на той момент ще звичайного гастроному, та, як сама визнає, навіть уявити не могла, що колись керуватиме найбільшою в країні мережею сучасних комфортних магазинів. Сьогодні вона сформувала та ефективно розвиває багатотисячну команду однодумців, створює для них максимально сприятливі умови і прозорі правила роботи.

Підтримка працівників у найважчі часи

За три десятиріччя роботи на вітчизняному ринку ритейлу персонал компанії (на момент заснування кількість працівників трохи перевищувала сотню), як власне і українське суспільство у цілому, витримав чимало випробувань. Це глобальні фінансові кризи, часи економічної нестабільності і гіперінфляції, пандемія, анексія українських територій та лихо повномасштабної війни. Міцна робоча родина АТБ, як власне називають своїх колег у компанії, гідно впоралась із безліччю подекуди безпрецедентних викликів. Роками неухильно дотримуючись стратегії динамічного розвитку, персонал компанії був більш підготовленим до ефективної роботи у непростих умовах, мав навички гнучкого реагування на певні обставини.

На початку повномасштабного вторгнення ворога компанія перейшла на особливий режим роботи, безперебійно забезпечуючи свіжими продуктами мільйони українських громадян. Як галузевий лідер, від якого значною мірою залежить продовольча безпека країни, в компанії готувалися до різних, навіть найбільш гострих сценаріїв. Відтак, було проведено релокацію головного офісу з Дніпра до Львова. На новому місці працівників було забезпечено усім необхідним, у тому числі й житлом. За півроку, восени 2022-го, коли ситуація стала більш визначеною, робітники повернулися на свої звичні місця у Дніпрі.

Разом з цим, протягом першого року війни працювала спеціальна програма з надання допомоги родинам мобілізованих працівників АТБ, які склали життя заради майбутньої перемоги. З оперативно створеного фонду сім'ям героїв надавалась фінансова підтримка.

Далі цей процес вийшов на більш глобальний рівень, програму було інтегровано до загальної стратегії компанії з підтримки Збройних сил України. Загальна сума допомоги від АТБ ЗСУ, добровольчим формуванням, медичним закладам, волонтерським організаціям, вимушеним переселенцям, мешканцям зруйнованих ворогом деокупованих територій, постраждалим від ракетних ударів тощо вже перевищує мільярд гривень.

Варто зазначити, що питання релокації персоналу вперше набуло масового характеру ще на початку бойових дій на Сході країни у далекому 2014-му році. Станом на той момент штат компанії складався з 48,2 тисяч працівників. Тих хто тоді опинився на тимчасово непідконтрольних територіях і виїхав (евакуювався) до інших регіонів, компанія забезпечила роботою. Працівників було оформлено переводом без втрати стажу, відпустки тощо. Люди фактично отримали можливість розпочати нове життя, повернутися до улюбленої справи не хвилюючись за власне фінансове становище.

Вже за п'ять років, у 2019-му кількість працівників компанії зросла до 66 тисяч, а напередодні вторгнення ворога у 2022 році цей показник становив 76 тисяч.

Безпрецедентне за весь час існування компанії зменшення штату працівників (до нинішніх 55 тис) стало наслідком повномасштабної війни, тимчасової окупації певних українських територій, евакуації громадян за кордон та інших чинників.

Проста відповідь на ПЕРСОНАЛьне питання

Як відомо, робота у галузі ритейлу вимагає постійного руху уперед, розвитку, активності, максимальної самовіддачі. Та чому ж дослідження міжнародних рекрутингових агенцій вчергове показали, що роботу в команді лідера вітчизняного ритейлу вважають привабливою більшість шукачів вакансій? Причому йдеться як про професіоналів, які мають багатий життєвий досвід, так і про тих, хто не має стажу, досвіду і шукає своє перше робоче місце.

Відповідь у тому, що для цього є вагомі підстави. Переваги працевлаштування в АТБ не обмежуються конкурентною "білою" заробітною платнею і повним соцпакетом. Це ще й можливість безкоштовного навчання, динамічного розвитку та кар'єрного зростання.

На відміну від більшості вітчизняних роботодавців, АТБ не вимагає від претендентів на роботу величезного досвіду чи якихось професійних навичок. Станом на зараз 289 працівникам АТБ тільки-но виповнилося 18 років, це їхня перша робота. Ще 1435 робітників мають вік 30 років, вони — ровесники компанії.

Багато років поспіль дотримуючись стратегії динамічного розвитку, компанія щороку відкривала більше сотні нових супермаркетів, створюючи близько п'яти нових робочих місць. Звичайно, війна внесла свої корективи у цей процес. Цього непростого року прийняли перших покупців 20 нових магазинів, та ще 40 магазинів поновили роботу після ремонту та реконструкції. Відтак тисячі громадян отримали стабільну та цікаву роботу з виключно офіційним працевлаштуванням і впевненістю у власному майбутньому.

Одночасно з розширенням торговельної мережі АТБ продовжує інвестувати в людей. Крок за кроком компанія планово оновлює (актуалізує) систему оплати праці та ефективної мотивації персоналу, щоб співробітники стабільно отримували винагороду конкурентного рівня, мали щире бажання працювати з повною віддачею, розвиватись та за будь яких умов безперебійно забезпечувати українське суспільство широким асортиментом гарантовано свіжих продуктів і якісних товарів першої необхідності.

АТБ — це відповідальний, прозорий та патріотичний бізнес, який забезпечує стабільною роботою і гіднем рівнем доходу десятки тисяч громадян в різних куточках нашої країни.

Протягом тридцяти років добре знайома кожному з українців АТБ системно розширює мережу, покращує якість та сервіс, створює нові формати та тренди на ринку ритейлу. Багато з того, що нині є звичайним явищем у будь-якому сучасному вітчизняному магазині свого часу було протестовано, впроваджено, а подекуди й винайдено саме працівниками АТБ. Завдяки потужному власному кадровому потенціалу компанія роками стабільно утримує лідерство за багатьма показниками та є визнаним драйвером усієї галузі ритейлу.