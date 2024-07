"Это своего рода испытание" — девелопер Артур Мхитарян о рынке недвижимости в Украине, строительстве в военное время и украинских проектах в Азии

Related video

Артур Мхитарян является основателем и СЕО Taryan Group, которая выделяется среди украинских девелоперских компаний инновационными проектами – такими, как Taryan Towers и NVER. В 2023 году Taryan Group вышла на мировой рынок и начала проект по строительству на Бали отеля мирового класса для популярной в Азии сети Anantara Hotels, Resorts & Spas – Anantara Dragon Seseh Bali Resort & Residences. Проект уже получил награды в двух номинациях самой престижной девелоперской премии в Азии The Real Estate Asia Awards – Luxury Residential Development of the Year (Индонезия) и Resort Estate Project of the Year (Индонезия).

В интервью с Артуром Мхитаряном мы поговорили том, как Taryan Group проходит испытание полномасштабной войной, о причинах выхода на мировой рынок и о том, как украинские таланты позволяют компании конкурировать в мире.

Как Вы оцениваете ситуацию на рынке недвижимости в Украине сегодня?

Готовая первичная недвижимость пользуется спросом, но цены еще не вернулись к довоенным. Если мы говорим о Киеве, то есть постоянный спрос на квартиры с ремонтом со стороны людей, которые приезжают в столицу. Более сложно с новыми проектами, которые еще не готовы. Движение есть, но еще довольно слабое. Сами понимаете, людям нужно жить сегодня, а покупать для инвестирования в Украине не каждый решается. Но и в этом плане есть позитивные моменты. Недавно у нас было несколько инвесторов из разных стран, которые инвестируют непосредственно в строящуюся недвижимость. Они понимают, что сейчас цены минимальные. Нужно понимать, что существует очень серьезный вопрос с отложенным спросом. Сейчас очень мало строится, но, как только ситуация устаканится, будет бум желающих купить при невозможности купить. Это можно будет сравнить со вспышкой.

Что изменилось для бизнеса Taryan Group c началом широкомасштабной агрессии? Как именно?

Естественно, возникло много сложностей. Стали дороже материалы, их стало сложнее везти из Европы. Большая проблема с рабочими – стало меньше людей – кто-то уезжает, кого-то забирают. В результате – большая нехватка людей на стройке. Перебои с электроснабжением, воздушные тревоги, в которые люди спускаются в укрытия – все это влияет на скорость строительства и на себестоимость. Однозначно стало сложнее. Но это своего рода испытание. Наша компания за 30 лет прошла и кризисы, и революции, и пандемию. Сегодня один из самых сложных моментов, но мы движемся вперед и выполняем наши обязательства. Мы одна из первых компаний, которые заявили, что будем продолжать работу. Одними из первых возобновили деятельность и запустили работы на всех строительных объектах.

А что происходит с Taryan Towers? Когда вы планируете завершить его строительство?

В Taryan Towers сдали вторую башню во время войны, в ней уже живут резиденты. Сейчас активно работаем над третьей, уже завершен каркас. К концу года планируем завершить основные фасадные работы.

Перед началом войны вы также запустили очень амбициозный проект NVER. Как движется его строительство?

В NVER во время войны мы начали и завершили сложнейшее свайное поле, а теперь работаем над фундаментом, занимаемся проектированием инфраструктуры. Уже сейчас решили, что для клиентов первой секции будет доступен тот же уровень сервиса, что и для второй, которая будет функционировать как отель-апартмент с пятизвездочным сервисом международного уровня. А это означает автоматическое повышение стоимости их инвестиций, когда NVER будет введен в эксплуатацию.

Мы, как компания, делаем все возможное, чтобы все было сделано на высшем уровне. Тем более, наши проекты не простые – все сложные, уникальные и нам в этом плане еще сложнее. Но мы все сделаем, как делали всегда.

⁠Ваш отец уже давно строит отели в Дубае. В прошлом году вы объявили о начале проекта в Индонезии. Почему для первого международного проекта Вы выбрали именно эту страну?

Taryan Group сразу позиционировала себя как международная компания, и мы всегда рассматривали возможность создать знаковые объекты в разных странах мира. Мы изучали рынки Испании, ОАЭ, Таиланда и других стран. Решение о строительстве на Бали было принято в прошлом году, поскольку рынок Индонезии – сейчас один из самых экономически привлекательных для инвестиций.

⁠А не отвлекает ли проект на Бали ресурсы от киевских проектов?

Я бы сказал, что наоборот – это помогает. Он усиливает нас тем, что мы не привязаны к одному региону, а это позволяет балансировать. Мы пользуемся нашим брендом, что показывает нашу ответственность за проекты, которые были, есть и будут. Мы подписываемся под каждым нашим проектом и мы намерены выполнить все наши обязательства. Это только усиливает нашу компанию, наш бренд и наши проекты, где бы они ни находились.

Как построено финансирование этого проекта? Осуществляется ли оно за счет украинских проектов? То есть по факту – это инвестиция в отель?

На Бали очень интересная история, как когда-то была в Дубае и подобных развивающихся в плане строительства регионах. Во-первых, можно платить за землю не сразу, а только в процессе строительства. Во-вторых, сами землевладельцы, видя потенциально интересный проект, входят в него на партнерских условиях. Поскольку наш проект – уникальный и самодостаточный, он окупает сам себя. Можно сказать, это единственный проект на острове, где можно инвестировать в отель с таким известным международным брендом. Поэтому, безусловно, к нам есть интерес землевладельцев партнеров, с которыми мы сейчас ведем переговоры для создания будущих объектов.

А почему выбрали именно Anantara?

Потому, что это один из лучших брендов в мире. Я лично был во многих отелях Anantara. У них первоклассные отели по всему миру: Сейшелы, Мальдивы, Марбелья, Рас-эль-Хайма. Невероятные проекты. Одни из лучших отелей, в которых я когда-либо бывал. Для меня лично было большой честью, что Anantara, после долгих переговоров, оценки нашего опыта и надежности, выбрала для партнерства именно наш проект.

Что позволяет Вам конкурировать на мировом рынке?

Мы инновационная компания, всегда движемся вперед, не только смотрим за трендами, но и сами их создаем. Подтверждение – награды, которые мы получаем. И International Property Awards – как лучшие проекты, не только в Украине, но и в мире. И в Сингапуре мы недавно стали лучшим проектом в Индонезии сразу в двух категориях – the Luxury Residential Development of the Year и the Resort Estate Project of the Year Indonesia award. Премии the Real Estate Asia Awards 2024 – это подтверждение тому, что мы эксперты своего дела, профессионалы. И где бы мы ни были, мы всегда можем делать что-то новое и уникальное и всегда рынок идет за нами. Мы меняем жизнь людей к лучшему, просвещаем людей в каком-то смысле. И круто, что украинская команда удивляет мир, показывая какие крутые проекты и крутые вещи могут делать украинцы.