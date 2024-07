"Це свого роду випробування" – девелопер Артур Мхітарян про ринок нерухомості в Україні, будівництво у воєнний час та українські проекти в Азії

Related video

Артур Мхітарян є засновником та СЕО Taryan Group, яка вирізняється серед українських девелоперських компаній інноваційними проєктами – такими, як Taryan Towers та NVER. У 2023 році Taryan Group вийшла на світовий ринок і розпочала проєкт з будівництва на Балі готелю світового класу для популярної в Азії мережі Anantara Hotels, Resorts & Spas – Anantara Dragon Seseh Bali Resort & Residences. Проєкт вже отримав нагороди у двох номінаціях найпрестижнішої девелоперської премії в Азії The Real Estate Asia Awards – Luxury Residential Development of the Year (Індонезія) та Resort Estate Project of the Year (Індонезія).

В інтерв'ю з Артуром Мхітаряном ми поговорили про те, як Taryan Group проходить випробування повномасштабною війною, про причини виходу на світовий ринок і про те, як українські таланти дозволяють компанії конкурувати у світі.

Як Ви оцінюєте ситуацію на ринку нерухомості сьогодні?

Готова первинна нерухомість має попит, але ціни ще не повернулися до довоєнних. Якщо ми говоримо про Київ, то є постійний попит на квартири з ремонтом зі сторони людей, які приїжджають до столиці. Складніше з новими проєктами, які ще не готові. Рух є, але досить слабкий. Самі розумієте, людям треба жити сьогодні, а купувати для інвестування в Україні не кожен наважується. Але й у цьому плані є позитивні моменти. Нещодавно у нас було кілька інвесторів з різних країн, які інвестують безпосередньо в нерухомість, що будується. Вони розуміють, що зараз ціни мінімальні. Потрібно розуміти, що є дуже серйозне питання з відкладеним попитом. Зараз дуже мало будується, але, як тільки ситуація стабілізується, буде бум охочих купити за неможливості купити. Це можна буде порівняти зі спалахом.

Що змінилося для бізнесу Taryan Group з початком широкомасштабної агресії? Як саме?

Звичайно, виникло багато складнощів. Стали дорожчими матеріали, їх стало складніше везти з Європи. Велика проблема з робітниками – поменшало людей – хтось їде, когось забирають. В результаті – велика нестача людей на будівництві. Перебої з електропостачанням, повітряні тривоги, в які люди спускаються в укриття – все це впливає на швидкість будівництва та на собівартість. Однозначно стало складніше. Але це свого роду випробування. Наша компанія за 30 років пройшла і кризи, і революції, і пандемію. Сьогодні один із найскладніших моментів, але ми рухаємося вперед і виконуємо наші зобов'язання. Ми одна з перших компаній, які заявили, що продовжуватимемо роботу. Одними з перших відновили діяльність та запустили роботи на всіх будівельних об'єктах.

А що відбувається з Taryan Towers? Коли ви плануєте завершити його будівництво?

У Taryan Towers здали другу вежу під час війни, в ній вже мешкають резиденти. Наразі активно працюємо над третьою, вже завершено каркас. До кінця року плануємо завершити основні фасадні роботи.

Nver

Перед початком війни ви також запустили дуже амбітний проєкт NVER. Як рухається його будівництво?

У NVER під час війни ми розпочали та завершили найскладніше пальове поле, а тепер працюємо над фундаментом, займаємося проєктуванням інфраструктури. Вже зараз вирішили, що для клієнтів першої секції буде доступний той самий рівень сервісу, що й для другої, яка функціонуватиме як готель-апартмент із п'ятизірковим сервісом міжнародного рівня. А це означає автоматичне підвищення вартості їхніх інвестицій, коли NVER буде введено в експлуатацію.

Ми як компанія робимо все можливе, щоб усе було зроблено на найвищому рівні. Тим більше, наші проєкти не прості – усі складні, унікальні і нам у цьому плані ще складніше. Але ми все зробимо, як завжди.

Anantara Dragon Seseh Bali Resort & Residences

Ваш батько вже давно будує готелі в Дубаї. Минулого року ви оголосили початок проєкту в Індонезії. Чому для першого міжнародного проєкту ви обрали саме цю країну?

Taryan Group одразу позиціонувала себе як міжнародна компанія, і ми завжди розглядали можливість створити знакові об'єкти у різних країнах світу. Ми вивчали ринки Іспанії, ОАЕ, Таїланду та інших країн. Рішення про будівництво на Балі було ухвалено минулого року, оскільки ринок Індонезії – зараз один із найбільш економічно привабливих для інвестицій.

⁠А чи не відволікає проєкт на Балі ресурси від київських проєктів?

Я сказав би, що навпаки – це допомагає. Він посилює нас тим, що ми не прив'язані до одного регіону, що дозволяє балансувати. Ми користуємось нашим брендом, що показує нашу відповідальність за проєкти, які були, є і будуть. Ми підписуємось під кожним нашим проєктом, і ми маємо намір виконати всі наші зобов'язання. Це тільки посилює нашу компанію, наш бренд і наші проєкти, де б вони не були.

Як побудовано фінансування цього проєкту? Чи здійснюється воно за рахунок українських проєктів? Тобто, за фактом – це інвестиція в готель?

На Балі дуже цікава історія, як колись була в Дубаї і подібних регіонах, що розвиваються в плані будівництва. По перше, можна платити за землю не одразу, а лише у процесі будівництва. По-друге, самі землевласники, коли бачать потенційно цікавий проєкт, входять у нього на партнерських умовах. Оскільки наш проєкт – унікальний та самодостатній, він окупає сам себе. Можна сказати, це єдиний проєкт на острові, де можна інвестувати в готель із таким відомим міжнародним брендом. Тому безумовно до нас є інтерес землевласників-партнерів, з якими ми зараз ведемо переговори для створення майбутніх об'єктів.

Премії the Real Estate Asia Awards 2024

А чому вибрали саме Anantara?

Тому що це один із найкращих брендів у світі. Я особисто був у багатьох готелях Anantara. Вони мають першокласні готелі по всьому світу: Сейшели, Мальдіви, Марбелья, Рас-ель-Хайма. Неймовірні проєкти. Одні з найкращих готелів, в яких я колись бував. Для мене особисто було великою честю, що Anantara, після довгих переговорів, оцінки нашого досвіду та надійності, обрала для партнерства саме наш проєкт.

Що дозволяє конкурувати на світовому ринку?

Ми інноваційна компанія, завжди рухаємося вперед, не лише стежимо за трендами, а й самі їх створюємо. Підтвердження – нагороди, які ми отримуємо. В тому числі International Property Awards – як свідчення того, що у нас найкращі проєкти, не лише в Україні, а й у світі. У Сінгапурі ми нещодавно стали найкращим проєктом в Індонезії одразу у двох категоріях – the Luxury Residential Development of the Year та the Resort Estate Project of the Year Indonesia award. Премії the Real Estate Asia Awards 2024 – це підтвердження того, що ми є експертами своєї справи, професіоналами. І де б ми не були, ми завжди можемо робити щось нове та унікальне і завжди ринок іде за нами. Ми змінюємо життя людей на краще, просвіщаємо людей у ​​якомусь сенсі. І круто, що українська команда дивує світ, показуючи якісь круті проєкти та круті речі можуть робити українці.