Четыре слабости трейдера: принципы успешной торговли на бирже Вячеслава Базылева

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Нынешнее поколение криптовалютных трейдеров сродни азартным игрокам – их объединяют стремление к новизне и повышенная тревожность, утверждает исследование, опубликованное в журнале Financial Innovation в этом году. Согласно ему, один из рисков этой профессии – потенциальные проблемы психологического здоровья вплоть до депрессии из-за круглосуточной доступности рынков и высокой вовлеченности в социальные медиа, а также поведенческие сложности в виде чрезмерных трат и компульсивной проверки цен. От этих и других рисков зависит благополучие многих – и самих трейдеров, и их доверителей.

Роль человеческого фактора в трейдинге мы попросили оценить Вячеслава Базылева, предпринимателя и консультанта, специалиста в области доверительного управления и трейдинга акций и криптовалют, коуча, который сделал впечатляющую карьеру в Украине и продолжил ее в США. Среди его достижений – внедрение собственной системы оценки рыночных ордеров в IT-агрегаторе для тысяч трейдеров по всему миру, популярные образовательные видеостримы, запатентованные курсы и программное обеспечение, а также признание "Самым прибыльным трейдером" на профессиональном конкурсе. Его опыт в трейдинге и управлении активами инвесторов позволяет оценивать именно личные качества, влияющие на успех или поражение.

— Вячеслав, вы более 15 лет профессионально занимаетесь торговлей валютой и ценными бумагами, скажите, какие ключевые проблемы, связанные с человеческим фактором в трейдинге, вы бы выделили в первую очередь?

— Отсутствие дисциплины, поверхностное отношение, жадность и самонадеянность. это, пожалуй, самые опасные "враги" в трейдинге. Дисциплина – главное в нашей работе, она подразумевает следование математически детально прописанному сценарию, доскональное понимание того, что нужно сделать, когда и как. Плюс психологическая устойчивость – когда знаешь, сколько можешь потерять и заработать, и заранее к этому готов. Без системности, заранее подготовленного алгоритма четко определенных действий будет хаотичное поведение, ошибки и колебания в принятии решений: сейчас трейдер хочет купить, через секунду – продать, а если получает убыточную сделку, и цена идет в рост, быстро открывает еще одну сделку на покупку… Частые необдуманные сделки ведут к большим убыткам и даже полному банкротству. Еще одна проблема – нежелание или неумение анализировать свои ошибки. Если ты осуществил убыточную сделку, нужно разобраться, что послужило причиной, и как можно было сделать лучше.

— Национальный конкурс Украинской Биржи "Лучший частный инвестор" назвал вас "Самым прибыльным трейдером". На пути к этому у вас самого были проблемы с дисциплиной и бессистемностью?

— Да, конечно, в начале карьеры, пока я не выработал на опыте собственную систему. Например, сначала анализирую график, по нему выбираю направления, прогнозирую, куда может пойти цена. Если она будет расти, делаю покупку, допустим, по доллару, и продаю по $1,20. Я это запланировал и в сделку пойду пятью процентами капитала. Или наоборот, ожидаю, что цена может пойти против меня при покупке, значит, буду готов потерять сто долларов. Все это должно заранее планироваться и реализовываться по пунктам: обдумал график, понял, что хочу делать, например, зарабатывать на удорожании активов, выбрал криптомонету, определил, какой суммой иду в сделку, и детально расписал: где я ее продам в прибыль, если цена пойдет против меня, какие убытки понесу.

Среди моих ошибок были и частые сделки, когда входишь в кураж и хочешь очень быстро отыграться, – это захватывает, чем и пользуются опытные игроки на поле крупного биржевого капитала и таким образом забирают деньги у более мелких трейдеров. Я избавился от проблем только когда стал анализировать ошибки, понял причинно-следственную связь и прописал порядок действий.

— Ваши обучающие курсы, бесплатные вебинары и онлайн-трейдинг-стримы смотрит порядка 15 тысяч человек, у вас обширное поле для наблюдений за средой. Насколько сейчас выражена проблема поверхностного отношения к трейдингу?

— Она очень актуальна. Я вижу это у многих трейдеров и стараюсь сразу распознать в своих учениках и разбирать на курсах. Причина банально в природе людей. Они ленивы и хотят не учиться, а просто, услышав чью-то рекомендацию, нажать кнопку "купил – продал" и положить деньги в карман. А разобраться, почему советуют именно так, почему цена растет или начала падать – не хотят. Многие думают, что это просто игра, тотализатор, что криптовалюта дает сто процентов в месяц и стремительное обогащение. А на самом деле это тяжелый труд, симбиоз аналитики, математики и психологии. Он требует очень серьезного отношения, тщательности и опыта. Здесь не место легкомыслию, и очень важно брать ответственность за свои решения. Даже если у тебя какое-то время получалось заработать, но при первой ошибке ты винишь события в мире, новости, других людей – это сделает тебя банкротом. Ты ничему не научился, а нужно было просто разобраться.

— Обширная практика и системный анализ рынка позволили вам разработать и запатентовать уникальные методы оценки поведения рыночной цены. А чем опасно отношение к бирже как к игре на удачу?

— Тем что "игрок" подвергает риску весь свой капитал. Люди порой входят в сделки даже с кредитным плечом и, пытаясь заработать повышенные проценты ежедневно, проигрывают. Неподготовленная стратегия ведет к потере всего счета на бирже. И этого можно избежать, прописывая сценарий, анализируя, перенимая опыт у реальных практиков, доказывающих компетентность результатами. Есть наставники, в том числе я, есть грамотные аналитики в интернете – всегда можно найти, у кого учиться.

— В числе опасных качеств вы упомянули жадность.

— Она зачастую связана с жизненными обстоятельствами. Люди приходят с определенной суммой, данной им на определенный срок. То есть берут в долг или в кредит и хотят за ограниченный промежуток времени умножить средства. А это напрямую сказывается на работе. Правило: нельзя работать с одолженными деньгами, с семейными, на которые не получено согласие, например, супруги. Важно работать со свободными деньгами, когда можно рисковать, имея в запасе год или два. И конечно, эти деньги не должны быть последними, чтобы их свободно оборачивать. Как только трейдер берет взаймы, в кредит, у родственников, на ограниченный срок, — рушится система.

— А самонадеянность?

— Из-за первых успехов. Человек может удачно закрыть пять-десять сделок, но не анализирует рыночную конъюнктуру и свой опыт и полагает, что уже все умеет. Но потом он повышает ставки, входит в сделку уже не тремя-пятью процентами капитала, а сразу двадцатью, пятьюдесятью, а то и всем счетом и, соответственно, теряет. Именно потому, что самонадеянность ведет к резкому максимальному повышению риска, для которого он не созрел, ни математически, ни психологически. Дальше – неуравновешенность, нервозность, слишком много хаотичных сделок, все более частых и убыточных, и крах.

— Этого можно избежать?

— Только путем анализа и практики. Трейдеру нужны и удачные сделки, и убыточные, и опытный наставник должен за ним наблюдать и его корректировать. Можно быть талантливым в анализе математики, цен, криптовалют, но абсолютно психологически не готовым работать с неким объемом денег.

— Все эти качества – приговор для трейдера?

— Нет. Их просто нужно вовремя выявить. Большинство приходит на финансовые рынки с ограниченным количеством денег, работает с небольшим счетом, и тренироваться на маленьком депозите лучше. По первым сделкам уже виден человек. Я вижу, где он покупает, где продает, на своем коучинг-курсе задаю уточняющие вопросы, показываю недостатки, усиливаю преимущества и даю систему, чтобы строить на этом фундаменте. Конечно, на такую работу уходит не один год, хотя многие хотят разбогатеть за месяц. А это – как выиграть "золото" на Олимпиаде: ты не можешь месяц драться во дворе и сходу победить профессионального боксера. Недостатки – не повод уходить с рынка. Можно самому путем проб и ошибок прийти к системе, и это займет больше времени, а можно сократить дорогу, перенимая опыт у реальных практиков, которые уже заплатили за это временем и деньгами.

— Собственно, для помощи в работе и обучения вы, на основе своей системы и опыта, создали уникальные продукты – видеокурс "Стакан" и платформу TradeFuck – сервис для трейдеров, помогающий анализировать рынок криптовалют. Оба продукта получили патенты. В чем их оригинальность?

— Вкратце, я анализирую объемы денег в котировках на бирже, как размещены эти котировки , время их появления и исчезновения, и на основании этого получаю инсайты,сколько куплено или продано крупными фондами и как они манипулируют ценой, а далее, как рыба-прилипала, цепляюсь к ним за плавник и плыву с акулами, вместе поедая мелкий планктон.

— За последние шесть лет обучение у вас прошло более тысячи человек, подавляющее большинство из них торгуют прибыльно и остаются вашими действующими клиентами и подписчиками. И все-таки, вы кого-то отсеиваете?

— Я не имею дела с нечестными трейдерами, которые не берут на себя ответственность за ошибки и не работают со своими просчетами. В остальных случаях, если человек не ленив, все можно исправить и наработать. Я знаю много историй успеха учеников, которые начинали с депозита менее 100 тысяч и спустя год-два увеличивали капитал более чем в 10 раз. Люди работают со мной по пять-шесть лет и наращивают как финансы, так и психологическую устойчивость. Это как в психоанализе. Многие видят проблему, но не хотят ее решать. Но те, кто действительно настойчив, получают в итоге все.