Чотири слабкості трейдера: принципи успішної торгівлі на біржі В'ячеслава Базилева

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Нинішнє покоління криптовалютних трейдерів схоже на азартних гравців — їх об'єднують прагнення до новизни та підвищена тривожність, стверджує дослідження, опубліковане в журналі Financial Innovation цього року. Згідно з ним, один із ризиків цієї професії — потенційні проблеми психологічного здоров'я аж до депресії через цілодобову доступність ринків і високу залученість у соціальні медіа, а також поведінкові складнощі у вигляді надмірних витрат і компульсивної перевірки цін. Від цих та інших ризиків залежить благополуччя багатьох — і самих трейдерів, і їхніх довірителів.

Роль людського фактора в трейдингу ми попросили оцінити В'ячеслава Базилева, підприємця та консультанта, фахівця в галузі довірчого управління і трейдингу акцій та криптовалют, коуча, який зробив приголомшливу кар'єру в Україні та продовжив її в США. Серед його досягнень — впровадження власної системи оцінювання ринкових ордерів в IT-агрегаторі для тисяч трейдерів у всьому світі, популярні освітні відеостріми, запатентовані курси та програмне забезпечення, а також визнання "Найприбутковішим трейдером" на професійному конкурсі. Його досвід у трейдингу та управлінні активами інвесторів дає змогу оцінювати саме особисті якості, що впливають на успіх або поразку.

— В'ячеславе, ви понад 15 років професійно займаєтеся торгівлею валютою та цінними паперами, скажіть, які ключові проблеми, пов'язані з людським чинником у трейдингу, ви б виділили насамперед?

— Відсутність дисципліни, поверхневе ставлення, жадібність і самовпевненість. це, мабуть, найнебезпечніші "вороги" в трейдингу. Дисципліна — головне в нашій роботі, вона передбачає дотримання математично детально прописаного сценарію, доскональне розуміння того, що потрібно зробити, коли і як. Плюс психологічна стійкість — коли знаєш, скільки можеш втратити і заробити, і заздалегідь до цього готовий. Без системності, заздалегідь підготовленого алгоритму чітко визначених дій буде хаотична поведінка, помилки й коливання в ухваленні рішень: зараз трейдер хоче купити, за секунду — продати, а якщо отримує збиткову угоду, і ціна йде в ріст, швидко відкриває ще одну угоду на купівлю… Часті необдумані угоди ведуть до великих збитків і навіть повного банкрутства. Ще одна проблема — небажання або невміння аналізувати свої помилки. Якщо ти здійснив збиткову угоду, потрібно розібратися, що послужило причиною, і як можна було зробити краще.

— Національний конкурс Української Біржі "Найкращий приватний інвестор" назвав вас "Найприбутковішим трейдером". На шляху до цього у вас самого були проблеми з дисципліною і безсистемністю?

— Так, звісно, на початку кар'єри, поки я не виробив на досвіді власну систему. Наприклад, спочатку аналізую графік, за ним вибираю напрямки, прогнозую, куди може піти ціна. Якщо вона зростатиме, роблю купівлю, припустімо, по долару, і продаю по $1,20. Я це запланував і в угоду піду п'ятьма відсотками капіталу. Або навпаки, очікую, що ціна може піти проти мене під час купівлі, отже, буду готовий втратити сто доларів. Усе це має заздалегідь плануватися і реалізовуватися по пунктах: обдумав графік, зрозумів, що хочу робити, наприклад, заробляти на подорожчанні активів, вибрав криптомонету, визначив, якою сумою йду в угоду, і детально розписав: де я її продам у прибуток, якщо ціна піде проти мене, яких збитків зазнаю.

Серед моїх помилок були й часті угоди, коли входиш у кураж і хочеш дуже швидко відігратися, — це захоплює, чим і користуються досвідчені гравці на полі великого біржового капіталу й у такий спосіб забирають гроші в дрібніших трейдерів. Я позбувся проблем тільки коли став аналізувати помилки, зрозумів причинно-наслідковий зв'язок і прописав порядок дій.

— Ваші навчальні курси, безкоштовні вебінари та онлайн-трейдинг-стріми дивляться близько 15 тисяч осіб, у вас велике поле для спостережень за середовищем. Наскільки зараз виражена проблема поверхневого ставлення до трейдингу?

— Вона дуже актуальна. Я бачу це у багатьох трейдерів і намагаюся одразу розпізнати у своїх учнів і розбирати на курсах. Причина банально в природі людей. Вони ледачі і хочуть не вчитися, а просто, почувши чиюсь рекомендацію, натиснути кнопку "купив — продав" і покласти гроші в кишеню. А розібратися, чому радять саме так, чому ціна зростає або почала падати — не хочуть. Багато хто думає, що це просто гра, тоталізатор, що криптовалюта дає сто відсотків на місяць і стрімке збагачення. А насправді це важка праця, симбіоз аналітики, математики та психології. Вона вимагає дуже серйозного ставлення, ретельності та досвіду. Тут не місце легковажності, і дуже важливо брати відповідальність за свої рішення. Навіть якщо в тебе якийсь час виходило заробити, але за першої помилки ти звинувачуєш події у світі, новини, інших людей — це зробить тебе банкрутом. Ти нічому не навчився, а потрібно було просто розібратися.

— Велика практика і системний аналіз ринку дали вам змогу розробити і запатентувати унікальні методи оцінки поведінки ринкової ціни. А чим небезпечне ставлення до біржі як до гри на удачу?

— Тим що "гравець" піддає ризику весь свій капітал. Люди часом входять в угоди навіть із кредитним плечем і, намагаючись заробити підвищені відсотки щодня, програють. Непідготовлена стратегія веде до втрати всього рахунку на біржі. І цього можна уникнути, прописуючи сценарій, аналізуючи, переймаючи досвід у реальних практиків, які доводять компетентність результатами. Є наставники, зокрема я, є грамотні аналітики в інтернеті — завжди можна знайти, у кого вчитися.

— Серед небезпечних якостей ви згадали жадібність.

— Вона часто пов'язана з життєвими обставинами. Люди приходять із певною сумою, даною їм на певний термін. Тобто беруть у борг або в кредит і хочуть за обмежений проміжок часу помножити кошти. А це безпосередньо позначається на роботі. Правило: не можна працювати з позиченими грошима, із сімейними, на які не отримано згоди, наприклад, дружини. Важливо працювати з вільними грошима, коли можна ризикувати, маючи в запасі рік або два. І звісно, ці гроші не мають бути останніми, щоб їх вільно обертати. Щойно трейдер бере в борг, у кредит, у родичів, на обмежений термін, — руйнується система.

— А самовпевненість?

— Через перші успіхи. Людина може вдало закрити п'ять-десять угод, але не аналізує ринкову кон'юнктуру і свій досвід і вважає, що вже все вміє. Але потім вона підвищує ставки, входить в угоду вже не трьома-п'ятьма відсотками капіталу, а відразу двадцятьма, п'ятдесятьма, а то й усім рахунком і, відповідно, втрачає. Саме тому, що самовпевненість веде до різкого максимального підвищення ризику, для якого він не дозрів, ні математично, ні психологічно. Далі — неврівноваженість, знервованість, занадто багато хаотичних угод, дедалі частіших і збитковіших, і крах.

— Цього можна уникнути?

— Тільки шляхом аналізу і практики. Трейдеру потрібні і вдалі угоди, і збиткові, і досвідчений наставник повинен за ним спостерігати і його коригувати. Можна бути талановитим в аналізі математики, цін, криптовалют, але абсолютно психологічно не готовим працювати з якимось обсягом грошей.

— Усі ці якості — вирок для трейдера?

— Ні. Їх просто потрібно вчасно виявити. Більшість приходить на фінансові ринки з обмеженою кількістю грошей, працює з невеликим рахунком, і тренуватися на маленькому депозиті краще. За першими угодами вже видно людину. Я бачу, де вона купує, де продає, на своєму коучинг-курсі ставлю уточнювальні запитання, показую недоліки, посилюю переваги і даю систему, щоб будувати на цьому фундаменті. Звичайно, на таку роботу йде не один рік, хоча багато хто хоче розбагатіти за місяць. А це — як виграти "золото" на Олімпіаді: ти не можеш місяць битися у дворі і відразу перемогти професійного боксера. Недоліки — не привід йти з ринку. Можна самому шляхом проб і помилок прийти до системи, і це займе більше часу, а можна скоротити дорогу, переймаючи досвід у реальних практиків, які вже заплатили за це часом і грошима.

— Власне, для допомоги в роботі та навчання ви, на основі своєї системи і досвіду, створили унікальні продукти — відеокурс "Стакан" і платформу TradeFuck — сервіс для трейдерів, що допомагає аналізувати ринок криптовалют. Обидва продукти отримали патенти. У чому їхня оригінальність?

— Коротко кажучи, я аналізую обсяги грошей у котируваннях на біржі, як розміщені ці котирування, час їхньої появи і зникнення, і на підставі цього отримую інсайти, скільки куплено або продано великими фондами і як вони маніпулюють ціною, а далі, як риба-прилипала, чіпляюся до них за плавник і пливу з акулами, разом поїдаючи дрібний планктон.

— За останні шість років навчання у вас пройшло понад тисячу осіб, переважна більшість з них торгують прибутково і залишаються вашими діючими клієнтами та передплатниками. І все-таки, ви когось відсіюєте?

— Я не маю справи з нечесними трейдерами, які не беруть на себе відповідальність за помилки і не працюють зі своїми прорахунками. В інших випадках, якщо людина не лінива, все можна виправити і напрацювати. Я знаю багато історій успіху учнів, які починали з депозиту менше ніж 100 тисяч і через рік-два збільшували капітал більш ніж у 10 разів. Люди працюють зі мною по п'ять-шість років і нарощують як фінанси, так і психологічну стійкість. Це як у психоаналізі. Багато хто бачить проблему, але не хоче її вирішувати. Але ті, хто дійсно наполегливий, отримують у підсумку все.