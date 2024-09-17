Борис Немировский — коренной киевлянин и немецкий журналист, который одним из первых получил признание за поддержку ВСУ

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Война за свободу Украины идет на многих фронтах и не все из них заметны с первого взгляда. Кроме битв на передовой, большая работа ведется в тылу, где волонтеры играют ключевую роль. Иностранцы работают в разных странах мира. Среди них есть как те, кто родились в Украине, так и люди, которые не имеют к ней отношения, но желают помочь. Эти люди собирают деньги, организуют гуманитарные грузы и делают все возможное, чтобы защитники на передовой имели необходимое снаряжение и провиант, а гражданское население могло бы легче пережить сложности, обусловленные войной. Об этом пишет Telegraf.

Один из таких волонтеров, немецкий журналист и политолог Борис Немировский, был награжден уже третьей медалью за вклад в поддержку Украины. Коренной киевлянин, с 2000 года гражданин ФРГ, но связан с Украиной. Борис известен как журналист и эксперт по Восточной Европе, работал для международных СМИ — таких, как RTVi, EuroNews и Deutsche Welle. Также он эксперт немецкого информационного телеканала N-24 (сейчас Welt24), где освещал важнейшие события в Украине, в частности — первый Майдан в 2004 году, а также Революцию Достоинства в 2014 году. Именно во время этих событий в Киеве пуля снайпера разбила его фотокамеру. Сам журналист тогда не пострадал.

С 2015-го Борис Немировский посвятил себя волонтерской деятельности для Вооруженных сил Украины. Его работа не привязана к фонду или организации. За его вклад журналиста отметили несколькими наградами. В 2016 г. Борис стал, вероятно, самым первым иностранцем, который получил награду Министерства обороны Украины "Знак почета". В 2018-м его наградили медалью 58-й бригады "За верность присяге", а месяц назад — медалью 57-й бригады "За верность украинскому народу".

Берлинская компания Altner & Nemirovski GbR, которую Борис создал и возглавляет, активно поддерживает Украину своими PR-проектами. Одно из них — маркетинговое исследование перспектив развития украинских ресторанных сетей в Германии, что подчеркивает интерес компании к продвижению украинской культуры и желание поддержать экономику нашего государства. В 2022 году компания также провела масштабную рекламную кампанию "Buy Ukrainian" в 8 ведущих немецких СМИ, призывая поддержать украинских производителей. Эти инициативы отражают личную приверженность Бориса Немировского поддержке Украины и в волонтерстве, и в профессиональной деятельности.

Такие волонтеры как Немировский играют ключевую роль в поддержке Украины в ее борьбе, их деятельность — это пример настоящей международной солидарности и личной победы.