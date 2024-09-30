BESS (Battery Energy Storage System) — технологічний крок до енергетичної безпеки

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Це інтерв'ю ми провели з паном Віталієм Николаєнком, CEO компанії Voltage Group, яка активно впроваджує проєкти зі встановлення систем зберігання енергії (BESS) для підвищення енергобезпеки промислових підприємств і бізнесу в Україні.

Чи можете ви розповісти про перший проєкт зі встановлення індустріальної BESS в Україні, який був реалізований компанією Voltage Group?

Першим кейсом індустріальної установки зберігання енергії в Україні був реалізований нами проєкт для компанії MHP, яка сповідує принципи інноваційності, технологічності та використання зеленої енергії для створення свого продукту. Тепер, крім BESS ємністю 832 кВт-год, на обʼєкті запущено в роботу фотоелектричну станцію потужністю 1 МВт. Чисті кВт-години можуть накопичуватися в BESS і використовуватись, коли в тому виникає необхідність. Це може бути при відключеннях зовнішньої мережі або ж в години, коли електроенергія з мережі найдорожча.

Цей проєкт демонструє, як інноваційні технології з екологічно чистими джерелами енергії та установками зберігання енергії сприяють підвищенню енергетичної незалежності, безпеки та економічної ефективності. Завдяки таким ініціативам Україна робить впевнені кроки у напрямку майбутнього з відновлюваною енергією.

Як BESS сприяє підвищенню енергетичної безпеки та економічної ефективності промислових підприємств, зокрема у випадку аварійних відключень та використання відновлюваних джерел енергії?

Установки зберігання енергії (BESS) є ключовими для переходу на використання відновлюваних джерел енергії (ВДЕ), таких як сонячні та вітрові електростанції, які працюють з різною ефективністю залежно від погоди, часу доби та пори року. Для балансування непостійної генерації в енергосистемі диспетчеру потрібен інструмент, і BESS є саме тим ефективним рішенням для цього завдання.

BESS також виконує функцію промислового UPS, запобігаючи неконтрольованим аварійним відключенням обладнання на підприємствах. Системи зберігання енергії можуть перемикатися за 10-20 мілісекунд, цього часу достатньо, щоб чутливе обладнання в технологічних процесах не відключилось і не втратило заданих параметрів і налаштувань. Через аварійні відключення часом не лише збиваються налаштування, а виходять з ладу дороговартісне устаткування автоматизованих систем, тому безперервна робота при відключенні зовнішньої мережі є критично важливою.

BESS дозволяє накопичувати дешевшу електроенергію в профіцитні години та використовувати її в пікові години, коли вартість електроенергії значно дорожча. Це також дозволяє частково замінити дизель-генератори, що є економічно вигіднішим. Миттєвий перехід на живлення від BESS забезпечує безперервність технологічних процесів, а накопичення надлишкової електроенергії від сонячних модулів підвищує ефективність станції.

Як змінилася доступність установок зберігання енергії (BESS) для українських компаній за останній рік, і які фактори сприяли швидкому прийняттю рішень на користь цих технологій у контексті енергетичної безпеки?

Сьогодні установки зберігання енергії стали доступнішими для українських компаній. Через руйнування енергетичних обʼєктів та виклики з відключеннями і обмеженням потужності споживання, питання енергетичної безпеки набуло особливої важливості для топменеджерів та акціонерів. Рішення на користь BESS приймаються швидко і сміливо, завдяки розвитку нових технологій і зниженню вартості акумулюючих систем. Ще рік тому їх питома вартість становила близько 400-500 Євро за кВт-год, а сьогодні це вже 250-300 Євро. Важливо також враховувати супутні витрати на проєктування, підключення до мереж та можливі реконструкції наявних систем електропостачання.

Як ви реалізуєте проєкти з BESS для різних типів клієнтів, таких як промислові компанії та об'єкти комерційної нерухомості? Які виклики виникають під час інтеграції різних джерел генерації енергії в єдину систему?

Зараз у нас в процесі реалізації декілька проєктів BESS загальною потужністю понад 10 МВт-год, переважно для промислових компаній. Також зʼявляються обʼєкти комерційної нерухомості, такі як офісні центри, логістичні склади та торговельні центри, з потужністю від кількох сотень кВт-год до кількох МВт-год. Більшість з них впроваджуються в комплексі з сонячними електростанціями для власного споживання. Деякі додають Storage до вже встановленої сонячної генерації, інші – окремо, а хтось навіть в комбінації з когенераційною установкою.

Всі проєкти є індивідуальними. Наші інженери разом з службою експлуатації клієнта проводять ретельну аналітичну роботу, щоб визначити найбільш оптимальні технічні рішення та безпечні режими роботи обладнання. Складається алгоритм роботи системи в цілому, де взаємодіють багато елементів — зовнішня мережа, сонячна електростанція, BESS, дизель-генератор, КГУ. Паралельний режим роботи та режим Off-grid здаються простими, доки не починається практична реалізація. Усі ці елементи потрібно "подружити" між собою, що часто вимагає переконливості з нашого боку перед інвесторами, щоб вберегти їх від спокуси використання по максимуму цього міксу генерації та убезпечити їх роботу.

Зрозуміло, що інвестори завжди хочуть "ВСЕ + ще трохи", але в балансі між економікою і безпекою має переважати останнє.

Чому шлях до початку використання акумулюючих систем в Україні є таким довгим, адже говорять активно про це вже 5-7 років? Та як вплинула інтеграція великої кількості об'єктів відновлюваної енергетики (ВДЕ) на необхідність появи установок зберігання енергії (BESS) в енергосистемі України, і які кроки були зроблені для підтримки інвестицій у ці технології?

Так, справді, потреба в установках зберігання енергії виникла з інтеграцією великої кількості об'єктів ВДЕ, особливо сонячних проєктів. Найбільш активний період впровадження "зелених" проєктів був у 2016-2019 роках. Замість створення правил і передумов для інвестицій в BESS, до 2022 року ми зіткнулися лише з суперечками і докорами. Інвесторів у сонячну та вітрову генерацію звинувачували в створенні дисбалансів, завищеному "зеленому" тарифі, який пізніше було ретроспективно зменшено законодавчому рівні. Генеруючі станції відключали через необхідність балансування енергосистеми, хоча потрібно було, лише створити умови для інтеграції BESS як ключового елемента для розвитку ВДЕ.

Підхід міг бути іншим, вважаю: "Маємо проблему з відсутністю балансуючих потужностей через нову генерацію ВДЕ, давайте створимо умови для інвестицій в BESS, щоб вирішити цю проблему". Тобто філософія інша: проблема не в появі генерації ВДЕ, а в відсутності інструментів для балансування енергосистеми. Важливо не лише кількість ресурсів, а й ефективне їх використання.

Відбулося переосмислення поняття Енергетичної безпеки. Багато бізнесменів готові інвестувати в BESS та інше обладнання для безперервної роботи. Це великий мотивуючий фактор, особливо коли великі компанії показують приклад, що українці незламні. Вирішення енергетичних питань часто не про економіку чи окупність, а виключно про енергобезпеку.

Зараз зроблено рішучі кроки в напрямку проектів з Energy Storage. Напрацьована нормативна база закріплена на законодавчому рівні. Оператор систем передачі може укладати договори на ринку допоміжних послуг строком на 5 років, що дозволяє інвесторам залучати кредити. Здешевлення акумулюючих систем зменшило CAPEX, і термін окупності став прийнятнішим. Залишилось покращити ситуацію на ринку електроенергії з заборгованостями та дотримуватись правил. Охочих інвестувати є достатньо навіть у важких умовах.

Довіра – найвища цінність для інвестицій.

Як ви оцінюєте роль фахових енергетиків у відновленні енергетичної інфраструктури України в умовах атак на енергетичні обʼєкти, і яку роль має відігравати держава у підтримці цих фахівців?

Більш фахових енергетиків, ніж наші, в світі сьогодні не існує. Вони знають, що і як потрібно робити. В умовах варварських атак на енергетичні обʼєкти вони показують реальними справами, як професійно і самовіддано можна відновлювати мережі, повертаючи напругу в регіони, підприємства та в домівки. Задача держави – щоб енергетикою займалися лише енергетики, а не ті, хто себе так називає.

Архітектором енергосистеми у нас є НЕК "Укренерго". Ніхто краще за них не може розуміти, яка генерація, в яких місцях і в який час нам потрібна. Очевидно, що НАЕК "Енергоатом" лобіюватиме будівництво нових блоків на Українських АЕС, Центренерго відстоюватиме відновлення теплових блоків, Укргідроенерго — своїх гідроенергоблоків, а представники ВДЕ стоятимуть на позиції — більше чистої енергії. Найбільш об'єктивним має бути системний оператор. Вони вже визначили необхідні генеруючі потужності, і я вважаю, що потрібно рухатися за їхньою візією.