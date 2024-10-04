Виктория Рудевская: "Банковский сектор станет более устойчивым к шокам и будет поддерживать стабильность в экономике"

Доктор экономических наук и доцент Национального университета биоресурсов и природопользования Украины рассказала, как через изменения в архитектуре банковского сектора можно добиться экономического роста Украины, а также о значимости образования для динамичного развития экономики.

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В июле ВВП Украины вырос на 2,7%, в целом за первое полугодие 2024 года экономика страны показала положительную динамику. Это свидетельствует о способности украинской экономики устойчиво развиваться в условиях кризиса. Обусловлен рост в том числе высокой адаптивностью к сложным условиям и опыту реагирования на вызовы — например, возможность обеспечивать стабильный доступ к электроэнергии. Другой фактор, влияющий на экономический рост страны — работа банковского сектора. Как считает доктор экономических наук и доцент кафедры финансов Национального университета биоресурсов и природопользования Украины Виктория Рудевская, в дальнейшем укрепить позиции и приумножить их поможет эффективная бизнес-архитектура банковского сектора, а именно подчинение ее целей экономическому росту Украины. Мы поговорили с экспертом о роли банковской системы в развитии экономики, о будущем банковского образования и как готовить новых специалистов для динамичного развитии экономики Украины.

— Виктория, в условиях, когда экономика Украины демонстрирует рост на 2,7% в июле и положительную динамику за полугодие, на ваш взгляд, какую ключевую роль играют банки в поддержании этого роста? Что изменилось в их стратегиях в последние годы?

— Банковский сектор всегда был одним из ключевых элементов экономической стабильности и развития. В последние годы банки вынуждены были не только адаптироваться, но и стать более гибкими в стратегическом плане. Ключевые изменения касаются диверсификации финансовых продуктов, более активной цифровизации и усиления риск-менеджмента. Это позволяет не только стабилизировать финансовые потоки, но и привлекать инвестиции в национальную экономику. Важным фактором стало то, что банки, особенно государственные, активно поддерживают малый и средний бизнес, что является фундаментом для восстановления экономики. Их роль заключается в предоставлении ликвидности и доступных кредитных линий для бизнеса, что непосредственно влияет на экономический рост. В дальнейшем я также вижу перспективы для развития в следовании концепции подчинения собственных целей банков экономическому росту страны. Для этого необходимо откорректировать бизнес-архитектуру банковского сектора.

— На тему "Влияния бизнес-архитектуры банковского сектора на экономический рост Украины" вы проводили исследование и получили степень доктора экономических наук. Расскажите, в чем заключается ее концепция?

— Наша основная цель была определить перспективность развития бизнес-архитектуры банковского сектора страны через государственно-частное партнерство. В исследовании мы обосновали концепцию подчинения целей банковского бизнеса цели экономического роста страны, которая базируется на принципах: эквивалентности отношений, системности, улучшения конкурентной среды, социальной ответственности, устойчивой коммуникации правительства, банковской системы и субъектов хозяйствования, инклюзии. Для этого мы учитывали риски и уделяли внимание тому, чтобы частные интересы банков соответствовали национальным и общественным задачам для содействия экономическому росту. За основу механизма формирования социально ответственного банковского сектора мы брали государственно-частное партнерство. Что касается разработки "бизнес-архитектуры банковского сектора", то мы использовали финансово-экономический, инструментальный и структурно-кластерный подходы и др. А обеспечение оптимизации бизнес-архитектуры банковского сектора, которая бы способствовала экономическому росту предполагает переориентацию банковского надзора на предотвращение возникновения внутрикластерных рисков, которые могут замедлить экономический рост. Это можно реализовать на основе предложенной модели интеграции методологии SREP (процесс оценки надзора и анализ — прим. ред.) и анализе влияния бизнес-архитектуры банковского сектора на экономический рост.

— Расскажите, про SREP и насколько критична для экономического роста интеграция банковских бизнес-процессов в соответствии с этой методологией и другими надзорными практиками? Как это влияет на адаптацию банковского сектора к современным вызовам?

— Интеграция SREP является важным шагом для повышения устойчивости банковской системы в условиях современных вызовов. Этот методологический подход помогает банкам точнее оценивать свои риски, своевременно выявлять потенциальные проблемы и реагировать на них. Это особенно важно в условиях нестабильности. Кроме того, SREP (процесс оценки надзора и анализ — прим. ред.) позволяет гибко подстраивать бизнес-процессы под внешние вызовы — будь то энергетический кризис или логистические проблемы. Благодаря таким надзорным практикам, банковский сектор станет более устойчивым к шокам, что, в свою очередь, будет поддерживать стабильность в экономике и способствовать ее росту.

— В научной работе вы предлагаете перейти к принципиально новому регулированию сектора для снижения системных рисков среди банков с одинаковыми бизнес-моделями. Как вы видите будущее этой методологии в Украине, и каким образом она может стать инструментом для укрепления финансовой устойчивости?

— Мезо-пруденциальное регулирование позволяет учитывать системные риски не только на уровне отдельных банков, но и на уровне целых групп финансовых учреждений с похожими бизнес-моделями. В условиях Украины это особенно актуально, поскольку банковская система неоднородна, и риск одного банка может оказать влияние на всю группу. Будущее мезо-пруденциального регулирования я вижу в его активной интеграции в национальную банковскую политику с акцентом на раннее выявление рисков. Это поможет предотвратить кризисы и повысить устойчивость всей финансовой системы. Для страны с нашими экономическими вызовами такая методология может стать мощным инструментом для стабилизации и дальнейшего роста экономики.

— Концепция сейчас защищена авторским правом. Дальнейшая разработка этой идеи получила свое развитие в научно-прикладной теме, которая разрабатывалась на базе научно-исследовательской части Львовского национального университета им. И.Франко на деньги государственного бюджета. Это показатель важности вашей работы. Какие практические шаги нужно предпринять, чтобы эффективно интегрировать эту модель в украинскую экономику?

— Государственно-частное партнерство, в первую очередь, требует ясных правил игры и четкого разделения зон ответственности между государством и частными банками. Один из ключевых шагов — создание институциональной среды, где государственные регуляторы и частные игроки смогут работать в рамках единой стратегии. Это подразумевает не только законодательные изменения, но и улучшение диалога между государством и бизнесом. Например, в рамках стимулирования инвестиций государство может предоставлять гарантии для поддержки проектов, которые банки готовы финансировать на условиях ответственного банкинга. Такая координация позволит снизить риски для банков и поддержать долгосрочный экономический рост.

— Эта концепция не первая ваша авторская разработка, для Университета банковского дела вы также разработали новую учебную дисциплину — "Технологии продаж финансовых продуктов". Расскажите, почему возникла такая необходимость?

— Я увидела необходимость в создании курса, который обучал бы студентов современным методам продаж, учитывающим как традиционные, так и динамично развивающиеся цифровые каналы. К тому же на рынке финансовых специалистов четко прослеживалась необходимость в таких компетенциях. Этот запрос несколько лет подряд озвучивался представителями финансовой индустрии на круглых столах, которые организовывал Институт банковских технологий и бизнеса Университета банковского дела. Каждый год в мае мы проводили круглый стол "Профессиональная модель банкира будущего" на котором обсуждали с представителями финансового рынка компетенции и знания, которые они ожидают работодатели от выпускников финансовых специальностей. Курс был разработан для того, чтобы дать будущим специалистам компетенции и знания, которые позволят им эффективно работать в быстро растущем финансовом рынке. В его основу легли 12 лет моей практики в банковской сфере и теоретические знания, полученные на семинарах и конференциях.

— Сейчас вы являетесь доцентом кафедры финансов Национального университета биоресурсов и природопользования Украины, который входит в топ-20 вузов Украины, а также автором учебника и 45 научных статей, индексируемых в крупнейших в мире базах данных Scopus и WoS. Каким вы видите будущее банковского образования и его роль в подготовке специалистов для динамичного банковского сектора Украины?

— Банковское образование становится все более востребованным и динамичным, и его будущее напрямую связано с цифровыми технологиями и развитием дистанционного обучения. Я вижу важность создания курсов, которые не только обеспечивают теоретическую базу, но и готовят студентов к реальным условиям рынка. Моя работа нацелена как раз на то, чтобы дать студентам актуальные и практические знания, необходимые для успешной карьеры в финансово-кредитной сфере. Важно, чтобы образовательные программы продолжали развиваться в тандеме с изменениями в банковском секторе, чтобы выпускники могли эффективно справляться с вызовами и использовать возможности, предоставляемые современными технологиями и инновациями.