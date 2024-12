Іноваційна політика та виробництво: EIT Manufacturing провела в Україні унікальний тренінг

EIT Manufacturing, в межах діяльності EIT Regional Innovation Scheme (RIS) та у співпраці з EIT Community RIS Hub в Україні нещодавно провели триденний спеціалізований тренінг "Кращі практики інноваційної політики для органів державної влади".

Related video

Метою заходу було надання практичних прикладів, розроблених спеціально для української екосистеми та спрямованих на покращення навичок у розробці, реалізації та оцінці комплексу інноваційної політики для виробничого сектору представниками органів влади, науковцями та підприємствами, які формують вітчизняну інноваційну політику.

Відкрив подію старший директор із корпоративних справ та стратегічних ініціатив EIT Manufacturing, доктор Константінос ГЕОРГУЛІАС:

"Ми дуже раді презентувати це навчання безпосередньо вам, важливим стейкхолдерам, запрошеним на цю подію, обмінятися ідеями та поділитися кращими практиками, які сприятимуть підвищенню інноваційної спроможності країни. Ця програма виконується четвертий рік поспіль, ми вже працювали з нею у Словаччині, Туреччині, країнах Західних Балкан і ось, цього року робимо її в Україні.

Ми це робимо, бо знаємо, що одна з головних цілей Європи – посилення конкурентоспроможності і для досягнення цієї цілі ми маємо працювати не в певних регіонах, а по всій Європі, включаючи, звичайно, Україну".

Кейси та презентації спікерів були націлені на те, щоб продемонструвати українцям вплив якісно продуманого комплексу інноваційної політики на зростання та сталість інноваційної екосистеми країни, зокрема у виробничому секторі.

Навчання складалося з трьох семінарів і шести сесій, які включали приклади передового досвіду та ідеї щодо:

— впливу Європейського інституту інновацій та технологій (EIT) та EIT Manufacturing на формування навичок і компетенцій для промисловості та альянси для провідних інновацій у виробничому секторі;

— створення належних передумов для подвійного зеленого та цифрового переходів;

— використання політичних важелів та передачі знань для зміцнення інноваційних екосистем.

Перший день тренінгу був присвячений провідним інноваціям у виробничому секторі. Учасники заглибились у вивчення стратегій, методологій та ініціатив, розроблених як Європейським інститутом інновацій та технологій (EIT), так і EIT Manufacturing. Слухали професійні та надихаючі презентації на цю тему від відомих спікерів: Dr. Konstantinos GEORGOULIAS, Senior Director of Corporate Affairs & Strategic Initiatives, EIT Manufacturing, Mr. Massimo GAUDINA, Policy Coordinator for the New European Innovation Agenda, Directorate-General for Research and Innovation (DG RTD), European Commission, Dr. Christian BÖLLING, EIT Manufacturing Central Region, Ms. Anna Taraczközi, Innovation Policy Officer, EIT — European Institute of Innovation and Technology, Ms. Merel Leppens, Policy Officer Innovation and EIT, Directorate-General for Education, Youth, Sport and Culture (DG EAC), European Commission, Herwig Zeiner, Key Researcher JOANNEUM RESEARCH Forschungsgesellschaft GmbH .

Особливу увагу спікери приділили обговоренню програм та ініціатив, які відкривають численні можливості для сприяння альянсам, що можуть стати лідерами інновацій у виробничому секторі, зокрема через фінансування, співпрацю та спільні платформи знань. А також, результати, вплив і переваги для регіонів, які в них беруть участь.

На другій сесії увагу учасників було зосереджено на цифрових і екологічних трансформація виробничого сектору, вкрай важливих для формування сталості та конкурентоспроможності. Учасники досліджували підхід Європейської Комісії до індустрії 5.0, а також дослідницьку та інноваційну політику Швеції. Додатково учасникам було презентовано Програму єдиного ринку, яка покращує управління внутрішнім ринком через запровадження європейських стандартів, включаючи екологічні показники.

Перед учасниками виступили Mr. Martin Dan (Pannon Business Network (PBN)) та Dr. Kosmas Alexopoulos (Laboratory for Manufacturing Systems and Automation (LMS)), які представили найкращі практики, що підтримують подвійний перехід для стартапів, МСП і великих корпорацій відповідно. Крім того, на сесії йшлося про засади діяльності EIT Manufacturing Central Region та EIT Community HUB. Також був підкреслений їхній внесок у міжрегіональні інноваційні екосистеми та надані приклади співпраці з національними і регіональними органами влади. Учасники мали змогу слухати і поставити запитання представникам EIT Manufacturing Dr. Panagiota TSAROUCHI та Dr. Verónica Rodríguez, а також представниці Єврокомісії Ms. Hettel Varik.

У програмі третього, завершального дня семінару "Кращі практики інноваційної політики для органів державної влади" були воркшопи з функціонування інноваційних екосистем та передачі знань. Учасники заглиблювались в різні аспекти сприяння інноваціям, стимулювання обміну знаннями та зміцнення зв’язків між академічними колами та бізнесом.

На сесії було презентовано естонську інноваційну екосистему, огляд дієвих стратегій сприяння інноваціям, ефективній передачі знань та підтримці стартапів. Учасники також ознайомились з рушійною інноваційною екосистемою, яку представила Ms. Eden Dvir-Zano, Managing Director, EIT Hub Israel. В своєму виступі експерт не тільки підкреслила цінність обʼєднання зусиль держави, бізнесу, громад та науковців навколо підтримки технологічних стартапів, але й зробила акцент на об’єднанні та підтримці один одного під час війни.

В межах воркшопу успішним досвідом просування промислової автоматизації та дослідницьких інновацій Польщі поділилився Mr. Krzysztof Lipiec, Director of Commercialisation Department, PIAP (Łukasiewicz Research Network – Industrial Research Institute for Automation and Measurements).

Із завершальною промовою перед учасниками тренінгу виступила Ольга Трофимова, Президент CMC-Ukraine, менеджер EIT Manufacturing Central в Україні, кластер менеджер Українського кластера автобудування та мобільності, директор Центру Якості:

Ольга Трофимова, Президент CMC-Ukraine, менеджер EIT Manufacturing Central в Україні, кластер менеджер Українського кластера автобудування та мобільності, директор Центру Якості

"Дякую колегам за організацію цього надзвичайно цікавого тренінгу та воркшопу, дякую всім учасникам, які долучилися до цих заходів, попри очікування, що українці сьогодні перестануть цікавитись інноваціями, прогресом та інтеграцією в європейське інноваційне ком’юніті.

EIT Manufacturing стала першою організацією, відкритою для України з травня 2022 року, і вже в 2023 я стала менеджером EIT Manufacturing в Україні, це велика честь.

Дякую за те, що залишаєтесь з Україною та підтримуєте нас!"

Учасники, яких було понад 60, відмітили цінність заходу, високу якість наданих матеріалів, практичних інструментів та реальних прикладів, які можуть допомогти прискорити сталий розвиток та інноваційну політику в Україні.