Около 40% наценки на растворе для инъекций: стали известны детали контрактов АО "Фармак" и Минобороны, — СМИ

АО "Фармак" заключил договор на поставку в Главный военный клинический госпиталь Минобороны раствор для инъекций Триомбраст собственного производства по цене на 40% дороже, чем этот препарат продается в аптеках.

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Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Prozorro.

Контракт подписан 30 марта без тендерных процедур. По договору, речь идет о поставке препарата Триомбраст раствор д/ин. 76 % по 20 мл с 5 ампулами в упаковке по цене 597 грн за упаковку, пишет СМИ.

По данным ресурса Tabletki.ua цена такого же препарата с такими же маркировками и дозировкой доступна в украинских аптеках от 423 грн, то есть почти на 150 грн дешевле.

По данным издания, наценка между ценой и аптеке и при прямом контракте с военным госпиталем составляет 40%.